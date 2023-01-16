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Члены королевской семьи собрались на похоронах последнего греческого царя Константина.

16 января, 2023
Toma Kulikov

Похороны последнего греческого монарха Константина II состоятся в понедельник, и ожидается, что группа европейских монархов прибудет в Афины для участия в службе.

На церемонии примут участие члены королевской семьи из Великобритании, Дании, Люксембурга, Монако, Нидерландов, Норвегии и Испании, которые отдадут дань уважения бывшему монарху, скончавшемуся во вторник в возрасте 82 лет.

Но в Греции возникли разногласия по поводу организации похорон.

Константин был фигурой, вызывающей разногласия в истории страны, и правительство решило не оказывать ему честь государственных похорон.

Специальная служба начинается в полдень в Афинском кафедральном соборе, ожидается около 200 гостей.

Все члены королевской семьи Испании, королева Дании Маргрете II и наследный принц Фредерик, шведская королевская семья, король и королева Нидерландов, великий герцог Генрих Люксембургский, наследный принц Норвегии Хокон и принц Монако Альберт II все готово для участия.

Британскую корону будет представлять принцесса Анна, дочь покойной королевы Елизаветы II. Ожидается, что к ней не присоединятся король Карл III, двоюродный брат бывшего греческого короля, и принц Уильям, крестник Константина.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Катерина Сакелларопулу не будут присутствовать на похоронах.

Греческое правительство будет представлять заместитель премьер-министра Панайотис Пекраменос и министр культуры и спорта Лина Мендони.

— поднят инверсией —

Тело Константина будет лежать в покое с 6:00 (08:00 по Гринвичу) до 10:00, чтобы представители общественности могли выразить свое почтение.

Многие греки испытывают либо равнодушие, либо обиду по отношению к бывшему королю.

Константин, последний член вековой династии, правил всего три года, когда в 1967 году власть в стране взяла под свой контроль жестокая армейская диктатура.

В рассекреченных дипломатических телеграммах США говорится, что Константин, возможно, обдумывал введение военного положения перед переворотом.

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Спустя почти восемь месяцев после того, как военная хунта захватила власть, Константин организовал военный контрпереворот, который потерпел неудачу. Он бежал в Рим с остальной частью королевской семьи, а затем в Лондон.

Военная хунта отменила монархию в 1973 году, а греки проголосовали за отказ от восстановления королевской семьи после восстановления демократии в 1974 году.

После того, как Константин вступил в ожесточенный имущественный спор с греческим государством, его греческое гражданство было аннулировано в 1994 году.

Бывший король вернулся в Грецию в 2013 году, продав лондонский особняк площадью 9500 квадратных футов, где его семья жила четыре десятилетия.

— «Королевство Греция больше не существует» —

На следующий день после того, как Константин умер в частной больнице в Афинах, премьер-министр объявил, что похороны пройдут в частном порядке.

В субботу Мицотакис заявил, что решение было правильным, подчеркнув, что бывший король был лидером «греческого королевства, которого больше не существует».

Он сказал, что история «судит Константина справедливо и сурово».

«Каждый раз, когда мои коллеги из-за рубежа спрашивают меня, почему бывший монарх не был похоронен с почестями главы государства, когда он был главой государства, мне становится неловко», — сказал журналист и королевский эксперт Христос Замбонис в воскресенье телеканалу ERT, вторя широко распространенной критике. против него. Решение правительства Греции.

После церемонии похорон тело Константина будет перенесено в царские гробницы в Татой, примерно в 29 км к северу от Афин.

Большинство членов бывшей королевской семьи похоронены в бывшем королевском летнем дворце на Татои, в том числе основатель династии датчанин Георг I.

Константин был женат на Анне-Марии, сестре королевы Дании Маргрете, и у них было пятеро детей.

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Как наследный принц, он выиграл золотую медаль в парусном спорте на Олимпийских играх 1960 года в Риме и был почетным членом Международного олимпийского комитета.

был/яп/лкм/пвх

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