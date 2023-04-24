Читайте: Поездка заместителя госсекретаря Нельсона в Европу

ВАШИНГТОН. Заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Э. Нельсон с 16 по 22 апреля совершил поездку в Европу, чтобы продолжить тесную координацию с партнерами и союзниками по борьбе с уклонением России от санкций и ограничению возможности России получать материалы для войны против Украины. посетил Цюрих и Берн, Швейцария; Милан, Италия; Вена, Австрия; И в Берлине, Германия, и встретились с государственными служащими, финансовыми учреждениями, гражданским обществом и бизнес-ассоциациями.

Во время своих постов заместитель госсекретаря Нельсон поделился некоторыми из наиболее важных материалов, которые Россия стремится восполнить, включая определенные типы оптики, электроники и производственного оборудования. Он также был причастен к новым схемам уклонения от санкций и другим тревожным сигналам, указывающим на уклончивые меры России по закупке товаров, которые в противном случае были бы ограничены санкциями и экспортным контролем. Эти модели включают необычные или нетипичные условия и методы оплаты, такие как крупные платежи наличными или маршрутизация через третьи страны, не участвующие в транзакции; несколько предложений или отгрузок идентичных товаров от разных отправителей одному и тому же конечному потребителю; или частые изменения или изменения в последний момент конечных пользователей или бенефициаров, такие как перенаправление товаров в третьи страны, которые имеют ограниченные ограничения на реэкспорт в Россию.

В Швейцарии заместитель госсекретаря Нельсон встретился с должностными лицами Государственного секретариата по экономическим вопросам и Государственного секретариата по международным финансовым вопросам, чтобы обсудить усилия России по обеспечению соблюдения санкций, тенденции и закономерности, а также обменяться информацией. Он также присутствовал на круглых столах со Швейцарской ассоциацией банкиров, представителями гражданского общества и ученых, чтобы узнать их мнение о борьбе с уклонением от санкций и незаконными финансовыми уязвимостями. Наконец, во время пребывания в Цюрихе заместитель госсекретаря Нельсон встретился с премьер-министром Лихтенштейна Даниэлем Решем, чтобы обсудить прогресс Лихтенштейна в укреплении его системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ).

В Италии заместитель госсекретаря Нельсон связался с банками, чтобы узнать об их подверженности влиянию России, стратегических планах по эффективному управлению санкциями и другими рисками, а также тенденциях и моделях незаконного бизнеса и финансирования.

В Вене заместитель госсекретаря Нильссон встретился с государственными чиновниками, в том числе с министром финансов Магнусом Бруннером, управляющим Австрийского национального банка Робертом Хольцманном и представителями Управления финансового рынка и правоохранительных органов, чтобы обсудить риски незаконного финансирования в России и пути сотрудничества для повышения эффективности реализации, надзора, и правоприменение. Он также принял участие в круглом столе с Американской торговой палатой в Вене и встретился с компаниями, чтобы обсудить их влияние на Россию и получить представление об их деятельности.

Наконец, в Германии заместитель госсекретаря Нильсен встретился с такими ведомствами, как Министерство экономики и борьбы с изменением климата, Министерство финансов, Федеральное министерство иностранных дел и Канцелярия Германии, чтобы обсудить такие темы, как одиннадцатый пакет санкций ЕС и усилия Германии по обеспечению соблюдения санкций. Он также председательствовал на круглом столе с Конфедерацией немецких промышленников (BDI), чтобы узнать мнение отрасли по вопросам реэкспорта и перевалки.

На следующей неделе помощник госсекретаря США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг отправится с межведомственной многосторонней делегацией в Астану, Алматы, Казахстан, и Бишкек, Кыргызстан, для участия в технических мероприятиях по усилению соблюдения санкций в целях борьбы с отмыванием денег и финансирование терроризма.

Соединенные Штаты по-прежнему привержены работе с партнерами и союзниками по всему миру, чтобы предотвратить уклонение от санкций и экспортного контроля, которые позволили бы России пополнить опустошенные запасы на поле боя и продолжить свою жестокую войну.

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