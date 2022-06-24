Чиновник в Херсоне, Россия, погиб в результате взрыва бомбы.

ЛОНДОН (Рейтер) — Высокопоставленный чиновник установленной Россией администрации оккупированной украинской Херсонской области, по-видимому, был убит в пятницу, сообщил Рейтер заместитель главы администрации.

В результате взрыва бомбы погиб начальник управления семьи, молодежи и спорта Херсонской военно-гражданской администрации Дмитрий Савлученко.

Российское информационное агентство ТАСС сообщило, что во дворе Херсона, столицы региона, где произошел взрыв, сгорели две машины, а в четырехэтажном доме выбиты окна.

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Херсон расположен к северо-западу от аннексированного Россией Крыма и был завоеван в первую неделю российского вторжения в Украину, которое началось в феврале. Большинство местных уехало.

В первые недели оккупации в этом районе регулярно происходили гражданские протесты, которые подавлялись.

С тех пор поступают неподтвержденные сообщения об усилении партизанской активности против пророссийских властей.

18 июня украинские СМИ сообщили, что начальник местной тюрьмы, который присоединился к установленной Россией администрации, был ранен бомбой.

20 июня украинские военные заявили, что двое российских солдат были убиты и еще один ранен, когда боевик открыл огонь по прибрежному кафе в Херсоне.

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Об этом сообщает Рейтер. Монтаж Кевина Леви и Гарета Джонса

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