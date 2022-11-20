ЧМ-2018: первый финал для Хорватии, второй титул для Франции | Новости чемпионата мира

Как и на предыдущих чемпионатах мира, действующие чемпионы были нокаутированы в первом раунде.
Хозяин: Россия
разница: 32
внешность: Нокаут группового этапа
Спички: 64
Цели: 169
победитель: Франция
Второе место: Хорватия
Золотая туфля: Гарри Кейн (Англия)
фон
Россия выиграла право на проведение чемпионата мира по футболу в процессе торгов, включавших две совместные заявки (Португалия-Испания, Бельгия-Нидерланды) и заявку Англии.
ФИФА столкнулась с критикой со всего мира в связи с недавней аннексией Крыма Россией, ее отношением к расизму и дискриминации в отношении ЛГБТК-сообщества, а также с допингом среди спортсменов.
Однако турнир прошел, как и планировалось, и стартовал на переполненном стадионе «Лужники» в Москве.
Россия одержала победу над Саудовской Аравией со счетом 5:0, а затем обыграла Египет и вышла в 1/8 финала.
Как и на предыдущих чемпионатах мира, действующие чемпионы были нокаутированы в первом раунде. Германия столкнулась с позором, проиграв два групповых матча и забив всего два гола.
Четвертьфинальная стадия принесла хозяевам горе: их неожиданная серия закончилась серией пенальти против Хорватии.
Тем временем Бразилия и Уругвай были нокаутированы Бельгией и Францией соответственно.
Англия, воодушевленная результативной результативностью Гарри Кейна, отстала в полуфинале, но заслужила аплодисменты за свое участие в турнире.
Хорватия вышла в свой первый финал благодаря своему золотому поколению во главе с плеймейкером Лукой Модричем (обладателем Золотого мяча турнира).
Франция может похвастаться собственной звездной командой, в которую входят Поль Погба, Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе и Н’Голо Канте. Автогол Марио Манджукича открыл счет Франции, которая затем добавила еще три гола и добавила к своему имени титул чемпиона мира.
высоты
VAR был введен, чтобы помочь судьям принять решение.
Было показано меньше красных карточек по сравнению с предыдущими турнирами.
Эксперты высоко оценили бесперебойную работу и отсутствие насилия со стороны толпы.
низкий
Выбор хозяина подвергся резкой критике.
Три члена российской сборной были включены в отчет о допинге в российском спорте.
«Интернет-первопроходец. Непреклонный нарушитель спокойствия. Знаток поп-культуры. Студент-любитель».