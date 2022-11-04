Чистая прибыль GAIL упала на 46%, так как перебои с поставками российского газа нанесли ущерб нефтехимическому бизнесу.

Гейл сообщил, что поставка СПГ была нарушена бывшим подразделением российского «Газпрома».



Гейл сообщил, что поставка СПГ была нарушена бывшим подразделением российского «Газпрома».



Государственная газовая компания GAIL (India) Ltd в четверг сообщила о 46-процентном падении чистой прибыли за сентябрьский квартал, поскольку она сократила нефтехимическое производство после того, как бывшее подразделение российского энергетического гиганта «Газпром» прекратило поставки газа.

Чистая прибыль составила 1 537,07 крор в июле-сентябре по сравнению с прибылью в 2 862,95 крор за тот же период предыдущего года, согласно данным компании, представленным на фондовой бирже.

Прибыль компании, которая транспортирует и продает природный газ таким пользователям, как заводы по производству удобрений и розничные продавцы СПГ, упала на 47,2% по сравнению с прибылью в размере 2 915,19 крор рупий в квартале с апреля по июнь.

Доход основного бизнеса GAIL по маркетингу природного газа увеличился вдвое, но прибыльность упала на 66 процентов, поскольку более высокие цены на газ, вызванные глобальным скачком тарифов на энергоносители после российского вторжения в Украину, негативно сказались на марже.

Убыток до налогообложения в размере 346,22 крор рупий был зарегистрирован в нефтехимическом бизнесе во втором квартале по сравнению с прибылью до налогообложения в размере 363,29 крор рупий в предыдущем году и 35,16 крор рупий в апреле и июне 2022 года.

Гейл сообщил, что поставка СПГ была нарушена бывшим подразделением российского «Газпрома».

«Компания приняла различные меры, в том числе сократила поставки нижестоящим потребителям и внутреннее потребление на нефтехимическом заводе Бата (штат Уттар-Прадеш) за счет сокращения нефтехимического производства для обеспечения устойчивой работы», — говорится в сообщении компании.

«Газпром Маркетинг энд Трейдинг Сингапур» (GMTS), ныне дочерняя компания «Газпром Германия», приостановила поставки СПГ в GAIL в мае/июне из-за невозможности получать газ из России после санкций.

В ответ компания Jill, которая импортирует и распределяет газ, а также управляет крупнейшей в Индии сетью газопроводов, сократила поставки на некоторые заводы по производству удобрений и промышленным потребителям.

Компания также сократила производственные мощности на своем заводе в Пате, который использует природный газ для производства полиэтилена низкой плотности, используемого, среди прочего, для изготовления пластиковых игрушек, водопроводных труб и упаковочных материалов общего назначения.

Чтобы преодолеть нехватку газа, он подал заявку на остановку на техническое обслуживание некоторых агрегатов завода, производственная мощность которого составляет 810 000 тонн в год.

Согласно заявлению GAIL, прибыль от газотранспортного бизнеса также упала на 32% до 709,59 крор рупий.

В то время как EBITDA снизилась на 59,4% в квартальном исчислении, рентабельность снизилась до 4,6% во втором квартале текущего финансового года с 11,6% в предыдущем квартале с апреля по июнь.

Доходы от операционной деятельности увеличились на 79 процентов до 38 390,89 крор рупий.

GAIL заявила, что транспортировала 107,71 млн стандартных кубометров природного газа в сутки во втором квартале (июль-сентябрь) по сравнению со 109,47 млн ​​стандартных кубометров в сутки в предыдущем квартале. Объемы реализации газа также снизились примерно на 8% до 92,54 млн куб. м в сутки.

Сандип Кумар Гупта, председатель и управляющий директор GAIL, сказал, что компания понесла капитальные затраты в размере около 3970 крор рупий в течение текущего полугодия, в основном на трубопроводы и нефтехимию, что составляет 53% годового целевого показателя.

Он сказал, что компания выиграла тендер на приобретение обанкротившейся JBF Petrochemical Ltd в рамках процедуры урегулирования корпоративного банкротства. Благодаря этому компания расширит свое присутствие в южной части страны».