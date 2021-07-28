Что будет делать “Русская Наука” на Международной космической станции? новости науки

Новый бренд РоссииНаук ‘ Лабораторный модуль, посвященный Международной космической станции (МКС), был запущен на прошлой неделе с космодрома Байконур в Казахстане. Протонная ракета После долгих лет промедления.

Российские ученые надеются интегрировать плавучую исследовательскую лабораторию с ЯВЛЯЕТСЯ. Говорят, что «Наука» – это устройство длиной 42 фута и весом 20 тонн. Он был запланирован к выпуску в 2007 году, но, как сообщается, был отложен из-за технических проблем.

«Наука», что в переводе с русского означает наука, является самым амбициозным исследовательским центром России в космосе, оснащенным генератором кислорода, роботизированным зарядным краном, туалетом и кроватью. Российские космонавты.

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Российский блок изначально будет использоваться в качестве стыковочного узла и для проведения испытаний, пока на нем работает экипаж. Это также даст космонавтам больше Место для хранения товаров تخزين В том числе оборудование для регенерации кислорода.

высокотехнологичный исследовательская лаборатория Он будет прикреплен к модулю “Звезда” после того, как он прибудет на Международную космическую станцию ​​в четверг. Лаборатория будет обслуживать российскую часть космической станции.

Космическая лаборатория проводила много времени на Земле, пока российские ученые модернизировали ее системы. Космический корабль пропустил ряд сроков запуска с 2007 года, поскольку были обнаружены проблемы. система оплаты загрязненный топливный бак.

Многоцелевая лаборатория имеет активный стыковочный порт и воздушный шлюз, который будет обслуживаться Европейский роботизированный манипулятор.

заменит файл пробойник После отделения от Международной космической станции в пятницу и сгорания в атмосфере Земли над Тихим океаном.

(при участии агентств)