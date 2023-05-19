Чиновник заявил, что США и их союзники планируют предоставить Украине истребители F-16

ХИРОСИМА, Япония — Америка и ее союзники планируют предоставить Украине F-16 — хотя боевые самолеты могут не обязательно поступать напрямую из Соединенных Штатов — в рамках долгосрочных усилий по укреплению безопасности страны, высокопоставленный представитель администрации Байдена. — сказала Пятница.

Сроки получения Украиной истребителей и какие страны их предоставят, остается неясным, но чиновник заявил, что истребители не будут использоваться в предстоящем контрнаступлении Украины против России. Чиновник сказал, что Соединенные Штаты и их союзники «в ближайшие месяцы решат, когда они фактически предоставят самолеты, сколько мы предоставим и кто их предоставит». Эта новость появилась после того, как в пятницу президент Джо Байден заявил лидерам крупных промышленных держав, что Соединенные Штаты поддержат усилия по обучению украинских пилотов F-16.

«Обсуждения об улучшении ВВС Украины отражают нашу давнюю приверженность самообороне Украины», — сказал высокопоставленный представитель администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал США предоставить F-16, но Байден пока отказывается от просьб. В феврале Байден сказал в интервью ABC News, что военный совет США показал, что в то время Украине не нужны F-16.

«Я пока это исключаю», — сказал он об отправке F-16 в Украину.

Американский F-16C Fighting Falcon совершает быстрый пролет в британских ВВС Фэрфорд, 18 июля 2019 года. Фото Роба Эдгкамба/Stocktrek из файла AP.

Официальные лица Франции и Польши ранее заявляли о своей готовности предоставить Украине современные истребители. Но любая передача самолетов американского производства требует разрешения правительства США.

Новости о решении поставить Украине F-16 появились, когда Байден посетил саммит G7 в Японии.

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Чиновник сказал, что совместные усилия Соединенных Штатов и их союзников по подготовке украинских пилотов для самолетов могут начаться в ближайшие недели. Чиновник добавил, что обучение «будет проходить за пределами Украины на площадках в Европе, и на его завершение потребуются месяцы».

Колин Каль, главный политический чиновник Пентагона, ранее заявил Конгрессу, что обучение украинских пилотов F-16 может занять «около 18 месяцев». Другие представители министерства обороны США заявили, что период обучения может быть сокращен всего до шести-девяти месяцев в зависимости от предыдущей подготовки пилотов и их знаний о боевых самолетах.

Выступая перед комитетом Палаты представителей по делам вооруженных сил, Кэл сказал, что обновление украинских вооруженных сил с помощью F-16 может стоить до 11 миллиардов долларов. Лидеры G7 не объявили, кто будет платить за поставку Украине этих самолетов.

В марте NBC News сообщил, что два украинских пилота, находившихся в США, проходят обследование, чтобы определить, сколько времени может занять их обучение управлению штурмовиками, в том числе F-16. Вашингтон также согласился направить в США еще до 10 украинских пилотов для дальнейшей оценки.