Члены королевской семьи открываются перед смертью принца Филиппа

«Вы знаете, что это произойдет, но на самом деле вы еще не готовы», – сказала принцесса Анна в эмоциональном заявлении о смерти своего отца.
Четверо детей принца Филиппа и королевы Елизаветы II тепло поздравили своего отца в следующие выходные. Смерть герцога Эдинбургского.
«Вы знаете, что это произойдет, но вы никогда не готовы», – заявила принцесса Анна, вторая, старшая и единственная дочь пары, в заявлении, опубликованном в воскресенье. «Мой отец был моим учителем, моим сторонником и моим критиком, но в основном его пример жизни, который люди ведут хорошо и бесплатное служение, потому что я так хотел подражать этому».
Герцог, самый долгоживущий королевский компаньон в британской истории, Он умер “мирно” в пятницу В 99 лет из королевской семьи Он сказал. Его смерть наступила через несколько недель после того, как его выписали из больницы, где он прошел курс лечения от инфекции и операции по поводу ранее существовавшего сердечного заболевания.
«Я хотела бы подчеркнуть, насколько семья ценит послания и воспоминания многих людей, чьи жизни тоже коснулись», – сказала Энн. «Нам будет его не хватать, но он оставит наследие, которое может вдохновить всех нас».
Принц Эндрю, принц Эдуард и жена Эдварда Софи, графини Уэссекской, выступили перед британской прессой в воскресенье после посещения церкви в Королевской часовне всех святых в Виндзоре.
Эндрю, третий из четырех детей пары, сказал, что смерть герцога «принесла мне в дом не только нашу потерю», но и потерю тех, чьи близкие умерли во время пандемии коронавируса.
Эндрю сказал, что он был удивительным человеком. «Мы почти потеряли дедушку нации. Мне очень жаль, и я поддерживаю свою мать, которая, вероятно, чувствует это больше, чем кто-либо другой».
Андрей, у кого это есть Она отказалась от публичных королевских обязанностей После проверки Отношения с Джеффри ЭпштейномКоролева сказала, что потеря мужа, прожившего более 70 лет, «оставила в ее жизни огромную пустоту».
«Как бы сильно человек ни старался подготовиться, это все равно ужасный шок», – сказал Эдвард, младший из четырех, о смерти своего отца.
Принц Чарльз поделился своими чувствами в субботу в публичном выступлении. Описывать Его отец был «очень особенным человеком, который, я думаю, прежде всего был бы поражен реакцией и трогательными вещами, которые говорили о нем».
«Мы, моя семья, очень благодарны за все это», – сказал Чарльз. «Это останется той самой потерей и в это особенно печальное время».
Официальные лица Букингемского дворца объявили в субботу, что похороны принца состоятся в субботу в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке на небольшой церемонии.
Принц Гарри прилетит в Великобританию, чтобы принять участие Похороны, но его жена Меган, герцогиня Сассекская, останется в США, как и на поздних сроках беременности.