Число погибших от наводнения в Южной Корее возросло до 39, и Юн винит в этом неудачные меры реагирования

СЕУЛ (Рейтер) — Президент Южной Кореи Юн Сок Ёл в понедельник обвинил власти в несоблюдении правил реагирования на стихийные бедствия, поскольку число погибших в результате дней проливных дождей возросло до 39, в том числе 10 человек погибли в затопленном туннеле.

Дождь обрушился на центральные и южные регионы страны с четверга, а сезон дождей, начавшийся в конце июня, достиг своего апогея. Министерство внутренних дел также сообщило о девяти пропавших без вести и 34 раненых по всей стране.

12 смертей, в том числе три тела, произошли за ночь в туннеле в центральном городе Чхонджу, где 16 автомобилей, включая автобус, были затоплены в субботу после обрушения речной дамбы. Еще девять человек были ранены.

Инцидент вызвал вопросы об усилиях Южной Кореи по предотвращению ущерба от наводнения и реагированию на него. Некоторые водители, регулярно пользующиеся этой дорогой, обвинили правительство в том, что оно не заблокировало доступ к туннелю, несмотря на ожидаемое масштабное наводнение.

Наводнения унесли десятки жизней в последние дождливые сезоны, поскольку погодные условия стали более экстремальными.

В прошлом году правительство обязалось предпринять шаги для более эффективной борьбы со стихийными бедствиями, вызванными изменением климата после того, как Сеул, в том числе привлекательный район Каннам, пострадал от самых сильных дождей за 115 лет, в результате которых погибло не менее 14 человек, а метро, ​​дороги и дома были затоплены.

Только что вернувшись из зарубежной поездки, Юн провел в понедельник межведомственное совещание по реагированию на стихийные бедствия и сказал, что ситуация ухудшилась из-за плохого управления уязвимыми районами.

«Мы неоднократно подчеркивали контроль доступа в опасные зоны и превентивную эвакуацию с прошлого года, но если основные принципы реагирования на стихийные бедствия не будут соблюдаться немедленно, трудно гарантировать общественную безопасность», — сказал Юн во время встречи.

Он призвал власти приложить все усилия для спасения пострадавших и пообещал оказать поддержку восстановительным работам и пострадавшим семьям, в том числе объявить пострадавшие от наводнения районы особыми зонами бедствия.

Репортаж от Хёнхи Шин. Дополнительный отчет Хюнсу Йима; Под редакцией Эда Дэвиса и Тома Хогга

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.