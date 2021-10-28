Число погибших растет по мере того, как в столице Судана вспыхивают новые столкновения | Новости протеста

Силы безопасности столкнулись с протестующими, разгневанными военным переворотом, который сорвал хрупкий переход к демократии и вызвал международные протесты, когда Соединенные Штаты и Организация Объединенных Наций усилили давление на новое военное правительство Судана.

По крайней мере, один протестующий был убит в четверг, по словам медиков, на четвертый день столкновений между солдатами и протестующими против переворота в Хартуме, когда Совет Безопасности ООН призвал армию восстановить возглавляемое гражданами правительство, которое они свергнули. Понедельник.

В единодушном заявлении совет выразил «серьезную озабоченность» захватом военной мощи в бедствующей стране северо-востока Африки и призвал все стороны «вступить в диалог без предварительных условий».

После заявления Совета Безопасности ООН президент США Джо Байден заявил, что его страна поддерживает протестующих.

«В целом наше послание суданским военным властям является подавляющим и ясным: суданскому народу необходимо разрешить мирный протест и восстановление переходного правительства с гражданским руководством», – сказал он в заявлении.

Байден, правительство которого заморозило помощь, сказал: «События последних дней представляют собой серьезную неудачу, но Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать народ Судана и его мирную борьбу».

Генерал-майор Абдель Фаттах аль-Бурхан – фактический лидер Судана с тех пор, как президент Омар аль-Башир был свергнут в 2019 году после массовых протестов молодежи, – в понедельник распустил хрупкое правительство страны.

В то время как гражданский лидер, премьер-министр Абдалла Хамдок, де-факто находился под домашним арестом, столицу потрясли дни беспорядков, и она готовится к большим демонстрациям в субботу.

Дороги заблокировали заграждения из камней, мусора и горящих покрышек, от которых в небо поднялся черный дым, в то время как большинство магазинов было закрыто в рамках кампании гражданского неповиновения.

«Нам не нужна военная сила, мы хотим свободной демократической жизни в этой стране», – сказал AFP один из протестующих, попросивший не называть его имени.

Последние уличные столкновения в четверг потрясли беспокойный восточный район Бурри и северный пригород Хартума, сообщили репортеры AFP.

Медицинский комитет, связанный с протестным движением, сообщил, что по крайней мере один протестующий был убит в ходе столкновений в Северном Хартуме.

В последней смерти число протестующих, убитых после переворота в понедельник, выросло как минимум до восьми после того, как ранее в тот же день чиновники здравоохранения объявили о семи смертельных случаях. Около 170 человек получили ранения.

В четверг по протестующим стреляли слезоточивым газом и резиновыми пулями, свидетели сообщили о нескольких ранениях.

Переворот был последним в стране, которая пережила лишь редкие демократические сдвиги с момента обретения независимости в 1956 году.

Всемирный банк и США заморозили помощь и осудили захват власти армией, в то время как Африканский союз приостановил членство Судана из-за того, что он назвал «неконституционным» захватом.

В совместном заявлении Соединенные Штаты, Европейский Союз, Великобритания, Норвегия и другие подтвердили свое неизменное признание «премьер-министра и его правительства в качестве конституционных лидеров переходного правительства».

Судан управляется с августа 2019 года совместным военно-гражданским советом вместе с администрацией Хамдока в рамках перехода к полному гражданскому правлению.

В последние годы страна, ранее внесенная Соединенными Штатами в черный список как «государство-спонсор терроризма», предпринимает шаги по возвращению в международное сообщество в надежде на увеличение помощи и инвестиций.

Но аналитики говорят, что роль мирных жителей снизилась до переворота, что эксперты рассматривали как способ генералов сохранить свою давнюю власть над страной.

Слезоточивый газ, резиновые пули

Ссылаясь на массовые протесты в 2019 году, продемократические движения в Судане призвали к «миллионным протестам» в субботу, что привело к эскалации напряженности.

В четверг один из протестующих описал игру в кошки-мышки с силами безопасности, заявив, что они «со вчерашнего утра пытались убрать все препятствия, применяя слезоточивый газ и резиновые пули».

«Но мы идем и восстанавливаем их, как только они уезжают», – добавил активист Хатем Ахмед из Хартума. Мы снимем заграждения только тогда, когда вернется гражданское правительство.

Аль-Бурхан, высший генерал во время жесткого трехдесятилетнего правления Башира, уволил шесть послов Судана, включая США, Европейский Союз, Китай и Францию, которые критиковали его действия.

Министр иностранных дел Марьям ас-Садик аль-Махди – чей отец был свергнутым премьер-министром во время переворота в Башире в 1989 году – является одним из немногих гражданских лидеров, не содержащихся под стражей, которые стали заметным голосом критики.

В четверг она похвалила дипломатов – 68, по словам одного, – которые выступили против захвата власти, заявив, что «каждый свободный посол, выступающий против переворота, – это победа революции».