Число погибших в результате теракта в мечети в Пакистане возросло до 74 человек.

Число погибших в результате теракта накануне в мечети на северо-западе Пакистана во вторник подскочило до 74 человек, сообщили полиция и сотрудник спасательной службы после того, как спасатели извлекли из-под завалов еще 15 тел.

Они все еще убирают завалы после обрушения крыши мечети в результате нападения, сказал Билал Файзи, главный спасатель.

Он сообщил, что в результате взрыва, произошедшего в северо-западном городе Пешавар, также пострадали более 150 человек. Непонятно, как террористу-смертнику удалось проникнуть на территорию, окруженную стеной в зоне строгого режима с другими правительственными зданиями.

Также скорбящие во вторник хоронили жертв взрывов на различных кладбищах в Пешаваре и других местах.

Сарбакаф Моманд, лидер движения «Техрик-и-Талибан Пакистан», также известного как «Техрик-и-Талибан Пакистан» или ТТП, взял на себя ответственность за нападение в своем посте в Twitter.

Однако через несколько часов представитель движения Мохаммад Хорасани дистанцировал группу от взрыва, заявив, что ее политика заключается в том, чтобы не наносить удары по мечетям, религиозным институтам и религиозным местам, добавив, что те, кто участвует в таких действиях, могут быть подвергнуты карательным мерам в соответствии с постановлением движения. политика. В его заявлении не упоминалась причина, по которой лидер пакистанских талибов взял на себя ответственность за взрыв.

«Масштабы человеческой трагедии невообразимы. Это не что иное, как нападение на Пакистан», — написал в Твиттере премьер-министр Шахбаз Шариф. которые посетили раненых в Пешаваре и пообещали «принять жесткие меры» против тех, кто стоит за взрывом. Он выразил соболезнования семьям погибших, сказав, что их боль «невозможно описать словами».

В Пакистане, в котором преобладают мусульмане-сунниты, наблюдается всплеск нападений боевиков с ноября, когда пакистанские талибы прекратили перемирие с правительственными войсками.

Ранее в этом месяце пакистанские талибы заявили, что один из их членов застрелил двух офицеров разведки, в том числе директора контртеррористического подразделения военного разведывательного агентства Inter-Services Intelligence. Сотрудники службы безопасности заявили в понедельник, что боевик был выследен и убит в перестрелке на северо-западе страны, недалеко от афганской границы.

Пакистанские талибы отделены от афганских талибов, но являются их близкими союзниками. Пакистанские талибы вели повстанческое движение в Пакистане в течение последних 15 лет, добиваясь более строгого соблюдения исламских законов, освобождения своих членов, задержанных правительством, и сокращения пакистанского военного присутствия в районах Хайбер-Пахтунхвы, которое оно давно использовало. как его основа. .

Нападение в понедельник на суннитскую мечеть в штаб-квартире полиции стало одним из самых смертоносных нападений на силы безопасности за последние годы.

Более 300 верующих молились в мечети, еще больше приближалось, когда нападавший взорвал жилет со взрывчаткой. По словам полицейского Зафара Хана, многие пострадали в результате обрушения крыши, и спасателям пришлось расчищать груды обломков, чтобы добраться до верующих, все еще оставшихся под обломками.

Мина Гюль, который был в мечети, когда взорвалась бомба, сказал, что не знает, как ему удалось остаться целым и невредимым. 38-летний полицейский сказал, что слышал крики и вопли после взрыва.

Пешавар является столицей провинции Хайбер-Пахтунхва, где сильно присутствуют пакистанские талибы, и город часто подвергался нападениям со стороны боевиков.

Афганские талибы захватили власть в соседнем Афганистане в августе 2021 года, когда силы США и НАТО выводятся из страны после 20 лет войны.

Перемирие пакистанского правительства с ТТП закончилось, поскольку страна все еще сталкивалась с беспрецедентными наводнениями, которые унесли 1739 жизней, разрушили более двух миллионов домов и в какой-то момент затопили до трети страны.

Министерство иностранных дел Афганистана заявило в своем заявлении, что «прискорбно узнать, что многие люди погибли и многие другие получили ранения в результате взрыва в мечети в Пешаваре», и осудило нападения на верующих как противоречащие учению Ислам.

Осуждения были также вынесены из посольства Саудовской Аравии в Исламабаде, а также из посольства США, добавив, что «Соединенные Штаты поддерживают Пакистан в осуждении всех форм терроризма».

Представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш охарактеризовал взрыв как «особенно отвратительный» из-за того, что он был нацелен на место отправления культа.

Безденежный Пакистан столкнулся с серьезным экономическим кризисом Он добивается от Международного валютного фонда выплаты в размере 1,1 миллиарда долларов — части пакета помощи в размере 6 миллиардов долларов — во избежание дефолта. Переговоры с Международным валютным фондом о возобновлении финансовой помощи зашли в тупик в последние месяцы.

Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан назвал взрыв «терактом смертника». Он написал в Твиттере: «Мои молитвы и соболезнования семьям жертв. Крайне важно, чтобы мы улучшили сбор разведданных и надлежащим образом оснастили наши полицейские силы для борьбы с растущей угрозой терроризма».

Правительство Шарифа пришло к власти в апреле после того, как Хан был свергнут в результате вотума недоверия в парламенте. С тех пор Хан провел кампанию за досрочные выборы, утверждая, что его увольнение было незаконным и частью заговора, поддерживаемого США. Вашингтон и Шариф отвергли претензии Хана.

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Автор Associated Press Мунир Ахмед из Исламабада внес свой вклад.