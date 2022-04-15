Чипы Apple M2 и компьютеры, которые будут их питать, подробно описаны в новой утечке

Говорят, что Apple работает над девятью новыми компьютерами Mac с будущими процессорами M2. в соответствии с БлумбергМарк Горман. Эти слухи идут по горячим следам Apple Студийный выпуск для Macи объявить, что М1 Ультра Это будет последний слайд в линейке текущего поколения.

Блумберг Это пока не прогнозирует замену Studio, но указывает на то, что большинство других моделей Mac получат обновление. Гурман говорит, что видел доказательства того, что MacBook Air работает на M2 с 10-ядерным графическим процессором — в отличие от Предыдущие прогнозы В переработанном Air по-прежнему будет M1, а также MacBook Pro M2 начального уровня с теми же характеристиками. Также появляются 14- и 16-дюймовые MacBook Pro, а также новые Mac Mini и Mac Pro, все они оснащены кремнием Apple следующего поколения.

Mac Mini также появился с M1 Pro текущего поколения, хотя трудно представить, что он продается сейчас, когда существует Mac Studio.

Говорят, что аппаратное обеспечение высокого класса оснащено наборами микросхем M2 Pro и M2 Max, причем Max имеет 12 ядер ЦП и 38 графических ядер (два ЦП и шесть дополнительных ядер графического процессора по сравнению с Текущий М1 Макс.). Блумберг Он не включает подробностей о разбивке ядер эффективности и производительности. M2 Pro также появляется в качестве опции для Mac Mini, и Гурман прогнозирует, что у Mac Pro будет «преемник M1 Ultra».

(Кстати, если вы пытаетесь понять, как это в сумме дает девять компьютеров, как я сделал изначально, это один MacBook Air, еще один профи начального уровня, две модели Mini и две модели с 14- и 16-дюймовыми процессорами. дюймовый MBP — с чипами Pro и Max соответственно — и Desktop Pro.)

Интересно, что MacBook Pro начального уровня все еще может быть в продаже. почти непохожий С воздуха. Когда я обсуждаю ноутбуки со своими коллегами, они обычно ожидают, что Apple тихо прекратит выпуск 13-дюймовой модели, учитывая, что она кажется неудачным промежуточным звеном между Air и 14-дюймовым Pro. С сенсорной панелью тоже немного странно, но вопрос о том, получит ли ее преемник, остается открытым. Блумберг В отчете не сказано.

Любой тип iMac заметно отсутствует в списке компьютеров. Не упоминается преемник 24-дюймовое моноблок с M1или заменитель Недавно снятый с производства 27-дюймовый iMac.

Это огромное количество информации поступает из журналов разработчиков, говорит Гурман, которые, предположительно, появились из-за того, что Apple тестировала свои новые ПК со сторонними приложениями. Хотя было нетрудно предсказать, что Apple будет работать над чипами следующего поколения, интересно увидеть доказательства того, что они находятся в дикой природе, и получить ранние подробности.

Возможно, ждать официального анонса хотя бы нескольких из этих ПК осталось недолго. Блумберг В отчетах предполагается, что «по крайней мере два Mac» могут быть запущены «примерно в середине года». И ты этого не узнаешь, WWDC Это в календаре Шестого июня.