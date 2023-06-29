Чиновники заявили, что Соединенные Штаты консультировали Украину против тайных атак в России во время повстанческого движения.

По словам официальных лиц США, администрация Байдена посоветовала украинским властям не проводить тайные атаки на территории России, поскольку в настоящее время идет мятеж группы Вагнера, и посоветовала им не делать ничего, что могло бы повлиять на исход событий или воспользоваться хаосом.
Во время взаимодействия США с Украиной официальные лица США не знали точно, что планировал начальник Вагнера, Евгений Пригожин, по словам американских чиновников, знакомых с разведкой, но они знали, что г-н Пригожин хотел военных действий, чтобы сила Сергей К. Шойгу, министр обороны, и генерал Валерий В. Герасимов, начальник Генерального штаба, от власти.
Чиновники, которые говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить секретные разведданные, заявили, что они не знали, как он намеревался это сделать или что он намеревался сделать с ними. осведомленность, о которой я сообщал ранее Си-Эн-ЭнПо словам официальных лиц, это произошло вскоре после того, как г-н Пригожин начал свой мятеж.
Призывая Киев к осторожности, американские официальные лица не хотели давать президенту Владимиру Путину повод утверждать, что мятеж Пригожина был организован Соединенными Штатами или Украиной. Они также сказали, что, по их мнению, любая громкая операция украинских сил внутри России вряд ли окажет существенное влияние на цели Пригожина, но, по оценкам США, позволит Путину выдвинуть обвинения против Запада.
Официальные лица США специально заявили украинским чиновникам, что сейчас не время для проведения трансграничных атак или тайных диверсионных операций или участия в какой-либо игре, которая, по мнению Киева, может дать им преимущество в войне. Американские официальные лица заявили, что, насколько им известно, подразделения украинской разведки согласились.
Предупреждение, похоже, сработало отчасти потому, что в последние дни российские официальные лица начали указывать, что они не верят, что Запад стоит за мятежом, и призвали свои посольства не комментировать это публично.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в среду, что Москва собрала информацию, которая, по ее мнению, свидетельствует о том, что Соединенные Штаты просили Киев не использовать восстание в своих интересах.
«В Киев направлено указание, чтобы украинцы в ближайшее время не использовали эту ситуацию для организации диверсий на российской земле и других провокаций», — сказал Лавров. В интервью российскому телевидению. «Я не могу гарантировать это на 100 процентов, но это достоверная информация, и она кажется верной».
Высказывания Лаврова предполагают, что на этот раз Кремль не считает Запад главным виновником мятежа — в отличие от атак внутри России, которые, как считается, были совершены Украиной, в которых Кремль часто обвиняет Запад. Кремль, по крайней мере, на данный момент, кажется, намерен обвинить в первую очередь г-на Пригожина.
Соединенные Штаты считают, что большинство убийств, саботажа и атак беспилотников внутри России — дело рук украинских агентов или сочувствующих, действующих более или менее по указанию частей украинского правительства или спецслужб. Но во многих случаях США не знают, кто именно санкционировал различные операции в Украине.
Вашингтон и Киев разошлись во мнениях относительно программы секретных операций Украины и эффективности операций внутри России. Высокопоставленные официальные лица США периодически предупреждали украинцев об их действиях через границу и тайно внутри России и неоднократно говорили им не использовать американское оборудование в этих операциях.
Некоторые украинские официальные лица считают тайные атаки важными, поскольку они доказывают, что г-н Путин неприкасаем и что его контроль над страной не так силен, как он утверждает.
Осторожность со стороны США во многом была вызвана неопределенностью в отношении того, как будут развиваться события. Официальные лица заявили, что разведывательные данные, полученные разведывательными службами США за несколько дней до начала восстания, не включали в себя планы Пригожина захватить город Ростов и затем двинуться на Москву.
Некоторые американские официальные лица считают, что г-н Пригожин во многом импровизировал в своем плане, направляясь к Москве. Официальные лица заявили, что это может объяснить смутные сведения о том, как он намеревался разыграть конечную игру своего повстанческого движения.
Высокопоставленный военный представитель США сказал, что официальные лица США опасаются более кровавых последствий возможных столкновений между силами Вагнера, движущимися на север в сторону Москвы, и российскими силовиками по пути.
Но по причинам, которые до сих пор не совсем ясны, заявили официальные лица США, российские наземные подразделения, в том числе Росгвардия, не открыли огонь по наступающей колонне г-на Пригожина. Тем не менее ВВС России атаковали повстанцев, но понесли большие потери: было сбито не менее шести боевых вертолетов и один воздушный командный пункт Ил-22.
Официальные лица США заявили, что, по их мнению, г-н Пригожин рассчитывал на поддержку по крайней мере некоторых российских лидеров или служб безопасности. Поскольку эта поддержка так и не материализовалась публично, а Кремль бросился на защиту Москвы, мобилизовав тысячи сотрудников службы безопасности, г-н Пригожин, похоже, начинает рассматривать возможность сохранения лидерства.
В этот момент президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с планом по разрядке кризиса, дав Пригожину возможность сохранить лицо, заявили официальные лица США.
«Гордый фанат пива. Безумно скромный фанатик еды. Обычный интернет-энтузиаст».