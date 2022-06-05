Члены экипажа «Шэньчжоу-14» прибыли на китайскую космическую станцию

ХЕЛЬСИНКИ — Китайский пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-14» состыковался с модулем космической станции «Тяньхэ» рано утром в воскресенье, открыв важную шестимесячную миссию.

«Шэньчжоу-14» завершил автоматизированное быстрое сближение и состыковался с аппаратом «Тяньхэ» в 5:42 утра по восточному времени 5 июня, что ознаменовало благополучное прибытие астронавтов Чэнь Дона (командир), Лю Яна и Цай Сюжэ.

Ракета «Великий поход 2F» с «Шэньчжоу-14» и тремя астронавтами стартовала с космодрома Цзюцюань в 22:44 по восточному времени субботы. Космический корабль завершил стыковку в перигее или обращенном к Земле порту стыковочного центра Тяньхэ менее чем через семь часов после запуска из пустыни Гоби.

Также к Тяньхэ пристыковался грузовой космический корабль «Тяньчжоу-4» длиной 16,6 м и диаметром 4,2 м. Запущен в маесодержащий провизию для экипажа, а также топливо, научные эксперименты и несколько CubeSat.

Важно отметить, что миссия «Шэньчжоу-14» будет управлять прибытием двух новых 20-тонных блоков на космическую станцию, Вэньтянь и Мэнтянь, в июле и октябре соответственно.

«В течение шести месяцев мы будем очень заняты», — сказала Лю, которая в 2012 году стала первой китайской женщиной в космосе, на пресс-конференции перед запуском в субботу. Космонавты были отделены от СМИ ширмой из-за карантинных мер.

«Мы изменим нашу космическую станцию ​​из одного блока в комплекс из трех блоков, трех космических кораблей, три из которых будут девятью группами кораблей, пятью стыковочными, тремя вылетами, эвакуацией и двумя местами смены».

Миссии увидят завершение трехмодульной Т-образной космической станции Тяньгун, проекта, начатого в 1992 году.

был тяньхэ Запущен в апреле 2021 года и на данный момент принял две пилотируемые миссии, Шэньчжоу-12 и Шэньчжоу-13, при поддержке логистических миссий Тяньчжоу-2 и Тяньчжоу-3 соответственно.

Мы впервые войдем в лабораторные блоки Wentian и Mentian», — сказал Лю. «Мы проведем выход в открытый космос с помощью шлюзового шлюза и роботизированной рукоятки, а также осуществим совместную эксплуатацию [Tianhe] большая рука и [Wentian] маленькая рука. «

Лю добавил, что экипаж также завершит большое количество научных экспериментов и проведет научно-просветительские мероприятия.

43-летний Чен впервые отправился в космос во время месячной миссии Shenzhou-11 в испытательной лаборатории Tiangong-2 в 2016 году. 43-летний Лю прилетел на борту Shenzhou-9, чтобы посетить Tiangong-1, а 46-летний Кай отправляется в путешествие. Его первая задача.

Новая кабина шлюза в Вэньтяне станет основным выходом и точкой входа для выхода в открытый космос после активации. Шэньчжоу 12 и Шэньчжоу -13 Экипажи до сих пор использовали стыковочный центр в Тяньхэ для Ева Вход и выход.

Первая китайская пилотируемая космическая миссия «Шэньчжоу-5» вышла на орбиту в октябре 2003 года. «Шэньчжоу-14» — девятая пилотируемая миссия, которую Китай запустил почти за два десятилетия, но теперь страна привержена шестимесячным миссиям в Тяньгун. Космическая станция по крайней мере десять лет.

Шэньчжоу-14 доставит миссию Шэньчжоу-15, запуск которой ожидается в декабре, когда Тяньгун впервые ненадолго примет шесть астронавтов.

Tiangong рассчитан на работу на орбите не менее десяти лет. Он может быть расширен до шести модулей и принимать международных астронавтов.

Китай также рассматривает возможность сделать станцию ​​доступной для Туристические визиты Тяньгун откроется для торговые миссии.

Страна также планирует запустить в конце 2023 года совместный орбитальный оптический телескоп под названием Xuntian. десятилетие.

Xuntian имеет 2-метровую апертуру и поле зрения в 300 раз больше, чем у 32-летнего космического телескопа Хаббла.

Российские официальные лица выразили заинтересованность в более тесном сотрудничестве с Китаем в области пилотируемых космических полетов, пригрозив прекратить его участие в Международной космической станции.

Однако из-за наклона космической станции Тяньгун на 41,5 градуса запуск корабля «Союз» в Тяньгун с российской территории чрезвычайно затруднен, а космический корабль Куру Европейского космического агентства, который, как предполагалось, будет принимать пилотируемые корабли «Союз», больше не доступен для России в после его вторжения в Украину.