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Что будет после России после Путина? Независимые СМИ могут помочь принять решение

29 июня, 2022
Marfa Fedoroa

Другие ограничения, такие как блокировка таких новостных агентств, как Meduza, делают невозможным доступ к этим сайтам из России без использования VPN. Статус Meta как «экстремистской организации» также может быть использован для преследования пользователей Facebook и Instagram.

Не в состоянии конкурировать с государственной пропагандой (особенно государственными телеканалами) по количеству зрителей, независимые СМИ, такие агентура.руИ Проект И Медизона Он все еще работает. Они продолжают расследовать и распространять информацию о войне и внутриполитических событиях в России.

В первые дни войны российские независимые СМИ стали более «распространенными», поскольку российская общественность обратилась к независимым СМИ, чтобы заполнить информационный пробел, оставленный государственными СМИ. По мере того, как волна общественной оппозиции спадает на фоне усиливающихся репрессий, российские независимые СМИ оказываются в неопределенном положении. Несмотря на то, что они не могут заменить государственные СМИ, занимающие центральное место в российском медиаландшафте, независимые российские СМИ, тем не менее, продолжают охватывать миллионы людей.

Вопрос в том, как независимые СМИ могут использовать имеющееся у них пространство для противодействия дезинформации российского государства и предоставления людям более разнообразной и основанной на фактах журналистики?

Ценностная оппозиция

Попытки разоблачить ложь российской пропаганды сталкиваются с огромными трудностями, учитывая финансовые ресурсы государственных СМИ и все более изощренные дезинформационные технологии в России. В начале войны Минобороны России запустило «фактчекинг» телеграмм канал С целью дальнейшего распространения дезинформации.

Однако усилия независимых журналистов по борьбе с дезинформацией со стороны государства приводят к важным результатам: например, в случае с «распятый мальчик«История 2014 года или совсем недавно»Бабушка ЗОднако все больше фактов свидетельствует о том, что реакция на дезинформацию недостаточна для сдерживания доминирования государственных СМИ в России.

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Помимо усилий по обеспечению масс фактической и точной информацией, журналисты также могут бороться с дезинформацией на ценностном уровне – как недавно утверждал ученый Илья Яблоков. Мероприятие Таким образом, обеспечивая позитивную альтернативу нарративам и лжи государственной пропаганды. розетки, такие как Голливуд Медиа Они уже публикуют о феминистском активизме в России и опыте нерусских. Подобные статьи показывают, как независимые СМИ могут предложить более прогрессивную, эгалитарную и терпимую альтернативу все более националистическому и конспиративному контенту государственных СМИ.

Точно так же оппозиционеры регулярно используют YouTube для более широкого распространения как политически оппозиционного, так и «альтернативного» контента, который, как и в случае с такими популярными ведущими, как Катрина Гордеева, Екатерина Шульман и Юрий Додд, смотрят миллионы зрителей. Один из самых популярных фильмов о Дуде,Колыма — родина нашего страха’, который прямо критикует утвержденные государством исторические отчеты о сталинской эпохе, был просмотрен более 27 миллионов раз.

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