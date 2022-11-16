Что будет, если российские ракеты попадут в Польшу, члена НАТО?

Въезд в польскую деревню Пшеодо, где во вторник в результате предполагаемого ракетного обстрела погибли по меньшей мере два человека.

Въезд в польскую деревню Пшеодо, где во вторник в результате предполагаемого ракетного обстрела погибли по меньшей мере два человека.

сообщает об этом Русский Ракеты перешли на НАТО член ПольшаСмерть двух человек вызвала опасения по поводу возможности перерастания войны в Украине в гораздо более масштабный конфликт.

Насильственные действия над членом НАТО — и он Украина Не так, но соседняя Польша — это может привести к статье 5 Пакта о военном союзе. Принцип коллективной защиты «один за всех и один за одного» означает, что нападение на одного человека рассматривается как нападение на всех, и ожидается, что все члены ответят, чтобы помочь своему союзнику.

Что делает это особенно тревожным, так это то, что публикация статьи усилит напряженность в отношениях между Соединенными Штатами и Россией, двумя крупнейшими ядерными державами мира.

Но поскольку подробности инцидента еще не подтверждены, вероятность сценария, подобного Третьей мировой войне, во многом зависит от того, было ли это преднамеренным действием или ошибкой.

Что такое НАТО и Статья 5?

Военный альянс является аббревиатурой Организации Североатлантического договора.

Организация Североатлантического договора была создана в 1949 году для предотвращения возрождения национализма и милитаризма в Европе после двух мировых войн и сдерживания расширения Советского Союза.

Его членский состав увеличился до 30 государств-членов, а его расширение распространилось дальше на восток, включив в себя бывшие советские республики Эстонию, Латвию и Литву в 1990-х и 2000-х годах. Польша присоединилась в 1999 году.

С началом войны на Украине Швеция и Финляндия, которые имеют 1300-километровую границу с Россией, добивались членства, что ознаменовало радикальный перелом в политике северо-восточных европейских стран, учитывая их непоколебимый военный нейтралитет.

Члены соглашаются на взаимную оборону — военные действия — в ответ на нападение противника. Принцип гласит: «Нападение на одного из союзников — это нападение на всех союзников». Это пятая статья Конституции НАТО.

Страны-члены НАТО в Европе.

Страны-члены НАТО в Европе.

История продолжается

Потому что Украина Не член НАТОЗападная поддержка Владимир Зеленский Им не удалось поставить свои силы на землю. Президент США Джо Байден ясно дал понять, что обеспокоен эскалацией напряженности в отношениях с президентом России. Президент России Владимир Путин.

Прием Украины в НАТО был заявленной целью еще в ее конституции 2002 года. В то время как Зеленский заявил Украина Он официально подает заявку на ускоренное членство, и маловероятно, что НАТО примет его заявку, пока бушует война.

НАТО применила Статью 5 в первый и единственный раз в своей истории после терактов 11 сентября против Соединенных Штатов.

Что произошло в Польше?

С тех пор, как восемь месяцев назад началась война, были опасения, что столкновения с соседними странами, такими как Польша, могут резко увеличиться.

Во вторник два человека погибли в результате взрыва в селе Пшеодо на востоке страны. Польша недалеко от границы с Украиной. Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на высокопоставленного представителя американской разведки заявил, что взрыв был вызван российскими ракетами, проникшими в этот район. Польша.

Министерство иностранных дел Польши сообщило поздно вечером во вторник, что ракета российского производства упала на востоке Польши, в результате чего погибли два человека.

В министерстве заявили, что министр иностранных дел Збигнев Рау вызвал посла России и «потребовал немедленных подробных разъяснений».

Байден в телефонном разговоре с президентом Польши Анджеем Дудой предложил Соединенным Штатам «полную поддержку и помощь в польском расследовании» и «подтвердил твердую приверженность Соединенных Штатов НАТО».

Байден также поговорил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, который был среди тех, кто разговаривал с Дудой.

Минобороны России отрицает ответственность за «какие-либо удары по объектам вблизи украинско-польской границы» и заявляет в своем заявлении, что фотографии предполагаемых повреждений не имеют «никакого отношения» к российскому оружию.

Означает ли это тотальную войну?

Эксперты, похоже, считают, что серьезность ситуации зависит от того, было ли это преднамеренным нападением — либо с целью эскалации войны, либо для проверки реакции Запада — или случайной ошибкой. В любом случае, дальнейшие шаги должна решать Польша.

В качестве альтернативы Польша может сослаться на Статью 4 — консультироваться с другими членами НАТО, если они опасаются, что их территориальная целостность была нарушена. Это, вероятно, даст Польше больше рычагов влияния в альянсе и побудит Запад оказать большую военную поддержку как Польше, так и Украине — поддержку, которая не достаточна для нападения на Россию.

Фабрис Потье, бывший директор по планированию политики в НАТО, сказал Sky News: «Слишком рано говорить, было ли это преднамеренной атакой, преднамеренной атакой на территорию НАТО, осечкой или ракетой.

«Однако, даже если бы это было так, я думаю, что есть достаточные причины, чтобы поставить чуть ниже статьи 5, а именно статьи 4, что Польша требует, чтобы все члены НАТО прибыли в штаб-квартиру НАТО, чтобы проконсультироваться друг с другом, чтобы оценить угрозу и принять конкретные меры. действие.

«Это может быть оборона, не преследование России, а усиление ПВО Польши и, очевидно, также усиление ПВО Украины, потому что Украина де-факто является первой линией обороны коалиции».

В октябре министр обороны Великобритании Бен Уоллес объяснил, что правительство «намеренно расплывчато» о том, какие сценарии будут задействованы в соответствии со статьей 5.

он Он сказал: «Статья 5 очень четкая, любое нападение на кого-то является нападением на всех, и это твердо и осязаемо и будет поддержано.

«Статья 5 не обязательно означает тотальную войну, иногда люди думают, что она означает все, но тем не менее ответ на нападение на НАТО будет».

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