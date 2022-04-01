Что будет транслироваться в апреле на Netflix, SonyLIV, Apple TV, Voot Select-Entertainment News и Firstpost

Среди других примечательных игр апреля — Drive My Car на MUBI, A Very British Scandal на Amazon Prime Video, Russian Doll Season 2 на Netflix и Kaun Pravin Tambe на Disney+ Hotstar.

Новый месяц соответствует цифровому календарю, наполненному новым контентом, от шоу ужасов и фэнтези до психологических триллеров и великолепных боевиков.

Мы углубились в бездну OTT-платформ, чтобы составить исчерпывающий список контента, доступного для потоковой передачи на Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ Hotstar и Apple TV+ среди нескольких других сайтов в апреле.

Нетфликс

пузырь — 1 апреля

Это комедия Джадда Апатоу о группе актеров, оказавшихся внутри эпидемического пузыря в отеле, пытающихся завершить часть боевика о летающих динозаврах.

Дасви — 7 апреля

Дасви Абхишек видит Баччана в роли Ганга Рам Чаудри, «главного министра гхатов», арестованного по обвинению в коррупции. Нимрат Каур играет Бимлу Деви, жену Ганга Рама, которая становится премьер-министром после заключения Чаудхри, а Ями Гаутам играет в фильме офицера IPS.

Сюжет фильма, кажется, принимает неожиданный оборот, когда спровоцировал офицер IPS Чоудхури, который описал его как «анбад джовар» (необразованный), что привело его к решению продолжить образование в тюрьме и получить право на 10 класс или ‘Дасви.«

Дасви Авторы сценария Ритеш Шах, Суреш Наир и Сандип Лейсел, режиссер-новичок Тушар Галута.

ДасвиПроизведенный Maddock Films, он будет показан на Netflix India и Jio Cinema.

мастера по металлу — 8 апреля

Два старшеклассника и друга Хантер (Эдриан Гринсмит) и Кевин (Джейден Мартелл) живут на грани социальных норм, неудачники-металлисты пытаются создать хэви-метал-группу с виолончелистом в битве между бандами.

В актерский состав вошли Исис Хейнсворт, Софи Брэдшоу, Ной Юрайа, Аннализа Фишер, Мишель Фэнг, Фелан Дэвис и Джо Манганьелло. Фильм был написан Игра престолов Автор Д. Б. Вайс.

май — 15 апреля

«вода Фильм вращается вокруг семьи Чоудхури, состоящей из двух братьев, которые живут в соседних домах в одной колонии со своими супругами и детьми. Жена, мать и медсестра из среднего класса становятся свидетелями трагедии, которая навсегда изменит ее мир. В одно мгновение она оказывается в яме насилия, преступности и власти», — говорится в официальном синопсисе, опубликованном Netflix India. Звездой шоу стал Сакши Танвар в главной роли.

Русская кукла: Второй сезон — 20 апреля

Покадровая мрачная комедия Наташи Лионны имела огромный успех в своем первом сезоне. Официальный синопсис второго сезона читаетЧерез четыре года после того, как Надя (Наташа Лайонн) и Алан (Чарли Барнетт) вместе сбежали из Кольца Смерти Времени, начался второй сезон Русская матрешка Вы продолжите исследовать экзистенциальные темы через юмористическую и часто научно-фантастическую призму».

Амазон Прайм Видео

Все старые ножи — 8 апреля

Режиссер Янус Мец Педерсен по сценарию Олина Штайнхауэра, фильм основан на одноименном романе Штайнхауэра. В ролях Крис Пайн, Тэнди Ньютон, Лоуренс Фишбёрн и Джонатан Прайс.

Официальное резюме гласит: «Когда ЦРУ обнаруживает, что один из его агентов слил информацию, которая стоила жизни более чем 100 людям, агенту-ветерану Генри Пелхэму поручают выкорчевать крота вместе со своей бывшей любовницей и одноклассницей Селией Харрисон».

внешний диапазон — 15 апреля

Очень британский скандал — 22 апреля

Этот сериал с Полом Беттани и Клэр Фой в главных ролях следует за публичным разводом герцога и герцогини Аргайл. Основываясь на реальных событиях, мы оглядываемся на одно из самых экстраординарных судебных дел всего 20 века.

Дисней + Хотстар

Каун Правин Тамби — 1 апреля

Режиссер Джайпрасад Десаи, Шреяс Талпад Старрер Каун Правин Тамби Это история неудачника-крикетиста, который боролся с критикой и судьбой, чтобы доказать, что возраст — это всего лишь цифра. Семнадцать лет спустя после его великого фильма Оказаться, Талпаде снова появится на экране как игрок в крикет.

