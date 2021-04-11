Члены королевской семьи открываются перед смертью принца Филиппа

«Вы знаете, что это произойдет, но на самом деле вы еще не готовы», – сказала принцесса Анна в эмоциональном заявлении о смерти своего отца.

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Королева Елизавета II, принц Филипп и их дети в Букингемском дворце в 1972 году.

Четверо детей принца Филиппа и королевы Елизаветы II тепло поздравили своего отца в следующие выходные. Смерть герцога Эдинбургского. «Вы знаете, что это произойдет, но вы никогда не готовы», – заявила принцесса Анна, вторая, старшая и единственная дочь пары, в заявлении, опубликованном в воскресенье. «Мой отец был моим учителем, моим сторонником и моим критиком, но в основном его пример жизни, который люди ведут хорошо и бесплатное служение, потому что я так хотел подражать этому». Герцог, самый долгоживущий королевский компаньон в британской истории, Он умер “мирно” в пятницу В 99 лет из королевской семьи Он сказал. Его смерть наступила через несколько недель после того, как его выписали из больницы, где он прошел курс лечения от инфекции и операции по поводу ранее существовавшего сердечного заболевания.

«Я хотела бы подчеркнуть, насколько семья ценит послания и воспоминания многих людей, чьи жизни тоже коснулись», – сказала Энн. «Нам будет его не хватать, но он оставит наследие, которое может вдохновить всех нас». Принц Эндрю, принц Эдуард и жена Эдварда Софи, графини Уэссекской, выступили перед британской прессой в воскресенье после посещения церкви в Королевской часовне всех святых в Виндзоре.

Сантьяго Леон / AP

Принц Филипп с четырьмя детьми в 2002 году.

Эндрю, третий из четырех детей пары, сказал, что смерть герцога «принесла мне в дом не только нашу потерю», но и потерю тех, чьи близкие умерли во время пандемии коронавируса. Эндрю сказал, что он был удивительным человеком. «Мы почти потеряли дедушку нации. Мне очень жаль, и я поддерживаю свою мать, которая, вероятно, чувствует это больше, чем кто-либо другой». Андрей, у кого это есть Она отказалась от публичных королевских обязанностей После проверки Отношения с Джеффри ЭпштейномКоролева сказала, что потеря мужа, прожившего более 70 лет, «оставила в ее жизни огромную пустоту».

«Мы почти потеряли дедушку нации». Принц Эндрю описывает герцога Эдинбургского как «замечательного человека» и говорит, что его смерть оставила «великую пустоту» для королевы https://t.co/SyGxs5x8Sm

Twitter: BBCBreaking

