«Чрезвычайно редкая» картина, на которой черная женщина с белым спутником находится под запретом на экспорт из Великобритании.

Картина «Символический рисунок двух женщин, английская школа» датируется примерно 1650 годом (любезно предоставлено GOV.UK)

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Соединенное Королевство — семнадцатый век картина Показана чернокожая женщина со своим белым спутником и помещена под временную экспортную ленту, чтобы снизить риск того, что она оставит произведение искусства. Объединенное Королевство.

Анонимная картина, которую Департамент цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта назвал в пятницу «чрезвычайно редкой», оценивается в 272 800 фунтов стерлингов (362 060 долларов). Запрет продлится до 9 марта 2022 года, после чего он может покинуть страну, если покупатель не купит в Великобритании. Работа.

На картине «Символический набросок двух дам из английской школы» изображены чернокожая натурщица и ее белая спутница, как их двойники, в одинаковой одежде, прическе, украшениях и макияже.

Согласно пресс-релизу, на картине 1950-х годов изображали черную няню, особенно взрослого, в отличие от ребенка, занимающего подчиненное положение, что вызвало «важные дискуссии о расе и поле в этот период».

Картина уникальна еще и тем, что две женщины изображены с одинаковыми «косметическими заплатками» — типом украшения лица, популярным в 17 веке. В заявлении говорится, что узоры на их лицах указывают на «грех гордыни».

Стиль работы связан со знаменитыми гравюрами того времени, а значит, композиция носит образный характер и связана с сатирической поэзией, речами и брошюрами.

Министр искусств Великобритании Стивен Паркинсон, более известный как лорд Паркинсон из Уитли-Бей, решил принять решение о запрете экспорта с помощью Комитета по надзору за экспортом произведений искусства и объектов культурного интереса — независимого органа, который предоставляет беспристрастные консультации по существующим объектам. государственного значения для страны.

«Эта замечательная картина многому учит нас об Англии 17-го века, включая важные аспекты расы и пола, которые по праву продолжают привлекать внимание и исследования сегодня», — сказал Паркинсон.

Он добавил: «Я надеюсь, что в Великобритании можно будет найти галерею или музей, чтобы купить эту картину для страны, чтобы больше людей могли участвовать в текущих исследованиях и обсуждениях вокруг нее».

«Эта анонимная картина крайне редко встречается в британском искусстве, например, работа середины 17 века, изображающая чернокожую женщину и белую женщину как равных. Насколько нам известно, это портрет не реальных людей, а членов комитета Пиппы Ширли. и Кристофер Бейкер заявил в заявлении DCMS, что гравюра показывает, что на самом деле это был строгий моральный образ, осуждающий использование косметики, в частности, косметических пластырей, которые были в моде в то время.

Несмотря на то, что ее изображения не отличаются технически, ее образы чудесным образом связаны с современными стереотипами о женщинах и моде, а также через сопоставление персонажей и рас.

«Тот факт, что он появился только недавно, что до сих пор была известна только одна соответствующая картина и что ее можно использовать для изучения важных аспектов черной культуры в Британии семнадцатого века, делает особенно важным оставаться в этой стране, чтобы его значение можно изучить и понять. Широко ».

Ширли и Бейкер добавили, что дальнейшие исследования могут показать, как изображение соотносится с современными произведениями искусства и текстами, а также с целями, для которых оно могло быть создано и использовано.

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