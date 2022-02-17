Что говорят нам недавние спутниковые снимки о заявлениях России об уходе от украинской границы? | мировые новости

Новые спутниковые снимки, опубликованные за последние несколько часов, показывают, что, по-видимому, это новая военная активность России вблизи Украины.

Аналитики компании космических технологий Maxar говорят, что на одном из новых снимков виден полевой госпиталь, недавно построенный на полигоне в Осиповичах. Они также заметили тренировочную деятельность на базе.

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Светло-коричневые строения в центре этого снимка кажутся новым полевым госпиталем на полигоне Осиповичи. 1 кредит



По словам аналитиков, на другом фото видно, что в аэропорт Зябровка прибыло около 20 ударных вертолетов нового подразделения. Но кажется, что другие войска, которые недавно были отправлены в этот аэропорт, ушли. Вертолеты уже видели на этой базе.

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Около 20 ударных вертолетов можно увидеть на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Зябровка. 1 кредит



На третьем фото показан новый военный понтонный мост, строящийся через реку Припять менее чем в четырех милях от белорусско-украинской границы. Однако только по спутниковому снимку, сделанному 15 февраля, нельзя было сказать, был ли мост просто проложен в рамках учений.

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Понтонный мост через реку Припять, менее чем в четырех милях от границы между Беларусью и Украиной. 1 кредит



15 февраля Россия заявила, что отвела некоторые подразделения от границы с Украиной, что вселило надежду на возвращение Сержа в более широких масштабах.

Но позже генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что нет никаких признаков прекращения военной эскалации со стороны России и что спутниковые снимки опровергают обвинения России.

В среду вечером неназванный официальный представитель США заявил, что русские уже перебросили в приграничный район до 7000 дополнительных военнослужащих, хотя никаких доказательств они не представили.

Однако Министерство обороны России опубликовало видеоролики, подобные приведенному ниже, в которых, как утверждалось, был показан отвод российских войск и техники.

Это видео было размещено на Крымском мосту, построенном Россией мосте, который соединяет страну со спорным регионом Крым, который Россия аннексировала в 2014 году. На нем показаны поезда, переправляющие бронетехнику и танки.

Россия утверждала, что другие видеоролики, которые она разместила в Интернете, также демонстрировали доказательства вывода войск.

Видео, опубликованное в начале этой недели, на котором танки перевозятся на низкорамных платформах, свидетельствует о возможном отходе российских войск от границы. В Минобороны России, распространившем фильм, заявили, что подразделения вернулись на свои базы. Западная разведка отвергла это и заявила, что мобилизация продолжается. По данным видео была определена его геолокация на Бахчисарайском вокзале в Крыму. Это примерно 130 миль от границы с Украиной — эти силы не были готовы к немедленному вторжению. Мониторинг показал, что вдоль границы с Украиной активно перемещались туда-сюда, но подавляющее большинство было ближе к Украине, а не обратно в Россию. Основные части и батальоны остаются на месте, готовые к действию, если будет отдан приказ. Как и жизненно важные элементы, такие как банки крови и полевые госпитали. Пока эти элементы не начнут уходить, можно даже подумать о снижении стресса.

В обычное время у границы с Украиной дислоцируется около 35 тысяч российских военнослужащих, разделенных на батальоны тактических групп. Эти подразделения насчитывают около 800 человек, а некоторые из них также оснащены бронетехникой, танками или артиллерией.

За последние несколько месяцев это число выросло как минимум до 130 000 человек. Это включает в себя 30 000 солдат, проводящих военные учения в Беларуси, известные как «Союзническая резолюция 2022».

Что мы можем ожидать, если Россия выведет свои войска? По словам Майкла Кларка, профессора военных исследований в Королевском колледже Лондона, тяжелая техника, например, перемещается по строительству мостов, наряду с потоком медицинской помощи, боеприпасов и продовольствия покидает приграничную зону.

Профессор Кларк сказал Sky News, что «когда они будут сняты, это будет более значимо» как признак более широкого вывода российских войск.

В Интернете также не хватает доказательств. Почти все циркулирующие видеоролики были выпущены Министерством обороны России или государственными вещательными компаниями. Не исключено, что в случае более широкого вывода в Интернете будет распространяться больше кадров, как это было распространено во время наращивания военной мощи.

Личность частей, отводимых от границы, также покажет, является ли намерение России более широким уходом.

Майкл Кларк сказал Sky News: «Западные аналитики обеспокоены тем, что случилось с крупными российскими силами. Те, что пришли с востока: крупные российские силы (такие как) 41-я (и) 60-я общевойсковая армия.

«Когда западные политики увидят, что эти армии возвращаются домой, они поверят, что г-н Путин вернется к своим обычным делам».

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