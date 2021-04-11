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Члены королевской семьи открываются перед смертью принца Филиппа

11 апреля, 2021
Toma Kulikov

«Вы знаете, что это произойдет, но на самом деле вы еще не готовы», – сказала принцесса Анна в эмоциональном заявлении о смерти своего отца.


Стефани К. Байер
BuzzFeed News Reporter

Отправлено 11 апреля 2021 г. в 12:56 по восточному времени

Фото AP, Файл

Королева Елизавета II, принц Филипп и их дети в Букингемском дворце в 1972 году.

Четверо детей принца Филиппа и королевы Елизаветы II тепло поздравили своего отца в следующие выходные. Смерть герцога Эдинбургского.

«Вы знаете, что это произойдет, но вы никогда не готовы», – заявила принцесса Анна, вторая, старшая и единственная дочь пары, в заявлении, опубликованном в воскресенье. «Мой отец был моим учителем, моим сторонником и моим критиком, но в основном его пример жизни, который люди ведут хорошо и бесплатное служение, потому что я так хотел подражать этому».

Герцог, самый долгоживущий королевский компаньон в британской истории, Он умер “мирно” в пятницу В 99 лет из королевской семьи Он сказал. Его смерть наступила через несколько недель после того, как его выписали из больницы, где он прошел курс лечения от инфекции и операции по поводу ранее существовавшего сердечного заболевания.

«Я хотела бы подчеркнуть, насколько семья ценит послания и воспоминания многих людей, чьи жизни тоже коснулись», – сказала Энн. «Нам будет его не хватать, но он оставит наследие, которое может вдохновить всех нас».

Принц Эндрю, принц Эдуард и жена Эдварда Софи, графини Уэссекской, выступили перед британской прессой в воскресенье после посещения церкви в Королевской часовне всех святых в Виндзоре.

Сантьяго Леон / AP

Принц Филипп с четырьмя детьми в 2002 году.

Эндрю, третий из четырех детей пары, сказал, что смерть герцога «принесла мне в дом не только нашу потерю», но и потерю тех, чьи близкие умерли во время пандемии коронавируса.

Эндрю сказал, что он был удивительным человеком. «Мы почти потеряли дедушку нации. Мне очень жаль, и я поддерживаю свою мать, которая, вероятно, чувствует это больше, чем кто-либо другой».

Андрей, у кого это есть Она отказалась от публичных королевских обязанностей После проверки Отношения с Джеффри ЭпштейномКоролева сказала, что потеря мужа, прожившего более 70 лет, «оставила в ее жизни огромную пустоту».

"Мы почти потеряли дедушку нации"Принц Эндрю, герцог Эдинбургский, описывает его как А. "крутой мужик" Он говорит, что его смерть ушла "Огромная пустота" Для королевы https://t.co/SyGxs5x8Sm

«Мы почти потеряли дедушку нации». Принц Эндрю описывает герцога Эдинбургского как «замечательного человека» и говорит, что его смерть оставила «великую пустоту» для королевы https://t.co/SyGxs5x8Sm


Twitter: BBCBreaking

«Как бы сильно человек ни старался подготовиться, это все равно ужасный шок», – сказал Эдвард, младший из четырех, о смерти своего отца.

Принц Чарльз поделился своими чувствами в субботу в публичном выступлении. Описывать Его отец был «очень особенным человеком, который, я думаю, прежде всего был бы поражен реакцией и трогательными вещами, которые говорили о нем».

«Мы, моя семья, очень благодарны за все это», – сказал Чарльз. «Это останется той самой потерей и в это особенно печальное время».

Официальные лица Букингемского дворца объявили в субботу, что похороны принца состоятся в субботу в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке на небольшой церемонии.

Принц Гарри прилетит в Великобританию, чтобы принять участие Похороны, но его жена Меган, герцогиня Сассекская, останется в США, как и на поздних сроках беременности.

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