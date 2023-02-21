Число погибших растет после нового землетрясения на турецко-сирийской границе

Шесть человек погибли в результате последнего землетрясения в регионе – CNN Turk

Землетрясение произошло из-за прекращения спасательных работ в Турции

США обещают помогать Турции «как можно дольше»

Антакья, Турция (21 февраля) (Рейтер) — Шесть человек погибли в результате землетрясения, произошедшего в приграничном районе между Турцией и Сирией, сообщила CNN Turk во вторник, спустя две недели после более крупного землетрясения, в результате которого погибло более 47 000 человек и пострадали еще сотни. или уничтожить их. Тысячи домов.

Эпицентр землетрясения силой 6,4 балла по шкале Рихтера в понедельник находился недалеко от города Антакья на юге Турции и ощущался в Сирии, Египте и Ливане. Европейский средиземноморский сейсмологический центр заявил, что ракета попала на глубину 10 километров (6,2 мили).

CNN Turk показало, как команда спасателей поднимается по лестнице, чтобы войти в одно из зданий, где несколько человек оказались в ловушке после недавнего землетрясения. Она добавила, что землетрясение произошло, когда люди находились в уже поврежденном здании, чтобы забрать свои вещи, прежде чем оно было снесено.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что 294 человека получили ранения в результате землетрясения, произошедшего в ночь на понедельник, еще 18 получили серьезные ранения и были доставлены в больницы в Адане и Дортйоле.

Коджа сообщил в Твиттере, что пациенты были эвакуированы из некоторых медицинских учреждений, которые продолжали работать после сильных землетрясений две недели назад, поскольку в зданиях появились трещины.

В Самандаге, где Управление по чрезвычайным ситуациям и чрезвычайным ситуациям страны в понедельник сообщило об одном погибшем, жители заявили, что обрушилось больше зданий, но большая часть города уже бежала после первых землетрясений. Груды обломков и выброшенной мебели выстроились вдоль темных пустынных улиц.

Муна аль-Омар сказала, что она была в палатке в парке в центре Антакьи, когда земля снова начала подниматься.

«Я думала, что земля разверзнется у меня под ногами», — сказала она в понедельник, рыдая, держа на руках своего 7-летнего сына.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил во время визита в Турцию в понедельник, что Вашингтон будет помогать «как можно дольше», поскольку спасательные операции были остановлены после землетрясения и повторных толчков 6 февраля, и основное внимание было смещено на строительство жилья и ремонтные работы.

Управление по чрезвычайным ситуациям и чрезвычайным ситуациям сообщило сегодня, в понедельник, что число погибших в результате землетрясений, произошедших две недели назад в Турции, возросло до 41 156 человек и, как ожидается, будет расти еще больше, поскольку известно, что 385 000 квартир были разрушены или серьезно повреждены, и многие люди все еще находятся в тяжелом состоянии. отсутствующий.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в следующем месяце начнутся строительные работы для около 200 000 квартир в 11 пострадавших от землетрясения провинциях Турции.

Государственный департамент США заявил, что общий объем гуманитарной помощи США для поддержки ликвидации последствий землетрясения в Турции и Сирии достиг 185 миллионов долларов.

[1/13] Реакция людей на землетрясение в Антакье, турецкая провинция Хатай, 20 февраля 2023 г. REUTERS/Cludag Kilkoyen

Агентство ООН по охране сексуального и репродуктивного здоровья заявило, что среди выживших после землетрясения около 356 000 беременных женщин срочно нуждаются в доступе к медицинским услугам.

Среди них 226 000 женщин в Турции и 130 000 в Сирии, из которых 38 800 родят в следующем месяце. Многие укрывались в лагерях или подвергались воздействию низких температур и изо всех сил пытались получить пищу или чистую воду.

Сирийская помощь

А в Сирии, уже более десяти лет раздираемой гражданской войной, большая часть смертей произошла на северо-западе, где, по данным Организации Объединенных Наций, было убито 4525 человек. Район контролируется боевиками, находящимися в состоянии войны с силами, верными президенту Башару Асаду, что затрудняет оказание помощи.

Сирийские официальные лица сообщают, что 1414 человек были убиты в районах, находящихся под контролем правительства Асада.

Медицинская благотворительная организация «Врачи без границ» (MSF) сообщила, что колонна из 14 ее грузовиков прибыла на северо-запад Сирии из Турции в воскресенье, чтобы помочь в проведении спасательных операций.

Всемирная продовольственная программа также оказывает давление на власти в этом районе, чтобы они прекратили блокировать помощь из районов, контролируемых сирийским правительством.

Представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов сообщил, что по состоянию на утро понедельника 197 грузовиков с гуманитарной помощью ООН въехали на северо-запад Сирии через два пограничных перехода.

Тысячи сирийских беженцев в Турции вернулись в свои дома на северо-западе Сирии, чтобы связаться с родственниками, пострадавшими от разрушений.

На турецком пограничном переходе Сильвигозу с раннего утра понедельника сотни сирийцев выстроились в очередь, чтобы пересечь границу.

Мостафа Ханан, который подвез свою беременную жену и 3-летнего сына, сказал, что видел около 350 ожидающих.

27-летний автоэлектрик сказал, что его семья уезжала на несколько месяцев после того, как их дом в Антакье рухнул, после того как он взял у властей обещание разрешить им провести до шести месяцев в Сирии, не теряя возможности вернуться. в Турцию.

«Я боюсь, что им не разрешат вернуться», — сказал он. «Мы уже отделены от нашей нации. Мы теперь тоже будем отделены от наших семей? Если я отстрою здесь, а они не смогут вернуться, моя жизнь будет потрачена впустую».

(Отчетность Али Кучукджокмена и Генриетты Чакар) Дополнительные сообщения Хумейры Памук, Хусейна Хаяцифера и Изги Эркойона в Турции и Акрити Шармы в Бангалоре; Сценарий написали Париса Хафези и Стивен Коутс. Под редакцией Лизы Шумейкер и Линкольна Файста.

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.