Члены ОПЕК + сосредоточены на сокращении излишков сырой нефти в результате эпидемии

от Грант Смит и Сальма Аль-Вардани На 03.02.2021

(Bloomberg) – ОПЕК + заявила, что будет продолжать добиваться скорейшего избавления от излишков нефти, оставшихся в результате эпидемии, что является оптимистичным сигналом для цен, которые уже поднялись до самого высокого уровня за один год.

Министры во главе с Саудовской Аравией и Россией подчеркнули “важность ускорения восстановления рыночного баланса без промедления” на фоне “неопределенных” перспектив мировой экономики и спроса на нефть в среду. Нефть в Нью-Йорке после официального заявления выросла на 2,9% и превысила 56 долларов за баррель.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники остановились на два месяца, возвращая некоторые из миллионов баррелей сырой нефти, которые они остановили, когда прошлой весной вирус короны, казалось, подавил спрос на топливо. Саудовская Аравия сокращает поставки в этом и следующем месяце, дополнительно сократив объемы добычи на 1 миллион баррелей в день.

Комитет не оставил обсуждения того, что делать после истечения двухмесячного перерыва, до следующего полномасштабного министерского заседания в начале марта. ОПЕК + в настоящее время удерживает чуть более 7 миллионов баррелей суточной добычи, или примерно 7% мировых поставок.

Онлайн-встреча Совместного министерского мониторингового комитета прошла необычайно гладко и быстро для группы ОПЕК + и длилась чуть более часа. Когда в прошлом месяце коалиция из 23 стран встретилась, переговоры на уровне министров длились два дня и были омрачены разногласиями по поводу степени ограничения поставок.

Дополнительный вычет

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман начал добычу в королевстве дополнительно на 1 миллион баррелей на зачастую незаметном рынке и вопреки совету своего российского коллеги Александра Новака. WTI с тех пор подорожала на 17%.

Хотя Эр-Рияд часто настаивал на принятии мер, которые поддержали бы цены – и, таким образом, помогли бы покрыть государственные расходы, – Москва придерживается другой точки зрения, опасаясь, что более высокие цены могут привести к притоку поставок от конкурентов, таких как американские сланцевые установки.

Но в заявлении, одобренном министрами в среду, члены ОПЕК +, похоже, полностью согласились с преимуществами сохранения жестких ограничений на поставки. Комитет «с благодарностью отметил дополнительное ограничение Саудовской Аравии».

Внутренние данные группы показали, что их стратегия и дальше будет успешной. Согласно отчету, составленному для JMMC, к августу раздутые запасы нефти в развитых странах должны снизиться до среднего показателя за 2015-2019 годы.

Согласно заявлению комитета, «постепенное распространение вакцин по всему миру является положительным фактором на оставшуюся часть года для роста мировой экономики и спроса на нефть».

Живая дискуссия

Однако дебаты могут стать более оживленными в следующем месяце, когда ОПЕК + нужно будет решить, следует ли возродить еще одну часть остановившейся добычи. Группа восстанавливает поставки с приращением 500 000 баррелей в сутки каждый месяц.

Заявление комитета призывает членов быть «бдительными и гибкими».

Делегаты заявили, что лидеры JMMC в очередной раз оказали давление на членов, которые не полностью выполнили обещанные ими сокращения – например, Ирак – для выполнения своих обязательств. В условиях экономического кризиса Ирак часто нарушал производственные ограничения, наложенные в прошлом году для поддержания государственных доходов.

Страна подтвердила свою готовность компенсировать предыдущий излишек добычи, говорится в заявлении ОПЕК после встречи. Казахстан, границы которого регулярно нарушаются, взял на себя аналогичное обязательство.

Багдад часто заявлял, что выполнит свои обязательства, и обещал резко сократить в январе, чтобы окончательно искупить нарушение пределов добычи. Однако данные экспорта показали, что этого снова не произошло.

Согласно отдельному заявлению, для улучшения соблюдения требований с опозданием во многих африканских странах, министр нефти Нигерии ОПЕК + Тимбер Силва назначил специального посланника. Силва свяжется с Конго, Экваториальной Гвинеей, Габоном и Южным Суданом, чтобы обсудить улучшение его реализации и компенсацию за прошлые ошибки.