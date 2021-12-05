Число погибших от вулкана Индонезии растет, так как поиски пропавших без вести продолжаются | новости вулкана

Официальные лица говорят, что по меньшей мере 13 человек погибли и 98 получили ранения в результате внезапного извержения горы Семеру.

По словам официальных лиц, число погибших после извержения вулкана Семеру в Индонезии увеличилось до 13, когда спасатели обыскивали деревни, покрытые расплавленным пеплом, в поисках выживших.

Представитель Индонезийского агентства по смягчению последствий стихийных бедствий (BNPB) заявил в воскресенье, что двое из 13 человек, погибших в результате взрыва, были опознаны.

По словам пресс-секретаря Абдул Махари, по меньшей мере 98 человек были ранены, в том числе две беременные женщины, а 902 человека были эвакуированы из деревень вокруг Семеру в провинции Восточная Ява.

По словам официальных лиц, до 10 попавших в ловушку людей были спасены из деревень в районе Лумаджанг на Восточной Яве, а станция Kompas сообщила, что спасенные были рабочими на участке добычи песка.

Вулкан, расположенный на самом густонаселенном острове Ява в Индонезии, извергся в субботу, отправив в небо облака пепла на расстояние более 12 километров (7,5 миль), отправив палящие газы и лаву по своим склонам.

Пепел затопил несколько деревень в Лумаджанге. Дома и автомобили были затоплены, а домашний скот рассеялся.

Поврежденные дома, покрытые вулканическим пеплом, летящие с горы Семеру в деревнях Сумбер и Луо. [Umarul Faruq/Antara Foto via Reuters]

Эко Буди Лилуно, глава геологической службы, заявил, что внезапный взрыв был вызван грозой и несколькими днями проливного дождя.

По его словам, дождь утих, и купол лавы, наконец, обрушился выше 3676 метров (12 060 футов) над Семеру.

Он сказал, что потоки раскаленного газа и лавы продвинулись на 800 метров (2624 фута) в близлежащую реку как минимум дважды в субботу.

BNPB посоветовал людям держаться на расстоянии 5 км от устья кратера.

«Толстые шлейфы пепла превратили несколько деревень в темноту», а отключение электричества в этом районе препятствует усилиям по эвакуации, — сказал Торикул Хак, чиновник из района Лумаганг.

Хак сказал, что обломки и лава, смешанные с дождем, образовали густую грязь, которая разрушила главный мост, соединяющий Лумаджанг и соседний район Маланг, а также мост меньшего размера.

BNPB заявило, что направило помощь в приюты, включая еду, брезент, маски для лица и мешки для тела.

Люди едут на мотоцикле по дороге, покрытой вулканическим пеплом после извержения вулкана Семеру в деревне Сомбруулу, провинция Восточная Ява, Индонезия, 4 декабря 2021 года. [Antara Foto/Hermawan/via Reuters]

Состояние готовности Семеру оставалось на втором по величине уровне с момента его предыдущего крупного извержения в декабре 2020 года, в результате которого тысячи людей бежали и покидали деревни, покрытые пеплом.

На тот момент травм не было.

В воскресенье некоторые жители, которые сбежали в правительственный приют рядом с главным офисом района Лумаджанг, заявили, что власти не передали им никакой информации о деятельности вулкана.

«Внезапно все стало темно, яркий полдень превратился в ночь. Грохочущий звук и жара заставили нас бежать к мечети», — сказала Фатима, жительница, сбежавшая в убежище из Кораха Кубокана, примерно в 5 километрах (3,1 мили). из кратера: «Это был гораздо более сильный взрыв, чем в январе».

Индонезия, архипелаг с населением более 270 миллионов человек, подвержена землетрясениям и вулканической активности, поскольку расположена вдоль тихоокеанского «огненного кольца» — серии линий разломов в форме подковы.

Грузовики, покрытые вулканическим пеплом, падают с горы Семеру в деревне Сумбер Луо [Zabur Karuru/Antara Foto via Reuters]