БЕРЛИН. Заместитель министра финансов США Уолли Адею посетил сегодня и вчера Германию, чтобы встретиться с представителями правительства и бизнес-лидерами, чтобы обсудить совместные усилия по реагированию на незаконное вторжение России в Украину, борьбе с уклонением от санкций и обсудить возможности построения чистой и безопасной и устойчивая среда. Цепочки поставок энергии и повышение энергетической безопасности в США и Европе.

Вчера во Франкфурте, Германия, заместитель министра Адемо встретился с руководителями ведущих немецких финансовых учреждений. Заместитель госсекретаря поделился своим мнением о поощрении экономического развития в Соединенных Штатах, в том числе о низкой инфляции и сохраняющейся силе американского рынка труда. Он подчеркнул тесное сотрудничество между Соединенными Штатами и Германией в привлечении России к ответственности за ее вторжение в Украину и важность работы с финансовым сектором для противодействия уклонению от санкций, в частности усилий по предотвращению мошенничества со стороны третьих лиц. Заместитель госсекретаря также обсудил инвестиционные возможности в общих цепочках поставок чистой энергии и то, как Закон о контроле над инфляцией стимулирует зеленые инвестиции в Соединенных Штатах и ​​во всем мире. Кроме того, заместитель министра встретился с руководством Vulcan Energy Resources, компании по добыче чистого лития в Германии, чтобы обсудить критически важные полезные ископаемые и обеспечить безопасность цепочек поставок экологически чистой энергии.

В Берлине, Германия, заместитель госсекретаря встретился с рядом своих коллег из правительства, чтобы обсудить ряд вопросов национальной безопасности и экономики. на встречах с президентом Федеральной канцелярии Вольфгангом Шмидтом; статс-секретарь по экономическим, финансовым и европейским делам в Федеральной канцелярии Йорг Кёкес; Государственный секретарь Федерального министерства экономики и борьбы с изменением климата Удо Филипп и Государственный секретарь Федерального министерства иностранных дел Сюзанна Бауманн; Статс-секретарь федерального министерства финансов Хайко Томс и заместитель министра Адейимо обсудили меры, принимаемые США, Германией и другими членами их альянса по ограничению доходов России, подрыву ее военно-промышленного комплекса и возможности по сокращению уклонений и третьих лиц. . Обход санкций против России. Кроме того, заместитель госсекретаря и его коллеги обменялись мнениями о способах создания чистых, безопасных и устойчивых цепочек поставок энергии, создающих экономические возможности в Соединенных Штатах, Германии и других странах, включая инвестиционные возможности и пути роста, создаваемые Закон о снижении инфляции и инвестиции в «зеленую» экономику, сделанные Германией и Европейским Союзом.

###