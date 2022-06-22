Члены НАТО Россия и Литва конфликтуют из-за Калининграда

Вывеска с надписью «Калининград» стоит над южным железнодорожным вокзалом в центре города. Калининград — небольшой российский анклав на Балтийском море, расположенный между Литвой и Польшей. Он стал центром раздора между Россией и Литвой, членом НАТО. Гарри Энгельс | Getty Images Спорт | Гетти Изображений

Новый фронт в напряженности между Россией и НАТО открылся после того, как Литва, член Западного военного альянса, запретила транзит некоторых товаров из России в Калининградскую область на Балтийском море. Россия пообещала отреагировать на то, что она назвала «враждебными действиями» Литвы, предупредив о «серьезных» последствиях, в то время как члены НАТО подтвердили свою поддержку страны. Вот краткое руководство о том, что происходит, и почему это важно, поскольку конфликт между Россией и Украиной продолжается на заднем плане.

На прошлой неделе Литва заявила, что запретит некоторым товарам, подпадающим под санкции Европейского Союза из России, транзит через свою территорию в российский оплот Калининград. Правительство заявило, что блокада будет применяться ко всем санкционированным ЕС товарам, поступающим с материка по железной дороге, что фактически препятствует транзиту полезных ископаемых, угля, строительных материалов и высокотехнологичной продукции в российский морской порт. Литва заявила, что ее решение было принято после консультаций с Европейской комиссией, исполнительным органом ЕС, и что она вводит санкции против России, введенные после неспровоцированного вторжения в Украину 24 февраля. Россия ответила Литве, бывшей советской республике, назвав этот шаг «беспрецедентным актом» и «враждебным действием», а ее министерство иностранных дел опубликовало во вторник заявление, в котором говорится, что «если в ближайшем будущем товары будут перемещены между Калининградской областью и Карибский бассейн». Остальная территория Российской Федерации через Литву полностью не восстановлена, то Россия оставляет за собой право принять меры для защиты своих национальных интересов».

Калининград — небольшой российский анклав на Балтийском море, расположенный между Литвой и Польшей. В нем проживает около 487 000 человек, а его площадь составляет около 86 квадратных миль. Когда-то входивший в состав Германской империи, он был захвачен советскими войсками у нацистской Германии в 1945 году и с тех пор остается в руках России, став важным морским портом для России, позволяющим ей иметь прямой доступ к Балтийскому морю. Фактически Калининградская область (или район) служит штабом Балтийского флота России. Флот проводит регулярные боевые учения в Балтийском море, После прохождения 10 дней обучения 19 июня в нем участвовало 60 боевых кораблей и 10 000 военнослужащих.

Заброшенный пункт пересечения границы с Россией 15 апреля 2022 года в Ниде, Литва. Российская цитадель Калининград расположена на берегу Балтийского моря, между Литвой и Польшей, членами НАТО, а побережье Балтийского моря считается наиболее стратегически важным транспортным и торговым портом. Полиус Пеликис | Новости Гетти Изображений | Гетти Изображений

Запрет Литвы на транзит некоторых товаров, подпадающих под санкции ЕС, объявленный в прошлую пятницу и введенный в действие в субботу, вызвал панику в Калининграде. Губернатор области Антон Алиханов настаивал на том, чтобы до конца года Россия увеличила количество грузовых судов, перевозящих товары из Санкт-Петербурга в пригород.

Неизвестно, как Москва отреагирует на действия Литвы. В понедельник пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков назвал этот шаг «незаконным» и сказал, что «это решение действительно беспрецедентно». Он добавил: «Ситуация более чем серьезная… Нам нужен серьезный глубокий анализ, чтобы прийти к нашему ответу». Министерство иностранных дел Литвы выступил с заявлением в понедельник «Транзит пассажиров и грузов, не подпадающих под действие санкций, в Калининградскую область и из нее через Литву продолжается без перерыва», — сказал он. Он добавил, что Литва «не вводила никаких односторонних, индивидуальных или дополнительных ограничений на транзит» и что она последовательно применяет санкции ЕС. Жозеп Боррель, глава внешнеполитического ведомства Европейского союза, также поддержал Литву в понедельник, заявив, что он обеспокоен тем, какую форму может принять возмездие при защите позиции Вильнюса. «Конечно, я всегда беспокоился о возмездии со стороны России», — сказал он, но настаивал на том, что никакой «осады» не было. «Литва не принимала никаких односторонних национальных ограничений и применяет только санкции ЕС», — сказал он, отметив, что любые сообщения в России о том, что Литва применяет свои санкции, являются «чистой пропагандой». «Справедливо будет сказать, что Калининград является стратегической необходимостью для России», — прокомментировал во вторник Тимоти Эш, главный суверенный стратег BlueBay Asset Management, отметив, что его защита и сохранение несомненны. «Россия обязательно ответит, вопрос только в том, что это будет… [and] Что Россия может сделать в военном отношении? «Наземная атака, чтобы контролировать коридор через Литву, была бы прямой атакой на Литву, что привело бы к деблокированию обороны НАТО по Статье 5. Путин это знает — это война с НАТО. Может ли Путин себе это позволить, когда он изо всех сил пытается выполнить даже свою сейчас большую Нижняя стратегия нацелена на Украину? Ему также придется начать наступление через Белоруссию, расширить свои линии снабжения и разделить свои силы». Эш предположил, что Россия могла бы попытаться использовать свои огромные военно-морские силы в Балтийском море, чтобы ввести своего рода взаимную блокаду литовской торговли, хотя, опять же, это будет рассматриваться как серьезная эскалация как со стороны НАТО, так и с ЕС. Но он отметил: «Тогда это будет тонкая разделительная линия, приведет ли это к срабатыванию защиты НАТО по статье 5».

Напряженность между Россией и НАТО уже обострилась в результате войны на Украине, и действия Литвы усилили эту напряженность, потенциально поставив страну в НАТО (и весь альянс) на прямую конфронтацию с Россией. Одним из краеугольных камней альянса НАТО является концепция коллективной обороны.: Известная как статья 5, это означает, что если нападению подвергается один член, это нападение на всю группу, при этом все члены обязаны защищать друг друга. В то время как НАТО помогает Украине бороться с российским вторжением, а его члены направляют широкий спектр военной техники и оружия, а также гуманитарную помощь, НАТО неоднократно заявляло, что не будет направлять войска в страну, потому что не хочет прямой конфронтации с ядерная Россия. России придется тщательно скорректировать свой ответ Литве, зная, что любое прямое нападение будет рассматриваться организацией как нападение на всех членов НАТО.

Техника немецкого бундесвера из казарм Гриффин прибывает в литовский батальон усиленной боевой группы НАТО в Рукле, Литва, 17 февраля 2022 года. Петрас Малукас | АФП | Гетти Изображений