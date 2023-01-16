Число погибших в результате российского ракетного удара по жилому дому на Украине достигло 40 человек – NBC Connecticut

Украинские спасатели в понедельник обыскали то, что осталось от многоквартирного дома в Днепре, разрушенного российской ракетой, упаковав тела тел во время одной из самых смертоносных атак войны за последние месяцы в черные мешки и осторожно перенеся их через крутые груды щебня. .

Власти заявили, что число погибших в результате субботней забастовки возросло до 40, а в понедельник еще 30 человек числились пропавшими без вести. Высокие подъемные краны покачивались в неровных проемах в ряду многоквартирных домов, ревели двигатели, а жители одного из крупнейших городов Украины молча наблюдали за происходящим под серым небом.

В многоэтажном здании проживало около 1700 человек, а после ракетного удара безостановочно работали поисково-спасательные бригады, разыскивая пострадавших и выживших среди обломков. Областная администрация сообщила, что 39 человек были спасены и не менее 75 получили ранения.

По данным проекта Associated Press-Frontline War Crimes Watch, сообщаемое число погибших делает это нападение одним из самых смертоносных нападений на мирных жителей Украины с начала лета. По словам жителей, в жилой башне нет военных объектов.

Александр Анискевич рассказал, что в момент попадания ракеты он находился в своей квартире.

«Бум — и все. Увидели, что живы, и все», — сказал Анискевич в понедельник, когда пришел на площадку посмотреть свою разрушенную квартиру.

Он сказал Associated Press, что знал людей, погибших под завалами. Одна из одноклассниц его сына потеряла родителей.

Днепровцы несли к развалинам цветы, свечи и игрушки.

Мы все могли бы оказаться в этом месте», — рассказала местная жительница Ирина Скрыпник.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к «справедливому миру» в связи с вторжением России в Украину. «Вы знаете, сколько отцов и матерей потеряли своих сыновей и дочерей на передовой?» — сказал Зеленский. «Так что же такое для них просто мир?»

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель назвал забастовку и другие подобные удары «бесчеловечной агрессией», поскольку они были направлены непосредственно против гражданских лиц. «Эти преступления не останутся безнаказанными», — написал он в твиттере в воскресенье.

Отвечая на вопрос об ударе в понедельник, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что российские военные не наносили удары по жилым домам, и отметил, что дом Днепра был поражен в результате действий украинской ПВО.

Удар по зданию был нанесен на фоне более широкого обстрела территории Украины российскими крылатыми ракетами. В воскресенье украинские военные заявили, что у них нет средств, чтобы перехватить российскую ракету, поразившую жилой дом в Днепре.

В понедельник на востоке Донецкой области Украины продолжились ожесточенные бои, и военные аналитики заявили, что обе стороны, вероятно, понесли большие потери в войсках. Независимая проверка событий была невозможна.

Донецк и соседняя Луганская область составляют Донбасс, обширный промышленный регион на границе с Россией, который президент России Владимир Путин определил как центр внимания с начала войны. Поддерживаемые Москвой сепаратисты сражаются там с киевскими силами с 2014 года.

В понедельник российские и белорусские военно-воздушные силы начали совместные учения в Белоруссии, которая граничит с Украиной и служила плацдармом для вторжения России в Украину 24 февраля. Министерство обороны Беларуси заявило, что учения продлятся до 1 февраля. Россия направила в Беларусь свои военные самолеты для проведения учений.

Институт изучения войны, вашингтонский аналитический центр, сообщил о признаках того, что Кремль предпринимает шаги, чтобы превратить вторжение в Украину в «крупную войну с применением обычных вооружений» после нескольких месяцев постыдных военных неудач.

Аналитический центр заявил, что то, что Москва называет «специальной военной операцией», направлено на захват украинской столицы Киева в течение нескольких недель и установление там дружественного Кремлю режима, но российские войска в конечном итоге ушли из окрестностей Киева. Затем последовало успешное украинское контрнаступление в последние месяцы перед наступлением зимы, которое замедлило продвижение войск.

«Кремль, вероятно, будет готовиться к решительным стратегическим действиям в следующие шесть месяцев, направленным на то, чтобы вернуть себе инициативу и положить конец нынешней серии оперативных успехов Украины», — говорится в отчете Института изучения войны, опубликованном поздно вечером в воскресенье.

Он сослался на сообщения, свидетельствующие о том, что российское военное руководство «серьезно готовилось» к расширенным мобилизационным усилиям, сохраняя мобилизованные кадры для использования в будущем, стремясь при этом увеличить военно-промышленное производство и скорректировать свою командную структуру.

Это означает, что западным союзникам Украины «должно будет продолжаться поддерживать Украину в долгосрочной перспективе», говорится в сообщении аналитического центра.

В последние дни государства-члены НАТО стремились заверить Украину в том, что она будет придерживаться выбранного курса. Великобритания предоставила танки, а новые и расширенные боевые учения для украинских сил вооруженных сил США начались в Германии в воскресенье.

Польский премьер призвал правительство Германии снабжать Киев широким спектром вооружений и выразил надежду, что Берлин вскоре согласится на передачу боевых танков.

Другие события понедельника:

— За минувшие сутки российские войска бомбили город Херсон и Херсонскую область, в результате чего три человека погибли и 14 получили ранения, — сообщил губернатор области Ярослав Янушевич. В Херсоне в результате бомбардировки пострадали больница, детский дом инвалидности, судоверфь, важные объекты инфраструктуры и жилые дома.

— Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что российские войска бомбили город Запорожье, в результате чего была повреждена промышленная инфраструктура и ранены пять человек, в том числе двое детей.

— В понедельник российские ПВО сбили 10 беспилотников над Черным морем в районе крымского порта Севастополь, сообщил начальник Севастопольского по заказу России Михаил Развогаев.

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Об этом сообщает Meldrum из Киева.

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