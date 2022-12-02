Чиновник говорит, что более 10 000 украинских солдат были убиты в войне

Киев, Украина (AP) — Старший советник президента Украины процитировал военачальников, заявивших, что от 10 000 до 13 000 украинских солдат были убиты в ходе девятимесячной борьбы страны против вторжения России, что является редкостью для таких цифр. чем украинские оценки. Жертвы западных лидеров.

Генштаб Украины заявил в пятницу, что российские войска продолжают ракетные обстрелы инфраструктуры и воздушные удары по позициям украинских сил вдоль линии соприкосновения, добавив, что военная кампания Москвы была сосредоточена на десятках городов, включая Бахмут и Авдеевку — ключевые цели для России на востоке. . .

Поздно вечером в четверг старший советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подолак сообщил новые данные о погибших в боях украинских солдатах, отметив при этом, что количество раненых солдат было выше, а число жертв среди гражданского населения было «значительным».

«У нас есть официальные данные Генерального штаба, у нас есть официальные данные Верховного командования, и это от 10 000 до 12 500–13 000 погибших», — сказал Подолак 24 каналу.

Украинские военные не подтвердили такие цифры, и это был редкий случай, когда украинское официальное лицо приводило такие цифры. В последний раз это было в конце августа, когда глава вооруженных сил заявил о гибели почти 9 тысяч военнослужащих. В июне Подолак заявил, что каждый день в ходе самых ожесточенных боев и кровопролитий погибает до 200 солдат.

Урсула фон дер Ляйен, глава исполнительной комиссии Европейского Союза, заявила в среду, что 100 000 украинских солдат были убиты, прежде чем ее офис исправил ее комментарии, назвав их неточными и заявив, что эта цифра относится как к убитым, так и к раненым.

В прошлом месяце генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов США, заявил, что на войне до сих пор было убито или ранено до 40 000 мирных жителей Украины и «более 100 000 российских военнослужащих». Он добавил, что «вероятно, то же самое было и с украинской стороны».

В своем последнем еженедельном обновлении, опубликованном в понедельник, Управление ООН по правам человека сообщило, что оно зафиксировало 6 655 убитых и 10 368 раненых гражданских лиц, но признало, что его подсчет включает только подтвержденные потери и, вероятно, занижает фактическое число.

В пятницу Офис президента Украины сообщил, что за минувшие сутки в Украине погибли по меньшей мере трое мирных жителей и 16 получили ранения. Заместитель главы ведомства Кирилл Тимошенко сообщил в Telegram, что российские войска атаковали девять областей на юго-востоке Украины с применением тяжелой артиллерии, ракет и авиации.

Украинцы готовятся к холодным зимним температурам, поскольку недавняя российская кампания повредила инфраструктуру, включая электростанции и электрические трансформаторы, в результате чего многие остались без тепла, воды и электричества.

Украина столкнулась с натиском российской артиллерии и атак беспилотников с начала октября. Бомбардировки были особенно интенсивными в южной части Херсона после того, как российские войска отступили, а украинская армия отбила южный город почти три недели назад.

Губернатор Херсонской области заявил в пятницу, что в результате теракта в четверг погибли три человека и семеро получили ранения. Российская армия бомбила жилые кварталы в городе Херсоне, часть которых осталась без электричества после того, как в четверг российские удары отключили электроснабжение.

На востоке Донецкой области украинский губернатор Павел Кириленко заявил, что российские бомбардировки резко усилились. Русская армия стремится окружить главный город Бахмут, захватив несколько окрестных деревень и перерезав важную дорогу.

Также поступали сообщения о российских ударах по городам за Днепром с контролируемой Россией Запорожской АЭС. А в северо-восточной Харьковской области официальные лица заявили, что в результате российского обстрела две женщины получили ранения.

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