Об этом недавно сообщалось в Нью-Йорк Таймс

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Что госдолг России составляет 14 триллионов рублей. Если измерять в долларах, то общий долг составляет почти 190 миллиардов долларов.

Для демократических политиков, которые считают богатство неизбежным следствием, это может быть взятыйРусские и их лидер во Владимире Путине должны выглядеть несколько скупыми. Общий долг в 190 миллиардов долларов? По американским меркам 1970-е годы требовали и хотели восстановить ее экономику.

190 миллиардов долларов – грубая ошибка для США! Можно представить, что политики-демократы думают о русских как о слишком жестких сторонниках, а российская экономика микроскопически мала из-за того, что правительство мало делает для ее “стимулирования”. Позвоните Полу Кругману. Принстон

БПРН

Экономист наверняка знает ответ на загадку России. Начните брать и перераспределять плоды заимствования прямо сейчас. Неужели консервативные зомби в России этого не понимают?

В доверчивости демократов есть очаровательная черта. Они действительно верят в эти вещи? В другом рассказе, опубликованном на Раз На прошлой неделе писатель, известный тем, что доставлял воду администрации Байдена, сообщил, что еще до того, как № 46 вошел в Овальный кабинет в январе этого года, «некоторые из его ближайших помощников сосредоточились на вопросе, угрожающем сорвать его экономические планы. Пакет мер по спасению 1,9 триллиона долларов приводит к «долларам и дополнительным государственным расходам для увеличения инфляции и разжигания гиперинфляции?» Редко можно было вложить столько путаницы в очень немногие слова.

Демократы и работники СМИ явно верят, что богатство просто происходит и его снова нужно забрать. Что еще можно объяснить детскую экономическую описательный изобретенный Байдена помощниками, который был опубликован в бесспорном порядке на несколько наивных журналистах?

Демократы действительно верят, что государственные займы и расходы являются источником экономического стимула. Сделайте паузу и подумайте об этом на мгновение, а затем снова подумайте о России.

Почему долг России такой микроскопический по сравнению с долгом США? Почему Соединенные Штаты смогли в десять раз увеличить общий долг России за время, необходимое для написания этого предложения? Все, что можно предположить из этого, – это то, что политики-демократы, если их спросить о российских расходах и уровне долга, сделают вывод, что Путин – второе пришествие покойного Милтона Фридмана. Фридман всегда считал государственные расходы самым надежным налогом на экономическую деятельность.

Конечно, если бы демократы действительно думали о Фридмане, они, вероятно, не продемонстрировали бы, насколько мало они понимают лежащую в основе экономику. Это так, потому что рациональный взгляд на общий российский долг быстро объясняет, почему не было никаких экономических стимулов, о которых можно было бы говорить из финансовой помощи США Байденом, или каких-либо других планов, рожденных замешательством Рузвельта. Пожалуйста, прочитайте.

У россиян очень небольшой долг не потому, что они сторонники жесткой линии, или потому, что Фридман знает мышление автократов в новой России. Фактически микроскопический долг России (по отношению к Соединенным Штатам) является прямым результатом экономики России как микроскопической части экономики Соединенных Штатов. В частности, из-за того, что российская экономика настолько мала по сравнению с нашей, такова и способность страны увеличивать долг. Когда инвестор покупает государственный долг, он покупает часть будущих налоговых сборов правительства, которое его выпустило.

Соединенные Штаты могут занимать огромные суммы, потому что инвесторы твердо убеждены в том, что сбор налогов из Казначейства сейчас и в будущем будет намного больше, чем огромные налоги. Россия не может занимать в объемах, очень близких к американским, потому что инвесторы имеют прямо противоположное мнение о текущих и будущих российских налоговых пулах.

Короче говоря, государственные заимствования – это результат экономического роста, а не его инициатор. К сожалению, такая простая вещь требует комментариев, но то, что является прямым результатом экономического роста, не может стимулировать экономический рост. Верить в обратное означает верить в рост так же просто, как уклоняться от математики.

Демократические политики, похоже, верят в манипуляцию как в путь к росту. Или они явно верят, что богатство просто есть, и иногда их нужно вытаскивать из постели перераспределенным политикам. Что еще могло быть?

Не стоит забывать, что помощники Байдена искренне верят, что извлечение и последующее распределение частного богатства – это залог экономического процветания. Вы не можете это придумать! Возвращаясь к реальности, именно экономический рост делает возможным перераспределение богатства, и в этот момент перераспределение становится влажным одеялом роста.

«Думать иначе» означает верить в то, что экономика работает лучше, когда частное богатство перераспределяется политизированным образом по сравнению с поиском прибыли и инновациями, которые распространяются, когда политики не забирают богатство. Какой сценарий способствует росту, а какой сдерживает его? На вопрос отвечает сам.

Что касается инфляции, которая беспокоила некоторых в демократическом лагере, принимающем решения, простая истина состоит в том, что то, что не позволяет им увидеть причины экономического роста, также не позволяет им понять природу цен. Фактически, если мы проигнорируем для целей этой статьи, что инфляция всегда и везде является девальвацией Огурец, Нельзя игнорировать, что периоды экономического роста в их названии ассоциируются с более низкими ценами.

Инвестиции – это верный путь к росту, который, по логике, толкает цены вниз. Этот факт обычно ускользает от политиков-демократов, которые считают, что извлечение богатства и расходы являются элементом повышения благосостояния и инфляции. Этой мерой следует легализовать воровство, только для того, чтобы регулировать воровские траты во избежание «перегрева». Демократы твердо верят в абсурд. Если бы она не была такой жестокой, она была бы ведьмой.