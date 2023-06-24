Что говорит сага о подводной лодке «Титаник» и кораблекрушении греческих иммигрантов о нашей реакции на трагедию?

В течение недели сага о потерянной подводной лодке О том, кто отправился в глубины океана, чтобы увидеть обломки «Титаника», распространяется общенациональный и глобальный разговор, кульминацией которого стало известие о том, что корабль и его пять пассажиров взорвались. Мы мертвы.

Но гораздо большая катастрофа несколько дней назад, кораблекрушение у берегов Греции. Наполненный иммигрантами, которые убили по крайней мере 80 человек и оставили 500 пропавшими без вести, он не стал ежеминутным глобальным фокусом ни в каком близком смысле.

Один из них привлекал постоянное внимание от одного момента к другому. Одну смотрели и обсуждали как грустную, но поверхностную новость.

Что делает эти два события в море такими разными в том, как они воспринимаются? Глядя друг на друга, что они говорят о реакции людей на трагические новости? И почему сага о подводной лодке привлекла такое внимание?

Неизвестный результат и (как мы думали) нумерация часов

К тому времени, когда мир узнал о крушении греческого корабля, это событие уже произошло, и в какой-то степени его исход был уже известен. Все, что осталось, это осадок.

Напротив, Титан был (как считал мир) событием в процессе становления — чем-то, что произошло в реальном времени с установленным сроком. Как и в любой истории, тикающие часы создают напряжение и внимание.

Тот факт, что никто не мог связаться с подводной лодкой или узнать что-либо о том, что пережили люди внутри, только увеличивал вероятность пристального внимания.

Известная историческая трагедия в новостях

Еще до того, как что-то пошло наперекосяк, «Титан» уже отважился погрузиться в мир, представляющий большой интерес, — обломки «Титаника», который сам по себе был архетипом современных катастроф задолго до культового фильма Джеймса Кэмерона 1997 г. Так что интерес уже не имел отношения к самой подводной лодке.

Реакция Кэмерона на катастрофу с Титаном только усилила эту связь.

Об этом он рассказал в интервью Би-би-си. В пятницу он сообщил, что «чувствует костями», что подводная лодка Титана Он пропал без вести вскоре после того, как узнал, что она потеряла контакт с поверхностью, спускаясь к затонувшему океанскому лайнеру на дне Атлантического океана. Он сказал, что внимание средств массовой информации в течение следующих нескольких дней к подводной лодке, получающей 96-часовой запас кислорода — и к тому, что были слышны хлопки — было «долгой кошмарной шарадой».

Класс и этническая принадлежность сыграли свою роль

Многие реакции и мемы на этой неделе были сосредоточены вокруг идеи — справедливой или нет — что в одном случае богатые люди использовали океан в качестве игровой площадки, а в другом — неудачная итерация людей, которым не хватает статуса, ресурсов или даже голоса. на современном рынке идей.

Мигранты на корабле в Греции, похоже, не вызывали у общественности такого же интереса, как богатые люди, которые платили по 250 000 долларов каждый, говорит Эйприл Александер, профессор общественного здравоохранения в Университете Северной Каролины в Шарлотте, изучающая травмы и выживших. исследовать Титаник.

Это напомнило Александру о различиях в освещении новостей о преступности в Соединенных Штатах. Александер говорит, что преступления привлекают больше внимания, когда жертва белая и богатая, чем когда цветной человек живет в бедности.

Небольшая группа людей прислушалась к средствам массовой информации.

Людей, как правило, привлекают истории, которые позволяют им сопереживать чужим страданиям, а сопереживать легче, когда участвует меньшее количество людей, говорит Тим ​​Рекобер, доцент социологии Смит-колледжа, изучающий медиа. цифровая культура и эмоции.

«Я думаю, что некоторые люди на этот раз призывают к некоему несоответствию, скрытому в классе», — сказал Рикопер. «Мы можем узнать людей, которые находятся внутри, потому что они такие. Они богаты и имеют доступ к прессе. Разделение по этническому признаку и национальной идентичности имеет значение с точки зрения того, кому сочувствуют».

Общественность живет в основном за счет рисков, на которые идут другие

Люди, берущие на себя риск, были в заголовках почти столько же, сколько и заголовки. Так что публика, скорее всего, будет очарована обманом заставить других умереть, совершив что-то опасное, говорит Даррелл Ван Тонгерен, профессор психологии Колледжа Хоуп в Мичигане, изучавший значение крупных событий и их влияние на людей.

Другими словами, читатели и зрители могут проживать жизнь, живя за счет других, которые рискуют. «Есть такое увлечение людьми, которые участвуют в этих экспериментах с высоким риском», — сказал Ван Тонгерен. «Несмотря на то, что мы знаем, что смерть — единственная определенность в жизни, мы вкладываем средства в эти действия, когда приближаемся к смерти, но преодолеваем ее. Мы хотим показать свое превосходство над смертью». Он сказал.

Усталость тоже играет роль

эпидемия. Массовая стрельба. Экономические проблемы. война. Изменение климата. Еще одна плохая новость может быть трудно прорваться. «Люди начинают сдерживать себя, — сказал Александр.

В конечном счете, сказала она, она хотела бы, чтобы общественный интерес к человеческим трагедиям был одинаковым независимо от расы, религии, демографии или других факторов: «Мы все надеемся, что если кто-то из наших близких пропадет без вести, СМИ и общественность будут одинаково заботиться обо всех историях».

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Журналист Ассошиэйтед Пресс Кара Рубински внесла свой вклад в этот отчет.