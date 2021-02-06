ЧМ-2022 по борьбе перенесен из России в Сербию – спорт

Москва, 6 февраля. / ТАСС /. United World Wrestling (UWW), международный руководящий орган любительской борьбы, решил перенести чемпионат мира 2022 года из российского города Красноярска в Сибирь в столицу Сербии Белград.

Первоначально Белград должен был принять турнир в 2023 году, а Красноярск – в 2022 году. Однако Россия лишилась права на проведение чемпионата мира до декабря 2022 года из-за санкций, введенных в отношении российского спорта. Поэтому UWW приняла решение провести чемпионат 2022 года в Белграде, а чемпионат 2023 года – в России. Город-организатор в России будет выбран в ближайшие месяцы.

«Мы уважаем решение CAS и позицию WADA и соответствующим образом скорректировали график», – сказал президент UWW Ненад Лалови. «Недавно мы с большим успехом провели чемпионат мира в одиночном разряде в Белграде, и мы верим, что Россия станет отличной принимающей страной в 2023 году».

Чемпионат мира 2023 года станет основным отборочным турниром к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже. Шесть лучших спортсменов в каждой весовой категории выиграют олимпийскую категорию для своей страны.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, Швейцария, частично поддержал предыдущее решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о введении санкций в отношении российского спорта. Решением Спортивного арбитражного суда российские спортсмены на два года лишены права участвовать во всех чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом России.

Решение швейцарского суда также лишило Россию права участвовать в торгах на все крупные международные спортивные мероприятия на два года. Санкции Всемирного антидопингового агентства будут действовать до декабря 2022 года.