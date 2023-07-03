Чиновник заявил, что выборы в подконтрольной России Украине могут быть отменены

МОСКВА (Рейтер) — Высокопоставленный российский представитель по выборам заявил в понедельник, что, если ситуация ухудшится в четырех контролируемых Россией частях Украины, местные выборы, запланированные на сентябрь, будут отменены.

Россия контролирует чуть менее пятой части территории Украины, включая Крым, который она аннексировала в 2014 году, и части четырех других регионов, которые российские войска контролируют с начала нынешней войны в феврале 2022 года.

Президент Владимир Путин заявил, что Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области теперь являются частью России после того, как в прошлом году они были в одностороннем порядке аннексированы Москвой.

Украина заявляет, что аннексия является незаконной и недействительной, и что она не успокоится, пока последний российский солдат не будет изгнан с ее международно признанной территории. Линия фронта конфликта, который Москва называет «специальной военной операцией», проходит через все четыре региона.

«Поскольку ситуация действительно сложная, может случиться все, что угодно», — заявила Путину во время встречи в Кремле глава ЦИК России Элла Панфилова.

«Если возникнут непредвиденные обстоятельства — в некоторых районах ситуация может значительно ухудшиться — и мы увидим, что существует серьезная опасность для жизни и здоровья населения, то мы имеем право перенести эти выборы», — сказала она.

«Мы обязательно воспользуемся этим правом, если для этого будут серьезные основания».

Путин ответил: «Понятно».

Панфилова сообщила, что 10 сентября в России состоялись региональные и муниципальные выборы, в том числе выборы 21 регионального лидера и 20 региональных законодательных органов. Есть также четыре дополнительных выбора мест в федеральном парламенте.

(Отчетность Джея Фолконбриджа; редактирование Кевина Леви)