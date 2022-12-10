Чиновник из Херсона, находящийся в России, заявил, что гривна была изъята из обращения в январе.

(Рейтер) — Администрация созданной Россией Херсонской области Украины заявила в субботу, что начала обменивать украинские гривны, находящиеся в обращении, на российские рубли, срок действия которых истекает в подконтрольных Москве районах области 1 января.

Глава местного отделения ЦБ РФ Андрей Беретонкин заявил в видео, размещенном назначенной Москвой администрацией в Telegram: «Для удобства жителей и более плавной интеграции региона в экономическое пространство России банки в Херсонской области на этой неделе начали операции по обмену валюты».

Ранее в администрации России заявляли, что в Херсонской области будут принимать как рубли, так и гривны.

Российские войска захватили большую часть Херсонской области в первые дни военной кампании Москвы против Украины и объявили о ее присоединении к России в сентябре после референдума, который был осужден Украиной и западными странами.

Менее чем через два месяца российские войска вышли из города Херсон под давлением украинской контратаки, продолжая контролировать большую часть территории региона.

Об этом сообщает Рейтер. Монтаж Алекс Ричардсон

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