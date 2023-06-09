Чтимая икона, переданная Русской церкви Путиным, до сих пор является госсобственностью – министр

9 июня (Рейтер) — Министр культуры России заявил в пятницу, что священная религиозная картина, которая была только что перемещена по приказу президента Владимира Путина из музея в Русскую православную церковь, нуждается в реставрации в течение года и остается государственной собственностью.

Путин, нашедший добровольного союзника в Церкви для своего видения консервативной национальной идентичности, три недели назад через своего представителя заявил, что икона «Троица» была перемещена, потому что «сокрытие ее в музее» не соответствовало желанию верующих. .

Иконы представляют собой стилизованные, часто позолоченные панели, которые считаются священными в православных церквях.

Произведение Андрея Рублева XV века, пожалуй, самая известная и художественно значимая икона России, с воскресенья выставлена ​​в московском Храме Христа Спасителя и должна была остаться на год, прежде чем отправиться в монастырь.

Культурологи возразили, заявив, что икона, написанная на дереве, настолько хрупкая, что требует контроля температуры и влажности в таком музее, как Третьяковская галерея в Москве, где она висит уже почти столетие.

— Икона будет отправлена ​​на реставрацию в Центр Грабаря — уникальное место, где собраны лучшие ресурсы нашей страны, — сообщила «Известиям» министр культуры Ольга Любимова. «Эта работа может занять до года, говорят эксперты».

Она сообщила, что за иконой будет следить ученый совет, который затем, как и планировалось, будет передан в Троице-Сергиеву Лавру.

«Останки «Троицы» находятся в государственной коллекции. Церковь это одобряет», — сказала Любимова, предупредив, что реставрационные работы могут занять больше времени.

(Отчетность Люси Папахристоу) Редактирование Кевина Леви

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