Что администрация Байдена Харриса означает для будущего Кремниевой долины

Отправленный Брайаном Фангом | CNN

Крупнейшие технологические компании провели большую часть последних четырех лет в Вашингтоне, играя в защиту: отвечая на угрозы со стороны регулирования и неоднократно вызывая их перед комитетами Конгресса; Действуя как разочарование бывшего президента Дональда Трампа в умеренных количествах в социальных сетях; И в знак протеста против его подхода к иммиграции и тарифам.

Теперь, когда президент Джо Байден в Белом доме, крупные технологические компании, возможно, надеются перевернуть страницу. Отраслевые бизнес-группы Предложения уже сформированы Для новой администрации в надежде сформировать более подходящую повестку дня.

Но несмотря на ранние шаги Байдена Запрет Трампа на въезд отменен Направлено на страны с мусульманским большинством и Воспользуйтесь преимуществами персонала технологической отрасли Будущее Кремниевой долины остается неопределенным, как никогда. Даже при том, что Конгресс находится под контролем демократов – с очень небольшим отрывом – многие технологические проблемы, с которыми сталкиваются политики, остаются.

Среди них: что делать с очень мощной индустрией социальных сетей, которая продолжает широко распространять дезинформацию и ненависть, несмотря на усилия платформ по их подавлению; Как обеспечить всем американцам доступное высокоскоростное подключение к Интернету в условиях глобальной пандемии; Реакция на предполагаемое российское вторжение в компьютерные сети США была описана как худшее нарушение правительственных данных за последние годы. Также неясно, остается ли подход правительства к компаниям, связанным с Китаем, включая TikTok, чья деловая сделка с Oracle и Walmart остается Не утверждено, Он может измениться.

Вот большие технические проблемы, с которыми, по мнению экспертов, вероятнее всего, столкнется новое правительство США.

Статья 230.

Эксперты по вопросам политики говорят, что технологические компании все еще борются с проблемами в Вашингтоне, даже после ухода Трампа – главного противника отрасли за последние четыре года. Возможно, это нигде не является более очевидным, чем раздел 230, щит ответственности, который в значительной степени защищает технологические компании от судебных исков по решениям об изменении контента.

Демократы и республиканцы не согласны с этим. В чем проблема.

Республиканские законодатели выдвинули необоснованные обвинения в неконституционной цензуре технологических платформ (конституция не требует, чтобы частные компании передавали речь пользователей). Между тем демократы, в том числе Байден, заявляют, что технологические компании недостаточно сделали для борьбы с дезинформацией и должны понести ответственность. Один из старших технических советников Байдена Брюс Рид, Он сказал в декабре Компании социальных сетей несли ответственность за то, что размещалось на их платформах, прошло много времени.

Со своей стороны, компании, включая Google и Facebook, заявили, что наняли тысячи модераторов контента и усилили фильтры контента на основе ИИ.

Поскольку демократы имеют ограниченное преимущество в Конгрессе, политические эксперты ожидают, что обсуждение раздела 230 будет отклоняться от республиканского законодательства, направленного на предполагаемую цензуру. Это особенно актуально сейчас после беспорядков в Капитолии в начале этого месяца, чему способствовала дезинформация в Интернете о результатах выборов 2020 года, сказал Карл Сабо, генеральный советник NetChoice, группы по торговле технологиями.

«Я думаю, что демократы будут намного смелее в продвижении реформ по разделу 230, чтобы ввести более строгую модерацию в отношении содержания», – сказал он.

Антимонопольное

На этом угрозы крупным технологическим компаниям не заканчиваются. Основные платформы, такие как Amazon, Apple, Facebook и Google, в прошлом году подверглись тщательной проверке из-за своего доминирования. Отчет палаты представителей под руководством демократов Обнаружение, что фирмы обладают «монопольной властью». Facebook и Google заблокированы в нескольких судебных процессах со стороны федеральных и правительственных чиновников, а Apple и Amazon попали под специальные антимонопольные иски. Ожидается, что все эти судебные процессы будут продолжены.

Поскольку демократы контролируют Палату представителей и номинально входят в Сенат, это дает партии возможность добиваться некоторых из наиболее агрессивных изменений закона о конкуренции, предусмотренных в антимонопольном отчете Палаты представителей. Хотя республиканцы выразили поддержку некоторым предложениям, таким как предоставление Федеральной торговой комиссии дополнительных ресурсов, они отвергли другие, например законопроект, который не позволит технологическим компаниям владеть цифровой платформой и конкурировать за нее, как это делает Amazon в области электронной коммерческий сайт.

