Чтобы отправиться в экспедицию SpaceX, не обязательно быть богатым, просто удачливым

«В некотором смысле это будет больше похоже на суперинтенданта, чем на круизного менеджера», – сказал г-н Лопес Алегрия.

В интервью г-н Коннор признал, что многие люди сомневаются в ценности богатых, которые платят миллионы за подобные поездки. Он сказал: «Я понимаю, что у людей есть вопросы». «Люди хлопают». Эй, при всех проблемах, почему эти парни тратят столько денег, чтобы отправиться в космос? “

Но он ответил, что Kids & Community Partners, благотворительное подразделение его компании, планировало потратить 400 миллионов долларов в течение следующих 10 лет на программы помощи детям и финансирование медицинских исследований. В целом он сказал, что в конечном итоге пожертвует половину своего состояния на благотворительность. Около 30 процентов его состояния пойдет тому, кого компания называет «основными партнерами».

«Только 20 процентов останутся в моей семье», – сказал г-н Коннор. «Так что я думаю, что просто надеялся, что если люди будут критиковать или опорочить меня за это, у них, по крайней мере, будет контекст для того, во что я верил».

В прошлом году Space Adventures объявила, что она также заключила соглашение со SpaceX о запуске Crew Dragon для путешествия туристов по околоземной орбите, но не предоставила дополнительной информации о том, когда эта миссия начнется. Также возобновилась продажа туристических путевок на космическую станцию ​​с российскими ракетами «Союз». Два клиента должны начать полет в конце этого года.

Юсаку Маэдзава, японский модный предприниматель, также подписался на круиз SpaceX, но через несколько лет это будет путешествие вокруг Луны на гигантской ракете под названием Starship, которая все еще находится в стадии разработки.

Те, кто не может позволить себе орбитальный полет, скоро получат более дешевые варианты в ценовом диапазоне в сотни тысяч долларов для коротких путешествий вверх и вниз по краю космоса и обратно, где они могут испытать невесомость на несколько минут.