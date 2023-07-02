Что делает ВМФ России со всеми этими боевыми дельфинами? Вот наука: ScienceAlert

Дельфины могут быть не первым животным, о котором вы думаете, когда речь заходит о создании могучего воинского отряда, но, как говорят, российские военные набирают дельфинов-афалин для защиты Севастопольской военно-морской базы в Черном море.

согласно Министерство обороны Великобритании«дрессированные морские млекопитающие» в загонах для отпугивания дайверов.

По данным британской разведки, за последние недели количество этих загонов почти удвоилось, что позволяет предположить, что по этой причине набирается больше дельфинов. Хотя они не будут вступать в ближний бой с водолазами-людьми, их можно использовать, чтобы сигнализировать трансцендентам о присутствии водолазов в воде, возможно, помечая их, чтобы их было легче найти.

Важно, как отмечает А. Морские новости Доклад, никто не может перехитрить дельфина, даже самые опытные подводные ныряльщики. Это делает этих животных очень полезными, когда дело доходит до обнаружения дайверов, которые пытаются избежать обнаружения.

Дельфины-афалины Он может достигать скорости Это около 18 миль (29 километров) в час в воде, что намного выше, чем 6 миль (10 километров) в час, которые могут достичь лучшие пловцы.

Информация, предоставленная Naval News, указывает на то, что в настоящее время вокруг порта дежурит до семи дельфинов. Этих дельфинов также можно перемещать по базе на лодках в специально разработанных люльках.

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Дельфины — не единственная линия обороны. Разветвленная сеть противоторпедных сетей, глубинных бомб и ракетных установок защищала Севастополь. Если дайверы преодолеют все это, им придется бороться с дельфинами.

Русские контролируют Севастополь с момента вторжения в Крым в 2014 году, и это очевидная цель для украинских сил.

В течение многих лет считалось, что российский флот использует морских животных: были замечены так называемые киты-шпионы, несущие российское оборудование, которое может использоваться или не использоваться для целей наблюдения, и проявляющие необычайное дружелюбие по отношению к людям.

Такое дружелюбие или готовность приблизиться к лодкам может заключаться в том, чтобы высвободиться из их упряжи, как предполагалось. Однако страны не особенно стремятся раскрывать подробности своих военных стратегий или то, что они могли узнать о стратегиях других стран.

Однако дело не только в россиянах, потому что США также обучали дельфинов искать и определять местонахождение подводных мин с помощью, например, буев. Это происходит с 60-х годов, поэтому мы говорим о десятилетиях исследований и публикаций.

Хотя идея военизированных защитных дельфинов на первый взгляд кажется глупой, если копнуть немного глубже, на самом деле она имеет большой смысл — настолько, что две крупнейшие мировые сверхдержавы используют эту тактику.