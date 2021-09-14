Чрезвычайно редкий мегапод из более чем 100 горбатых китов, окружающих лодку у берегов Австралии.

Киты обошли лодку недалеко от Бермаги, примерно в 236 милях (380 км) от Сиднея, в штате Новый Южный Уэльс, питаясь большим мячом с наживкой – плотной косой рыб, плавающих в сферической форме.

Саймон Миллар, владелец Sapphire Coastal Adventures, проводил групповые упражнения со своими сотрудниками, когда они заметили китов 9 сентября. На видео видно, как киты бьют хвостом в океане, пытаясь пастись на рыбе.

Миллар сказал, что это только второй раз, когда массовое скопление китов, известное как мегапода, было замечено в водах Австралии.

«Это было невероятно», – сказал он CNN. «Мы видели китов, плавающих повсюду. Они были повсюду. Нам очень повезло.

«Вид и звук были настоящими». Австралийское побережье оживает стаями китов каждый год с апреля по ноябрь, когда они плывут на север от Антарктики, где они проводят лето, кормясь, к субтропическим водам, где они спариваются и рожают, согласно Австралийский департамент сельского хозяйства, водных ресурсов и окружающей среды Их ежегодная миграция может достигать 6 214 миль (10 000 км) и привлекать тысячи посетителей в прибрежные города, такие как Байрон-Бей, Херви-Бей и Иден. По данным министерства, большинство горбатых китов мигрируют в Южный океан с сентября по ноябрь. Миллар сказал, что киты, которых он видел в этом году, кормились намного больше, возможно, из-за нехватки еды. «Мы истощаем их источники пищи в Антарктиде из-за чрезмерного вылова рыбы», – сказал он. Дэвид М. сказал: Беккер, доцент Института морских наук Университета Свайра при Гонконгском университете, сказал, что люди «напрямую конкурируют с (китами) за пищу», и мы меняем доступность пищи «за счет изменения глобального климата». «Мировое рыболовство истощает то, что едят киты, например, разведение рыбы и криль, и может серьезно подорвать их восстановление», – сказал он. «Изменение климата также препятствует восстановлению некоторых видов, в том числе находящихся под угрозой исчезновения морских китов Северной Атлантики». READ Наводнения и погодные катаклизмы в Китае наносят ущерб страховой отрасли: Standard & Poor's и Fitch