Чтобы Белорусская Федерация была сильнее и продвинута, чем Европейский Союз — Лукашенко — мир

Минск, 13 декабря. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что убежден в том, что союз Беларуси и России будет намного сильнее, сбалансированнее и прогрессивнее, чем Европейский союз.

Он сказал в интервью турецкому телеканалу TRT: «Этот союз будет более продвинутым и более стабильным. Во-первых, потому, что мы будем учитывать ошибки Европейского Союза, чтобы их избежать. Мы будем использовать его положительные практики». Об этом в понедельник сообщило белорусское информационное агентство БЕЛТА.

«Во-вторых, мы выросли из одной страны — из Советского Союза, и многие практики были там опробованы. Мы знаем, что можно использовать из советского прошлого, а что будет бесполезно. Поэтому оно будет сильнее, сбалансированнее и действеннее. более продвинутый союз ».

Президент Беларуси также сообщил, что его страна участвует во многих интеграционных объединениях. «Три интеграционных объединения были организованы на постсоветском пространстве после распада бывшего Советского Союза», — сказал он, добавив, что наиболее развитой из них является федерация государства Беларусь и Россия. «Это тесное интеграционное объединение. Второй уровень — Евразийский экономический союз, а третий уровень — Содружество Независимых Государств», — пояснил он. «Степень интеграции на этих уровнях разная».