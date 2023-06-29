Чиновники заявили, что Соединенные Штаты консультировали Украину против тайных атак в России во время повстанческого движения.

По словам официальных лиц США, администрация Байдена посоветовала украинским властям не проводить тайные атаки на территории России, поскольку в настоящее время идет мятеж группы Вагнера, и посоветовала им не делать ничего, что могло бы повлиять на исход событий или воспользоваться хаосом.

Во время взаимодействия США с Украиной официальные лица США не знали точно, что планировал начальник Вагнера, Евгений Пригожин, по словам американских чиновников, знакомых с разведкой, но они знали, что г-н Пригожин хотел военных действий, чтобы сила Сергей К. Шойгу, министр обороны, и генерал Валерий В. Герасимов, начальник Генерального штаба, от власти.

Чиновники, которые говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить секретные разведданные, заявили, что они не знали, как он намеревался это сделать или что он намеревался сделать с ними. осведомленность, о которой я сообщал ранее Си-Эн-ЭнПо словам официальных лиц, это произошло вскоре после того, как г-н Пригожин начал свой мятеж.

Призывая Киев к осторожности, американские официальные лица не хотели давать президенту Владимиру Путину повод утверждать, что мятеж Пригожина был организован Соединенными Штатами или Украиной. Они также сказали, что, по их мнению, любая громкая операция украинских сил внутри России вряд ли окажет существенное влияние на цели Пригожина, но, по оценкам США, позволит Путину выдвинуть обвинения против Запада.