В главных ролях сыграют Ашиш Видьярти, Парамбрата Чаттерджи и Анджали Патель.

+ Apple ТВ

медленные лошади — 1 апреля

В главной роли оскароносный Гэри Олдман. медленные лошади Это шестисерийная шпионская драма, основанная на первом романе Мика Херона. медленные лошади ряд. Сериал рассказывает о команде британских агентов разведки, которые служат в отделе отходов MI5 — Slough House. Олдман играет Джексона Лэмба, блестящего, но вспыльчивого лидера шпионов, которые попадают в Слау-Хаус из-за ошибок, допущенных при завершении карьеры. К Олдману присоединились Кристен Скотт Томас, Джонатан Прайс, Джек Лауден и Оливия Кук.

Хадир — 15 апреля

Хадир представляет собой серию антологий, в которой представлен проницательный, острый, а иногда и веселый портрет того, что значит быть женщиной сегодня. Представляя собой уникальное сочетание магического реализма, знакомых семейных и карьерных сценариев и футуристических миров, эти восемь историй отражают дилеммы обычных женщин доступным, но удивительным образом. То, как они выходят из своих собственных путешествий, говорит о стойкости, которая существует в них самих и во всех женщинах.

На основе сборника рассказов Сесилии Ахерн. Хадир Создан со-моделями Карли Менш и Лиз Флахав с участием Николь Кидман, которая также является продюсером и исполнительным директором; Синтия Эриво, Исса Рэй, Мерритт Уивер, Элисон Бри, Бетти Гилпин, Мира Сил, Вивель Стюарт и Кара Хейворд.

сияющие девушки — 29 апреля

Новый восьмисерийный метафизический триллер с главной ролью и исполнительным директором Элизабет Мосс, основанный на романе Лорен Бо. сияющие девушки Это следует за Кирби Мазраши (Лось) в роли архивариуса чикагской газеты, чьи журналистские амбиции были приостановлены после того, как он перенес травматическое нападение. Когда Кирби узнает, что недавнее убийство отражает ее состояние, она объединяется с опытным и проблемным репортером Дэном Веласкесом (Вагнер Мора), чтобы раскрыть личность нападавшего.

Выберите Voot

первая леди — 15 апреля

первая леди Представляет яркое переосмысление американского лидерства через призму первых леди, углубляясь в их личную и политическую жизнь. Изучая все, начиная от их поездок в Вашингтон, семейной жизни и заканчивая политическим вкладом, изменившим мир, влияние женщин Белого дома больше не скрыто от глаз. В сериале участвуют такие актеры, как Виола Дэвис в роли Мишель Обамы, Мишель Пфайффер в роли Бетти Форд и Джиллиан Андерсон в роли Элеоноры Рузвельт. Их поддерживают Кифер Сазерленд, Дакота Фаннинг и Аарон Экхарт.

Человек, который упал на землю — 24 апреля

По одноименному роману Уолтера Тевеса и фильму с Дэвидом Боуи в главной роли. Человек, который упал на землю Он расскажет о новом инопланетном персонаже (Чиветель Эджиофор), который прибывает на Землю в поворотный момент человеческой эволюции и должен противостоять своему прошлому, чтобы определить наше будущее. В сериале задействован динамичный актерский состав, в том числе Наоми Харрис и Билл Найи.

Сони Лиф

Гуллак 3 сезон

Создано Шреянш Пандей, гулак Душевный сериал, содержащий истории и рассказы о маленьком городке в Северной Индии, семье среднего класса. Режиссер Балах Васвани, продюсер Арунаб Кумар, сценарий Дурджеш Сингх, гулак В ролях Джамиль Кхан, Гитанджали Кулкарни, Вибхав Радж Гупта, Харш Майяр, Сунита Рагвар.

Моби

за рулем моей машины

за рулем моей машиныОн в основном основан на одноименном рассказе Харуки Мураками из его сборника 2014 года. мужчины без женщин, японский фильм 2021 года, основанный на драме, написанный в соавторстве с Рёсукэ Хамагути. В фильме рассказывается о Юсуке Кафуку (которого играет Хидетоси Нисидзима), который руководит многоязычной постановкой «Дядя Ваня в Хиросиме» и борется со смертью своей жены Отто.

за рулем моей машины Он получил четыре номинации на 94-й церемонии вручения премии «Оскар»: «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучший адаптированный сценарий», а также стал лучшим международным художественным фильмом.

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