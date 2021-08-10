Что было за феномен Петрозаводска, НЛО в форме медузы, которое видели в 1977 году?

20 сентября 1977 года произошло то, что позже стало известно как Петрозаводский феномен, когда, по сообщениям, люди в России и Финляндии видели в небе огромный объект в форме медузы. Советские секреты Эпизод Netflix Совершенно секретные проекты НЛО: рассекречены Документальный сериал.

Шестисерийный сериал охватывает истории людей, которые утверждают, что видели неопознанные летающие объекты и другие внеземные явления по всему миру.

Одна из самых странных сцен, которые исследует сериал, – феномен Петрозаводска, названный в честь города Петрозаводск на севере России в Карелии, который в то время был частью Советского Союза.

Согласно документальным фильмам, в ранние утренние часы того рокового дня в сентябре 1977 года очевидцы сообщили об объекте цвета аметиста с пульсирующими щупальцами света, который прибыл с корабля в город внизу.

«Тот случай в Петрозаводске был реальным. И эта трансформация, о которой люди сообщили, когда [the] «НЛО приобрели иную форму, которая дала много материала для размышлений и обсуждений», – говорит автор серии документов Валерий Уваров.

По словам исследователя НЛО Пола Стоунхилла, советское правительство объяснило аварию тем, что люди просто видели спутник, запущенный в рамках российской космической программы.

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Накануне люди почувствовали необычную психологическую депрессию. «Это нельзя объяснить запуском Cosmos», – говорит Стоунхилл в документации, имея в виду советский космический корабль под названием Cosmos. «И Советы, они пытались прикрыть после этого – но это очень странный случай, и Петрозаводск находится на севере России. Это очень интересный регион. Они видели летающие объекты на протяжении веков».

Согласно документальным материалам Netflix, инцидент в Петрозаводске спровоцировал встречу в Министерстве обороны СССР в Москве, «в результате которой были созданы два новых отдела, посвященных сверхсекретным исследованиям НЛО», – говорит рассказчик документального сериала.

Но Стоунхилл говорит, что объяснение, данное общественности, не соответствует расследованию, которое проводится за закрытыми дверями.

“Они не могли объяснить существование объекта, похожего на медузу, над Петрозаводском. Если только советские технологии были неправильными, зачем они создали специальную программу для изучения НЛО?” – спросил он.

мне Доклад Академии наук СССР. Проведенное учеными Л.М. Гиндилисом, Д.А. Меньковым и И.Г. Петровской феноменом Петрозаводска в октябре 1977 года, наблюдатели в Ленинграде сообщили, что НЛО было «светящимся цилиндрическим телом, медленно спускающимся к горизонту», и что «объект сиял ослепительным светом. белый свет «излучающий лучи света. за границу.

В отчете также отмечается, что наблюдатели, которые заявили, что видели явление, пролетавшее над Хельсинки, Финляндия, сообщили о «прохождении яркого сферического объекта», который «оставил след дыма при движении».

Отчет доступен для чтения через Astronet– онлайн-проект по обмену исследованиями при поддержке Исследовательского фонда ГАИш МГУ, Российского фонда фундаментальных исследований и многих других организаций, По сайту проекта.

Продолжаются только сообщения очевидцев, и мы, возможно, никогда не узнаем, что именно произошло в небе в сентябре 1977 года. Но в теориях никогда не бывает недостатка в теориях. Совершенно секретные проекты НЛО: рассекречены, Сейчас в потоковом режиме на Netflix.

Основное изображение: Драматическая интерпретация Петрозаводского Фенемонена, увиденного над Советским Союзом в 1977 году. Совершенно секретные проекты НЛО: рассекречены на Netflix.