ЧМ-2022: Кристиан Пулишич переживает критический момент

по Мартин Роджерс

Спортивный обозреватель FOX

Прежде чем ты это узнаешь, футбол Кубок мира У нас будет это снова, и США Мужская команда прервет разочаровывающую 100-месячную паузу с тех пор, как они соревновались в последнем захватывающем заезде в игре.

С приближением ноября и уже растущими рядами поклонников американского футбола, готовящихся к большому количеству участников чемпионата мира, есть много причин, чтобы воодушевиться тем, что могут предложить потенциальные члены национальной сборной. В работе клубов по всему миру.

И одна очень веская причина не делать этого.

По меньшей мере восемь избранных игроков чемпионата мира забили голы в минувшие выходные в разных местах, от живописного английского города Норидж до шумной столицы Германии, турецкого пляжного курорта Анталья и даже Цинциннати. игровое время.Они добавляют в свой трастовый банк перед поездкой в ​​Катар.

Однако он также видел последние проявления сценария, когда больше, чем кто-либо другой, тренер сборной США Грег Берхалтер будет нервничать в роли капитана Кристиана Пулишича — лучшего, наиболее опытного, динамичного, самого влиятельного и самого важного члена USMNT. команда. — Его забыли.

В то время как американский дуэт Брендан Ааронсон и Тайлер Адамс освещали игру, когда «Лидс Юнайтед» ошеломил «Челси» со счетом 3: 0 в воскресенье, Пулишич был ограничен 26 минутами на скамейке запасных для непобежденных гостей и выглядит дальше от получения регулярной стартовой роли, чем когда-либо. С момента его перехода в Премьер-лигу в январе 2019 года.

Это многое требует полного разъяснения. Пулишич не был неудачником в «Челси». Он выиграл Лигу европейских чемпионов и клубный чемпионат мира ФИФА во время своего пребывания в лондонском клубе. Конечно, есть смысл в том, что расходы «Челси» в размере 73 миллионов долларов плюс заработная плата указывают на то, что он станет регулярным игроком, но это более точно.

READ Правительство США заявило, что звезда WNBA Бритни Грейнер была «несправедливо арестована» Россией в феврале. Является ли Джош Сарджент одним из лучших в USMNT? Нападающий «Норвича» Джош Сарджент забил дубль против «Миллуолла» на выходных, и Дэвид Мосс говорит, что мы должны больше уважать его имя.

Пулишич хорошо играл местами, но страдал от неудачного тайминга из-за досадных травм. Более того, игроку со специальными навыками действительно сложно всегда быть первым в клубе, уже заполненном звездами мирового уровня, и без колебаний добавлять больше.

Однако теперь он начинает чувствовать, что лучший шанс Пулишича стать частью ядра «Челси», которое так сильно зависит от игроков, было упущено.

Теоретически у него должна быть солидная поддержка в своем углу. Босс «Челси» Томас Тухель прибыл в клуб в прошлом году и ранее сыграл ключевую роль в появлении Пулишича как подростковой сенсации, когда они вместе играли в немецкой «Боруссии Дортмунд».

Более того, новым владельцем «Челси» стал американец Тодд Бойл, который заплатил более 5 миллиардов долларов, когда британское правительство вынудило российского владельца (и помощника Владимира Путина) Романа Абрамовича продать клуб.

К сожалению, дерзкие шаги Боэли до сих пор включали в себя зеленую молнию для звезды «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга, который работает на предпочтительной для Пулишича позиции на левом фланге. Тухель несет полную ответственность за подбор команды и замен, однако он скупо использовал Пулишича в первых играх этого сезона.

В телефонном разговоре в среду британский футбольный эксперт Чарли Уайт из The Sun сказал, что самым тревожным признаком было не приобретение Стерлинга, а продолжающееся преследование «Челси» вингера «Эвертона» Энтони Гордона, возможно, самый явный намек на то, что Пулишича никто не видит. долгоиграющий. Отвечать.

Неуверенность Пулишича породила всевозможные спекуляции. Его связывают с переходами в «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Милан», «Атлетико Мадрид» и даже в «Лидс». Это головная боль для Берхальтера, потому что Пулишич — его капитан и первое имя в командном листе в любое время, когда USMNT участвует в соревнованиях.

Между тем, пул у сборной отличный. Ааронсон мгновенно прославился в АПЛ, как и Адамс. Нападающие Джордан Пивок («Унион Берлин»), Джош Сарджент («Норвич Сити») и Хегги Райт («Антальяспор») увеличили свои запасы и результативность — все трое забили в выходные.

Турнир этого года не является типичным чемпионатом мира, на котором относительно часто игроки, отличившиеся на клубном уровне в предыдущем сезоне, оказывались в невыгодном положении из-за размера своих обязательств перед клубом в предыдущие месяцы.

Что вы ожидаете от USMNT? Аналитик FOX Soccer Стью Холден присоединяется к Колину Каухерду в программе The Herd, чтобы объяснить, чего нам следует ожидать от USMNT при подготовке к чемпионату мира.

Это чемпионат мира в середине сезона, когда лиги по всему миру делают паузу для захватывающего зрелища из-за врожденной жары Катара, что делает летнее окно непрактичным — и это будет по-другому. Тренеры национальных сборных хотят, чтобы их команда не только играла за свои клубы, но и была на высоте.

В европейских кругах принято, что в лучший футбол в основном играют в ноябре, незадолго до наступления зимы. Когда все в полном разгаре, до того, как боли за усталым столом пронзят до костей.

Берхальтер должен быть счастлив, что так много американцев не только в Европе, но и играют такие важные роли в их команде. Пулишич явно находится в более конкурентной среде, чем большинство, но тренеру очень хотелось бы, чтобы его самая большая звезда находилась в более спокойной обстановке.

Теперь кажется, что наилучшие шансы Пулишича попасть на чемпионат мира на полной скорости связаны с уходом из «Челси», и эта возможность скоро будет закрыта.

EPL не разрешает переводы после 1 сентября, пока в начале года не откроется следующее окно для такой деятельности. К тому времени для Берхальтера, американских болельщиков и, возможно, самого Пулишича будет уже слишком поздно.

Мартин Роджерс — обозреватель FOX Sports и автор информационного бюллетеня FOX Sports Insider. с Вы можете подписаться на нашу ежедневную рассылку здесь .

Получите больше от Чемпионата мира по футболу FIFA 2022 Следите за избранным, чтобы получать информацию об играх, новостях и многом другом.