Чистая прибыль GAIL снизилась на 77,5% из-за проблем с поставками российского газа

GAIL (India) Limited, крупнейший дистрибьютор газа в стране, в четверг сообщила о падении чистой прибыли за мартовский квартал на 77,5% после того, как более высокие цены на газ и перебои с поставками из России повлияли на прибыль компаний.

Компания зафиксировала чистую прибыль в размере 603,52 крор фунтов стерлингов в период с января по март по сравнению с 2 683,11 крор фунтов стерлингов за тот же период предыдущего года, согласно данным фондовой биржи.

Снижение прибыли произошло из-за снижения объемов газа из-за повышения цен и затруднений с поставками из России.

«Высокие цены и недоступность недорогого долгосрочного СПГ сказываются на каждом сегменте бизнеса», — заявил журналистам Сандип Кумар Гупта, председатель и управляющий директор GAIL.

Из-за более высоких цен некоторые потребители избегали покупать газ и вместо этого использовали более дешевое жидкое топливо, такое как нафта. Это, наряду с бывшим подразделением российского энергетического гиганта «Газпром», которое прекратило поставки сжиженного природного газа (СПГ) из-за санкций после войны на Украине, привело к снижению объемов газа, транспортируемого по трубопроводам GAIL.

Вы не только зарабатываете Гил от продажи газа, но и от транспортировки топлива.

Кроме того, из-за низкого уровня поставок компании пришлось прекратить поставки некоторым клиентам, в том числе собственному нефтехимическому заводу.

Бизнес по транспортировке природного газа сообщил об операционных убытках в размере 16,41 крор рупий в четвертом квартале 2022-23 финансового года (с апреля 2022 года по март 2023 года). Прибыль до налогообложения от продажи природного газа упала на 72% до 487,40 крор рупий, в то время как чистый операционный убыток нефтехимического бизнеса составил 401 крор рупий.

«Нам пришлось столкнуться практически со всеми секторами бизнеса, — сказал г-н Гупта.

В связи с падением цен в последние недели GAIL обеспечила субсидированную поставку и с 16 марта поставляет газ в полном объеме по контракту всем потребителям.

Sefe Marketing and Trading Singapore Pte Ltd. также возобновила работу. (СМТС), Газпром Маркетинг энд Трейдинг Сингапур Пте Лтд. Регулярные поставки СПГ, сказал г-н Гупта, добавив, что объемы и маржа, как ожидается, вернутся к норме в текущем году.

За полный 2022-23 финансовый год чистая прибыль сократилась вдвое до 5 301,51 крор рупий, а выручка увеличилась на 57% до 1,46 крор рупий.

По словам г-на Гупты, цены на газ во всем мире упали, что приведет к росту потребления в стране.

По его словам, потребление газа, вероятно, вырастет на 6-7%. Мы надеемся, что ситуация нормализуется. Мы не ожидаем, что цены будут очень высокими (в этом году).

В течение мартовского квартала объем транспортированного природного газа составил 108,23 млн условных кубометров в сутки, реализовано 89,89 млн условных кубометров газа в сутки.

Г-н Гупта сказал, что компания понесла самые высокие капитальные затраты в размере около 9 100 крор рупий в течение 2022-23 финансового года, в основном на трубопроводы, нефтехимию и акционерный капитал совместного предприятия, что на 15% выше годового целевого показателя в 7 918 крор рупий.

На период 2023-2424 годов GAIL запланировала капитальные затраты в размере около 10 000 крор рупий, которые будут финансироваться за счет сочетания внутренних накоплений и займов.

Компания уже находится на рынке кредита в размере 1500 крор рупий.