«Если Конгресс перевернется, вы можете получить новый вид. [regulatory] План для крупных цифровых рынков », – Тим Ву, профессор права Колумбийского университета. Предсказанный в октябре.

Чистый нейтралитет

Одним из первых действий, предпринятых Федеральной комиссией по связи Трампа в 2017 году, была отмена правил американского правительства о сетевом нейтралитете, которые не позволяли интернет-провайдерам выборочно блокировать, замедлять или ускорять работу веб-сайтов и приложений. Этот шаг вызвал широкое сопротивление со стороны технологических компаний, интернет-активистов и групп потребителей, в то время как операторы связи приветствовали дерегулирование.

Теперь, когда под контролем Конгресса и Белого дома, у демократов есть шанс вернуть эти правила – либо повторно представив их Федеральной комиссии по связи, либо приняв закон, закрепляющий эти правила в законе.

Это могло положить конец тому, что стало матчем по настольному теннису в Вашингтоне, где различные Федеральные комиссии по связи вводили разные правила каждый раз, когда Овальный кабинет переходил из рук в руки.

«Мы могли бы найти постоянное решение проблемы сетевого нейтралитета», – сказал Чип Пикеринг, бывший конгрессмен США из Миссисипи, который сейчас возглавляет INCOMPAS, группу коммерческих коммуникаций. Пикеринг сказал, что, скорее всего, Конгресс наложит обязательства по нейтралитету сети на поставщиков услуг, включая Comcast, Verizon и других, без чрезмерного регулирования их, как это делает FCC в отношении устаревших телефонных услуг, что было серьезным недостатком в предыдущих обсуждениях.

Широкополосный доступ

Поскольку пандемия подтолкнула многих американцев к удаленной работе и учебе, она показала, что американцы, проживающие в сельских и малообеспеченных районах, не имеют такого же высокоскоростного доступа в Интернет, как те, у кого больше ресурсов. Политические эксперты говорят, что преодоление цифрового разрыва исторически было сплоченным кличем как республиканцев, так и демократов, что сделало инвестиции в широкополосную связь подвигом обеих партий.

Ожидайте, что финансирование широкополосной связи станет частью переговоров по инфраструктуре на Капитолийском холме после Байдена. Обещание кампании Расширить “каждого американца” высокоскоростной связи. Федеральная комиссия по связи, вероятно, расширит существующие федеральные программы поддержки контактов, согласно Институт Брукингса. И их лидеры отрасли призвал к Упрощенный запуск услуги беспроводной связи 5G.

Электронная безопасность

Разрушительное проникновение в правительственные и корпоративные сети США подозреваемыми российскими хакерами станет серьезной проблемой для администрации Байдена, поскольку следователи продолжают оценивать нанесенный ущерб.

Кейт Александер, генерал в отставке и бывший директор Агентства национальной безопасности, сказал, что Байден должен определить, как Соединенные Штаты будут реагировать, и в его распоряжении есть много инструментов для этого. Но он сказал, что любой ответ должен быть тщательно рассчитан, чтобы избежать эскалации.

«Вы можете ответить, предъявив обвинение отдельным лицам, а также используя дипломатические и экономические меры, что они и должны делать», – сказал Александр CNN. «Но любой ответ в Интернете в физическом пространстве, вероятно, перерастет в еще большую атаку на нас, и мы не готовы защищаться от этого».

Пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки, выступая в среду с журналистами, отказалась сообщить, что будет делать администрация.

«Мы оставляем за собой право реагировать в любое время и в той форме, которую мы выбираем для любой кибератаки», – сказала она.

Иммиграция

В связи с действиями администрации Байдена на прошлой неделе Кремниевая долина выглядит оптимистично в отношении более благоприятной иммиграционной политики США – такой, которая поддерживает использование отраслью талантов иммигрантов.

Компании, включая Apple, Airbnb и IBM, быстро похвалили снятие Байденом запрета на поездки Трампа и его усилия Поддерживать Программа известна как DACA, или отложенное действие для детей, прибывающих в школу. Программа, которую Трамп пытался ограничить, защищает от депортации нелегальных иммигрантов, прибывших в США в детстве.

Генеральный директор Apple Тим Кук Он сказал на прошлой неделе Он был «вдохновителем» действий Байдена. в Сообщение блога, Airbnb заявила, что отмечает принудительные меры по отмене ограничений, которые, по ее словам, «несовместимы с миссией и ценностями Airbnb». И IBM заявила Те, кто получает пользу от программы DACA, «вносят жизненно важный вклад в наше общество и нашу экономику».

«Мы надеемся на постоянное двухпартийное решение в будущем», – сказал технический гигант.

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