что Гринер может вынести в колонии строгого режима; Эй, Янк! Это футбол, не футбол. Или это?: Top Sports News

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на что похожа жизнь в российских исправительных колониях и на перспективы освобождения Бритни Гренье в рамках обмена заключенными между США и Россией; Когда Катар представил свой стадион для проведения турнира, страна согласилась с требованиями ФИФА в отношении продажи алкоголя на стадионах; Квотербек «Пэкерс» Аарон Роджерс считает, что пришло время играть по всей лиге. Олимпийские игры 2024 года пройдут во Франции, но большинство талисманов сделаны в Китае; И почему в остальном мире футбол называют футболом. Это самая важная новость в мире спортивный С 14 по 20 ноября:

1. Что Бритни Грейнер может вытерпеть в российской пенитенциарной системе

Звезда WNBA Бриттни Гринер начала отбывать 9-летний тюремный срок за хранение наркотиков в отдаленной российской исправительной колонии, которая, по словам адвокатов, известна суровыми условиями и жестокими преступниками. Вот посмотрите, на что похожа жизнь в российских исправительных колониях, и на перспективы освобождения Гренье в результате обмена пленными между США и Россией. Это район, который когда-то был синонимом советского ГУЛАГа.

Гренье осудили 4 августа после того, как сотрудники таможни заявили, что обнаружили в ее багаже ​​в московском аэропорту Шереметьево пачки электронных сигарет с маслом каннабиса. Центровой WNBA Phoenix Mercury и двукратный олимпийский чемпион заявила, что прописала марихуану от боли и не имела преступных намерений.

Американская баскетболистка Бриттни Гринер на мониторе по видеосвязи из следственного изолятора во время судебного заседания по рассмотрению апелляции на приговор в Московском областном суде 25 октября 2022 года. (Архивное фото КИРИЛЛ КУДРЯВЦЕВ / AFP via)

2. Президент ФИФА заявил, что болельщики ЧМ «выживут» без пива

Президент ФИФА Джанни Инфантино назвал введенный в последнюю минуту запрет Катара на продажу пива на стадионах чемпионата мира просто кратким неудобством для зрителей.

«Если это наша самая большая проблема, я подпишу (соглашение)», — сказал Инфантино в субботу, на следующий день после того, как консервативный исламский эмират перешел к другому владельцу из-за сделки, которую он заключил для обеспечения чемпионата по футболу.

Инфантино обвинил в этом решении «излияния масс» в Дохе, хотя, похоже, это было решение автократического правительства Катара смягчить своих консервативных граждан-ваххабитов, уже возмущенных некоторыми инцидентами о героизме, которые они считают западными эксцессами.

Президент ФИФА Джанни Инфантино выступает на пресс-конференции перед чемпионатом мира по футболу FIFA 2022 в Катаре, 19 ноября 2022 года в Дохе, Катар. (Фото Мариам Майд ATPImages/Getty Images)

3. Талисманы Олимпийских игр 2024 года в Париже вызывают критику, потому что на самом деле они сделаны в Китае.

Талисманы Олимпийских игр 2024 года в Париже являются символом Французской Республики. Большинство из них сделаны в Китае, что не очень хорошо для Франции.

Талисманы Phryges производятся французскими компаниями Gipsy Toys и Doudou et Compagnie. Они используют ткань, которая была разработана во французском регионе Бретань, но игрушки в основном производятся в Китае. Только около 8% талисмана будет сделано во Франции.

Тони Эстанже, президент «Париж-2024», позирует с Фредье, когда он представляет официальный талисман Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже во время пресс-конференции в Сен-Дени, Франция, 14 ноября 2022 года. (Фото Гао Цзин/Синьхуа через Гетти изображения) READ ВИДЕО: Плохой выстрел в печень: еще один россиянин Вячеслав Борщев объявляет о своей крупной победе техническим нокаутом на UFC Vegas 46

4. Аарон Роджерс, игроки НФЛ призывают лигу заменить траву травой

Аарон Роджерс каждый раз падает на землю НФЛ Стадион за одним исключением. И в то время как «мерзлая тундра» Ламбо Филд нанесла свою долю ударов и синяков, поля с искусственным покрытием были гораздо более грубыми для тела почти 39-летнего игрока.

Это излияние произошло через неделю после того, как Ассоциация игроков НФЛ призвала шесть стадионов изменить типы полей, заявив, что искусственное покрытие на этих стадионах привело к более высокому уровню травматизма.

Глупые старые американцы, они даже не называют этот вид спорта своим именем. Англичане говорят, что это не футбол. Это футбол. (Фокс Спортс)

5. Эй, Янк! Это футбол, а не футбол. или это?

Это не по-американски. Слово «футбол» такое же английское, как пинта теплого пива.

Для большей части остального мира событием, которое ошеломит миллионы людей, когда оно будет транслироваться из Катара в следующем месяце, на самом деле будет футбол. В этой стране, очевидно, это футбол, и это в значительной степени необходимая условность, потому что то, что мы называем футболом, — это игра, в которой Том Брэди никогда не выходит вперед, Джастин Джефферсон бросает глупые кулаки, а в колледжах больше стадионов, чем население их города. И где, если это осенняя пятница, всегда горят школьные огни.

То, как футбол стал такой неотъемлемой частью спортивного лексикона, на самом деле имеет за собой очень интересную историю, мы рассмотрим все это, но сначала отметим тот факт, что дебаты «футбол или футбол» вызывают серьезные американские споры. футбол нырнуть за аспирином.

Непрерывное освещение чемпионата мира по футболу в Катаре 2022 года.

Ассошиэйтед Пресс способствовало этому отчету.