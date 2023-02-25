Число погибших возросло до более чем 50 000 после землетрясения в Турции и Сирии | Новости о землетрясениях

Почти 240 000 спасателей продолжают работать в пострадавших от землетрясения провинциях Турции, хотя выживших в последнее время не обнаружено.
Согласно последним данным из обеих стран, число погибших в результате землетрясений, обрушившихся на Турцию и Сирию в начале этого месяца, превысило 50 000 человек.
Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD) только в Турции сообщило в пятницу, что в результате землетрясений погибли 44 218 человек, в то время как число погибших в Сирии составило 5 914 человек.
Первое землетрясение, которое произошло на юго-востоке Турции и севере Сирии 6 февраля, имело магнитуду 7,7, а вскоре после этого произошло второе землетрясение магнитудой 7,6. По данным Агентства по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями, с тех пор в этом районе произошло более 9000 подземных толчков.
Около 240 000 спасателей, включая добровольцев, продолжают работать в 11 пострадавших от землетрясения провинциях Турции. Поначалу доступ к некоторым пострадавшим от землетрясения районам был затруднен, но восстановительные работы продолжаются, и число пострадавших увеличивается по мере их развития.
В последние дни сообщений о спасении выживших не поступало.
Около 530 000 человек были эвакуированы из зоны бедствия только в Турции, и правительство Турции заявило, что на сегодняшний день 173 000 зданий были зарегистрированы как обрушившиеся или серьезно поврежденные, при этом более 1,9 миллиона человек нашли убежище во временных убежищах, гостиницах и общественных учреждениях.
Около 20 миллионов человек в Турции пострадали от землетрясения, в то время как, по оценкам Организации Объединенных Наций, в Сирии пострадало 8,8 миллиона человек. Меньше информации поступило из Сирии, где многие люди уже жили в тяжелых условиях после многолетней гражданской войны.
Многие выжившие покинули пострадавшие от землетрясения районы на юге Турции или поселились в палатках, контейнерных домах и других жилых помещениях, спонсируемых государством.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал восстановить дома в течение года, хотя эксперты говорят, что власти должны ставить безопасность выше скорости.
Некоторые здания, которые должны были выдерживать землетрясения, рухнули во время недавних землетрясений.
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