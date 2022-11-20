ЧМ-2018: первый финал для Хорватии, второй титул для Франции | Новости чемпионата мира

Как и на предыдущих чемпионатах мира, действующие чемпионы были нокаутированы в первом раунде.

Хозяин: Россия

разница: 32

внешность: Нокаут группового этапа

Спички: 64

Цели: 169

победитель: Франция

Второе место: Хорватия

Золотая туфля: Гарри Кейн (Англия)

фон

Россия выиграла право на проведение чемпионата мира по футболу в процессе торгов, включавших две совместные заявки (Португалия-Испания, Бельгия-Нидерланды) и заявку Англии.

ФИФА столкнулась с критикой со всего мира в связи с недавней аннексией Крыма Россией, ее отношением к расизму и дискриминации в отношении ЛГБТК-сообщества, а также с допингом среди спортсменов.

Однако турнир прошел, как и планировалось, и стартовал на переполненном стадионе «Лужники» в Москве.

Россия одержала победу над Саудовской Аравией со счетом 5:0, а затем обыграла Египет и вышла в 1/8 финала.

Как и на предыдущих чемпионатах мира, действующие чемпионы были нокаутированы в первом раунде. Германия столкнулась с позором, проиграв два групповых матча и забив всего два гола.

Четвертьфинальная стадия принесла хозяевам горе: их неожиданная серия закончилась серией пенальти против Хорватии.

Тем временем Бразилия и Уругвай были нокаутированы Бельгией и Францией соответственно.

Англия, воодушевленная результативной результативностью Гарри Кейна, отстала в полуфинале, но заслужила аплодисменты за свое участие в турнире.

Хорватия вышла в свой первый финал благодаря своему золотому поколению во главе с плеймейкером Лукой Модричем (обладателем Золотого мяча турнира).

Франция может похвастаться собственной звездной командой, в которую входят Поль Погба, Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе и Н’Голо Канте. Автогол Марио Манджукича открыл счет Франции, которая затем добавила еще три гола и добавила к своему имени титул чемпиона мира.

высоты

VAR был введен, чтобы помочь судьям принять решение.

Было показано меньше красных карточек по сравнению с предыдущими турнирами.

Эксперты высоко оценили бесперебойную работу и отсутствие насилия со стороны толпы.

низкий

Выбор хозяина подвергся резкой критике.

Три члена российской сборной были включены в отчет о допинге в российском спорте.