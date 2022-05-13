Чиновники заявляют, что Россия понесла потери при неудавшейся переправе через реку

Киев, Украина (AFP) – Российские войска понесли тяжелые потери в результате украинской атаки, которая разрушила мост, использовавшийся буйками для переправы через реку на востоке, заявили украинские и британские официальные лица, что является еще одним признаком борьбы Москвы за спасение конца война. косой .

Тем временем украинские власти открыли первый судебный процесс по военным преступлениям Из конфликтной пятницы. Обвиняемый — пленный российский солдат, обвиняемый в расстреле 62-летнего гражданского лица в первые дни войны.

Судебный процесс начался, когда российское наступление в Донбассе, восточном промышленном центре Украины, казалось, все больше превращалось в изматывающую войну на истощение.

Воздушно-десантное командование Украины опубликовало фото и видео того, что, по его словам, было разрушенным российским понтонным мостом через реку Северский Донец и несколькими уничтоженными или поврежденными российскими военными машинами поблизости. Командование заявило, что его силы «затопили русских оккупантов».

Министерство обороны Великобритании заявило, что Россия потеряла «значительные маневренные бронетанковые элементы» по крайней мере из одного тактического батальона в ходе наступления в начале этой недели. Российский тактический батальон насчитывает около 1000 солдат.

«Осуществление переправы через реки в сложных условиях является чрезвычайно рискованным маневром и свидетельствует о том давлении, которое испытывают российские лидеры, чтобы продвигать свои операции на востоке Украины», — говорится в ежедневном сводке разведданных министерства.

Что касается других событий, то решение Финляндии и, возможно, Швеции о вступлении в НАТО было поставлено под сомнение. Когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что его страна «не имеет положительного мнения» об этой идее. Он обвинил Швецию и другие скандинавские страны в поддержке курдских боевиков и других лиц, которых Турция считает террористами.

Эрдоган прямо не сказал, что будет препятствовать вступлению двух стран в НАТО. Но военный альянс принимает свои решения единогласно, а это означает, что каждое из 30 государств-членов имеет право вето на то, кто может присоединиться.

Расширение НАТО станет ударом по президенту России Владимиру Путину, который начал войну, как он выразился, в попытке помешать продвижению альянса на восток. Но после вторжения в Украину другие страны на фланге России опасаются, что они могут стать следующими.

Поскольку Украина требует больше оружия, чтобы предотвратить вторжение, официальный представитель ЕС по иностранным делам объявил о планах выделить Киеву дополнительные 500 миллионов евро (520 миллионов долларов) на закупку тяжелого вооружения.

Министр обороны Украины Алексей Резников приветствовал появление тяжелых вооружений на линии фронта, но признал, что быстрого окончания войны не предвидится.

«Мы вступаем в новую, затяжную фазу войны», — написал он в Facebook. Впереди очень трудные недели. Сколько их будет? Никто не может сказать наверняка».

Битва за Донбасс поворачивала деревню за селом, туда и обратно, без каких-либо крупных прорывов с обеих сторон и с небольшими успехами. В своем обращении в пятницу вечером президент Украины Владимир Зеленский сказал, что никто не может предсказать, как долго продлится война, но силы его страны добиваются прогресса, в том числе за последний день восстановили контроль над шестью украинскими городами или селами.

Независимый украинский военный обозреватель Олег Жданов сообщил, что на Северском Донце в районе города Северодонецк идут ожесточенные бои. По его словам, украинская армия предприняла контратаки, но не смогла остановить продвижение России.

«Судьба значительной части украинской армии решена — там около 40 тысяч украинских солдат», — сказал он.

Командующий украинской армией в Луганской области Донбасса заявил в пятницу, что российские силы накануне 31 раз открывали огонь по населенным пунктам, уничтожив десятки домов, в основном в селах Герск и Бобанянская, а также мост в Рубине. .

На юге украинские официальные лица заявили об очередном успехе в Черном море, заявив, что их силы вывели из строя российский логистический корабль, пытавшийся доставить зенитную систему. Хотя подтверждения из России не поступало, сообщений о пострадавших не поступало.

В опустошенном южном порту Мариуполя украинские боевики, укрывшиеся на сталелитейном заводе, столкнулись с непрекращающимися атаками русских на последний бастион сопротивления города. Святослав Паламар, заместитель командира украинского полка «Азов», заявил, что его войска продержатся «как можно дольше», несмотря на нехватку боеприпасов, продовольствия, воды и медикаментов.

Джастин Крамп, бывший командир британского танка, а теперь советник по безопасности, сказал, что потери Москвы вынудили ее сократить свои цели на Украине. Он сказал, что русским пришлось использовать наспех собранные части, которые не тренировались вместе.

«Это будет не быстро. Так что мы стабильны летом, по крайней мере, в бою. Я думаю, что российская сторона очень четко понимает, что это займет много времени.

В первом деле о военных преступлениях, переданном в суд, российский сержант. 21-летний Вадим Шишимарин может быть приговорен к пожизненному заключению, если его признают виновным в том, что он выстрелил украинцу в голову через открытое окно автомобиля в селе на северо-востоке Сумской области 28 февраля, через четыре дня после вторжения.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что готовит дела о военных преступлениях в отношении 41 российского солдата за такие преступления, как бомбардировки объектов гражданской инфраструктуры, убийства мирных жителей, изнасилования и грабежи. Не сразу было понятно, сколько подозреваемых находится в руках Украины и сколько будет заочно судимо.

В небольшом зале суда в Киеве десятки журналистов стали свидетелями начала судебного разбирательства военного времени, за которым будут внимательно следить международные наблюдатели, чтобы обеспечить справедливость судебного разбирательства.

В сине-серой толстовке с капюшоном и серых спортивных штанах обвиняемый сидел в небольшой стеклянной клетке во время разбирательства, которое длилось около 15 минут и возобновится в среду.

Шишимарину задали ряд вопросов, в том числе о том, понимает ли он свои права и хочет ли он суда присяжных. Последний отказался.

Его адвокат по Украине Виктор Овсяников признал, что дело против Шишимарина сильное и не упоминает о защите солдата.

Шишимарин, член танкового подразделения, захваченного украинскими войсками, признал, что стрелял в мирного жителя на видео, опубликованном Службой безопасности Украины, заявив, что он получил приказ сделать это.

По мере того, как война затягивается, учителя пытаются восстановить чувство нормальной жизни после того, как боевые действия закрыли украинские школы и перевернули жизнь миллионов детей.

В Харькове, втором по величине городе Украины, уроки проходят на станции метро, ​​которая стала домом для многих семей. Дети присоединились к своему учителю, Валери Лекко, вокруг стола, чтобы узнать об истории и искусстве, с рисунками молодежи на стенах.

«Это помогает поддерживать их морально. Потому что сейчас идет война, и многие потеряли свои дома. …Родители некоторых людей сейчас воюют. Частично вернулись к урокам, они чувствуют, что их кто-то любит», — сказал Леко.

Старшеклассница Анна Федорияка смотрела онлайн-лекции профессора по украинской литературе и призналась: «Трудно сосредоточиться, когда надо делать домашнее задание, а под окном взрываются взрывы».

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Есика Фиш в Бахмуте, Юрий Карманов во Львове, Мстислав Чернов в Харькове, Яри Таннер в Хельсинки, Елена Бекаторос в Одессе и другие сотрудники AP по всему миру внесли свой вклад в этот отчет.

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