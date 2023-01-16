Члены королевской семьи собрались на похоронах последнего греческого царя Константина.

Похороны последнего греческого монарха Константина II состоятся в понедельник, и ожидается, что группа европейских монархов прибудет в Афины для участия в службе.

На церемонии примут участие члены королевской семьи из Великобритании, Дании, Люксембурга, Монако, Нидерландов, Норвегии и Испании, которые отдадут дань уважения бывшему монарху, скончавшемуся во вторник в возрасте 82 лет.

Но в Греции возникли разногласия по поводу организации похорон.

Константин был фигурой, вызывающей разногласия в истории страны, и правительство решило не оказывать ему честь государственных похорон.

Специальная служба начинается в полдень в Афинском кафедральном соборе, ожидается около 200 гостей.

Все члены королевской семьи Испании, королева Дании Маргрете II и наследный принц Фредерик, шведская королевская семья, король и королева Нидерландов, великий герцог Генрих Люксембургский, наследный принц Норвегии Хокон и принц Монако Альберт II все готово для участия.

Британскую корону будет представлять принцесса Анна, дочь покойной королевы Елизаветы II. Ожидается, что к ней не присоединятся король Карл III, двоюродный брат бывшего греческого короля, и принц Уильям, крестник Константина.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Катерина Сакелларопулу не будут присутствовать на похоронах.

Греческое правительство будет представлять заместитель премьер-министра Панайотис Пекраменос и министр культуры и спорта Лина Мендони.

— поднят инверсией —

Тело Константина будет лежать в покое с 6:00 (08:00 по Гринвичу) до 10:00, чтобы представители общественности могли выразить свое почтение.

Многие греки испытывают либо равнодушие, либо обиду по отношению к бывшему королю.

Константин, последний член вековой династии, правил всего три года, когда в 1967 году власть в стране взяла под свой контроль жестокая армейская диктатура.

В рассекреченных дипломатических телеграммах США говорится, что Константин, возможно, обдумывал введение военного положения перед переворотом.

Спустя почти восемь месяцев после того, как военная хунта захватила власть, Константин организовал военный контрпереворот, который потерпел неудачу. Он бежал в Рим с остальной частью королевской семьи, а затем в Лондон.

История продолжается

Военная хунта отменила монархию в 1973 году, а греки проголосовали за отказ от восстановления королевской семьи после восстановления демократии в 1974 году.

После того, как Константин вступил в ожесточенный имущественный спор с греческим государством, его греческое гражданство было аннулировано в 1994 году.

Бывший король вернулся в Грецию в 2013 году, продав лондонский особняк площадью 9500 квадратных футов, где его семья жила четыре десятилетия.

— «Королевство Греция больше не существует» —

На следующий день после того, как Константин умер в частной больнице в Афинах, премьер-министр объявил, что похороны пройдут в частном порядке.

В субботу Мицотакис заявил, что решение было правильным, подчеркнув, что бывший король был лидером «греческого королевства, которого больше не существует».

Он сказал, что история «судит Константина справедливо и сурово».

«Каждый раз, когда мои коллеги из-за рубежа спрашивают меня, почему бывший монарх не был похоронен с почестями главы государства, когда он был главой государства, мне становится неловко», — сказал журналист и королевский эксперт Христос Замбонис в воскресенье телеканалу ERT, вторя широко распространенной критике. против него. Решение правительства Греции.

После церемонии похорон тело Константина будет перенесено в царские гробницы в Татой, примерно в 29 км к северу от Афин.

Большинство членов бывшей королевской семьи похоронены в бывшем королевском летнем дворце на Татои, в том числе основатель династии датчанин Георг I.

Константин был женат на Анне-Марии, сестре королевы Дании Маргрете, и у них было пятеро детей.

Как наследный принц, он выиграл золотую медаль в парусном спорте на Олимпийских играх 1960 года в Риме и был почетным членом Международного олимпийского комитета.

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