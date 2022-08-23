Чиновники метеорологической службы Венгрии открыли огонь из-за плохого прогноза

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Два высокопоставленных чиновника из Национальной метеорологической службы (NMS) были уволены в понедельник после того, как сильные штормы, которые они предсказывали в столице в самый важный национальный праздник страны, не материализовались, и вместо этого переехали на юг. Согласно прогнозам, сильные штормы в Будапеште ожидаются около 9 часов вечера по местному времени. Ассошиэйтед Пресс, что побудило организаторов отложить огромный ежегодный фейерверк. Фейерверк, посвященный Дню Святого Стефана, празднику основания страны, обычно смотрят более миллиона человек.

После неверного прогноза агентство подверглось критике со стороны венгерских СМИ. NMS принесла извинения за это страница на фэйсбуке На следующий день, но было уже слишком поздно, чтобы сохранить работу главы агентства Корнелии Радикс и ее заместителя Джолы Хорват.

Утром во вторник руководители 17 агентств снова разместили заявление о метеорологической службе. страница на фэйсбуке Требовать скорейшего восстановления своих уволенных коллег, заявляя, что увольнения были политически мотивированными и что ожидания были основаны на наилучшей информации, возможной на тот момент.

«Мы твердо верим, что, несмотря на значительное давление со стороны лиц, принимающих решения, наши коллеги… предоставили достоверную информацию и не несут ответственности за какой-либо предполагаемый или фактический ущерб», — говорится в заявлении.

Боб Райан, бывший президент Американского метеорологического общества, заявил Washington Post, что стрельба посылает «пугающий сигнал» профессиональным ученым.

«Я думаю, что это возмутительно, и теперь каждый синоптик, работающий в Венгрии, опасается потерять работу из-за ложных ожиданий», — сказал Райан.

Мэтт Ланца, управляющий погодой Space City Weather в Хьюстоне, сказал, что сложности, присущие погоде, делают абсолютно точные прогнозы практически невозможными.

«Как и все остальные, метеоролог должен нести ответственность за свою работу», — сказал Ланца. «Но если они не выполняют свои обязанности небрежно или непослушно, было бы неоправданно уволить синоптика на основании этого единственного прогноза». READ Чувствуя сдвиг в динамике власти, Иран нагнетает теневую войну с Израилем.

Это не первый случай, когда ученые сталкиваются с давлением со стороны своего правительства.

в течение «Шарпджет«Спор: когда президент Дональд Трамп представил ложные прогнозы относительно урагана Дориан в 2019 году, многие должностные лица Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) опасались, что их могут уволить за то, что они отстаивают свою политику в отношении научной честности.

Трамп по ошибке написал в Твиттере, что Алабама может оказаться на пути штормовой системы, решение, которого он и члены его правительства придерживаются, несмотря на прогнозы Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), показывающие незначительное влияние или его отсутствие в этом состоянии. буря.

В этом месяце внимание всего мира привлекло увольнение высокопоставленного чиновника по охране окружающей среды в Бразилии. Самуэль Виейра де Соуза, директор бразильского агентства по охране окружающей среды IBAMA, был уволен. В чем Ассошиэйтед Пресс Сообщается, что это был акт возможного политического возмездия после того, как он дал интервью бразильскому телеканалу, чтобы обсудить незаконную добычу золота на Амазонке.

Президент Жаир Болсонару настаивал на том, чтобы открыть больше Amazon для легальной экономической деятельности, и немного Он раскритиковал свою политику в районе Амазонки, которая усугубила вырубку лесов — самого важного источника выбросов парниковых газов в Бразилии.

В другом случае северокорейский лидер Ким Чен Ын однажды, казалось, рассердился на сотрудников метеорологической службы своей страны, объявив им выговор через месяц после того, как в 2014 году страну поразила сильная засуха.

«Необходимо коренным образом улучшить работу гидрометеорологической службы по научному уточнению погодно-климатических условий и своевременному предоставлению точных данных для прогнозов погоды и метеорологической и климатической информации, необходимой различным областям народного хозяйства», — сказал Ким. Он сказал. READ На острове Сент-Винсент в Карибском море произошло извержение вулкана, поднявшего в воздух 20000 футов

В другом случае шесть итальянских сейсмологов были заключены в тюрьму и осуждены за непредумышленное убийство в 2012 году после затянувшейся судебной тяжбы после того, как они не смогли предсказать землетрясение силой 6,3 балла в 2009 году, в результате которого погибло 308 человек. Их приговоры были позже опрокинутыйСейсмологи были оправданы в совершении каких-либо правонарушений.