Чиновники говорят, что свобода СМИ в Украине безопасна, несмотря на войну

Киев, Украина — Украинские официальные лица заявляют, что свобода слова в Украине не угасла и избежала продолжающейся агрессии России против страны.

«Мы живем во времена, когда главные новости приходят с передовой», — заявил Александр Ткаченко, министр культуры и медиаполитики Украины, собравшимся на конференции по свободе СМИ в Киеве.

Правительственные чиновники наложили некоторые ограничения на свободу СМИ, в том числе ограничения на освещение военных действий, но эксперты в области СМИ заявили, что эти ограничения не должны превращаться в ограничения на политические репортажи, согласно группе представителей правительства, парламента, СМИ и НПО Украины. Они познакомились на конференции «National Media Talk».

Андрей Куликов, возглавляющий комитет по этике прессы, сказал, что хочет развеять некоторые сохраняющиеся сомнения по поводу ограничений, отметив, что украинское общество после двух недавних революций за его спиной учится и не позволит политической цензуре взять верх.

Записанное обращение министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко демонстрируется во время 23-й Франкфуртской книжной ярмарки на выставочном комплексе Messe во Франкфурте-на-Майне, западная Германия, 19 октября 2022 года. Андре Пейн/AFP через Getty Images

Эксперты заявили, что в отличие от территорий, оккупированных Россией, у медиааудитории в Украине по-прежнему есть выбор из множества источников информации.

«Это не ограничение свободы слова — назовем это принудительной модерацией во время войны», — заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Резников добавил, что функция журналистики в Украине изменилась с началом войны, так как сегодня журналистика может быть просто еще одним оружием. А Украина борется с защитниками с российской стороны. Он упомянул роль прессы в разоблачении контрпропаганды и ложных новостей.

Резников также объяснил причину молчания или контроля над информацией в Украине, что наиболее заметно в социальных сетях, заявив, что российские военные сообщают Кремлю факты с линии фронта примерно через два с половиной дня после конкретного события. По словам Резникова, крайне важно убедиться, что русским не будет предоставлена ​​ценная информация в этот период времени, прежде чем украинские военные будут готовы сделать следующий шаг.

Несмотря на сохраняющийся уровень информационного контроля, Резников заявил, что «не видит никакой опасности со стороны информационной диктатуры в Украине».

Министр обороны Украины заявил ABC News, что журналисты в Украине сражаются «на поле боя».

На этом фото, сделанном 18 октября 2022 года, запечатлен местный житель, читающий газету в ожидании продуктового набора на центральной площади города Изюм во время российского вторжения в Украину. Димитар Делков/AFP через Getty Images

Но границы были размыты для некоторых журналистов, которые пошли в армию, по словам Леси Ганзы и Максима Скопенко, бывших представителей СМИ, которые в настоящее время воюют в украинской армии.

«Я злюсь», — сказал Артем Колосов, еще один бывший журналист, присоединившийся к драке.

«Простота войны означает, что сложные вопросы можно легко решить с помощью 120-мм миномета», — сказал Деннис Бихос, бывший журналист-расследователь и редактор. Бихос сказал, что, по его мнению, завербованные в настоящее время журналисты вернутся с войны более злыми и радикальными, что может изменить ландшафт СМИ в ближайшие годы.

Министр обороны Украины Алексей Резников проводит пресс-конференцию в Киеве 26 октября 2022 года на фоне вторжения России в Украину. Женя Савелов/AFP через Getty Images

Однако, по словам Майкиты Бутураева, депутата, инициировавшего принятие нового закона о развитии СМИ, свободные СМИ после войны будут не только о свободе, но и об ответственности.

«Все эти разговоры об онлайн-хаосе в других частях мира закончились. Те времена прошли», — сказал он. Теперь все осознают опасность того, что этот яд прольется через киберпространство и выйдет из Москвы на все демократические и цивилизованные страны».