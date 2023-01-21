Число погибших в результате схода лавины Тибетского тоннеля возросло до 28 человек. Новости окружающей среды

Транспортные средства разбились под тоннами снега и льда, которые рухнули на автодорожный туннель.

Спасатели в Тибете обнаружили еще восемь тел, в результате чего число погибших достигло 28 человек в результате схода лавины, похоронившей несколько автомобилей под глубоким снегом и льдом на участке дороги, ведущем к автомобильному туннелю.

Китайские государственные СМИ сообщили поздно вечером в пятницу, что спасатели обнаружили восемь тел и выкопали вручную и с помощью механических экскаваторов транспортные средства, погребенные под лавиной, которая произошла около 20:00 (12:00 по Гринвичу) во вторник. Он врезался в автодорожный туннель и автомагистраль, соединяющую город Нингчи на юго-западе Тибета с отдаленным уездом Медуг.

Ранее в пятницу было подтверждено, что 20 человек погибли, а восемь пропали без вести, по данным государственного новостного агентства Global Times. Государственное информационное агентство Китая Синьхуа сообщило, что 53 человека были спасены после схода лавины, а пятеро выживших получили серьезные ранения.

По состоянию на 17:30 пятницы было подтверждено, что 28 человек погибли после того, как во вторник массивная лавина обрушилась на Ньингчи в районе Сизан на юго-западе Китая. Поисково-спасательная операция в основном завершена: местные власти https://t.co/OSW2L3tTpB https://t.co/A2xOXu5FXx — Глобал Таймс (@globaltimesnews) 20 января 2023 г.

Власти заявили, что поисково-спасательная операция в основном завершена, сообщает новостная платформа.

Лавина обрушилась на часть дороги между деревней Бэй в округе Мейнлинг и тоннелем Дуксонгла в округе Медог.

Большинство путешественников, находившихся на дороге во время аварии, были тибетцами, возвращавшимися в свои родные города, чтобы отпраздновать Лунный Новый год, который начинается в воскресенье, сообщил Global Times местный житель.

Спасатели сообщили, что транспортные средства были раздавлены под тяжестью тонн снега и льда, которые рухнули на въезде в туннель, заблокировав водителей в своих транспортных средствах.

Ньингчи расположен на высоте около 3040 метров (9974 фута) и примерно в пяти часах езды от столицы провинции, Лхасы, по шоссе, открытому в 2018 году. Ночные температуры зимой обычно опускаются ниже нуля.

Власти Китая сообщают, что к месту стихийного бедствия прибыли около 1000 спасателей и десятки автомобилей скорой помощи.

«Снег был настолько глубок, что достигал людям пояса, а дорога была очень скользкой. Многие спасатели застряли по дороге», — сообщил сотрудник местного медицинского центра, сообщает Global Times.

В Гималаях часто случаются лавины. В октябре прошлого года по меньшей мере 26 человек погибли, когда альпинистская экспедиция попала под лавину на горе Драупади Ка Данда-2 в северном индийском штате Уттаракханд.