Что «Звездные войны» могут рассказать нам о военных преступлениях здесь, на Земле

Военные операции в космосе ведутся уже давно, сказал Стивенс, директор отдела исследований военного права и этики в Университете Аделаиды, когда спутники и другие космические средства стали известны во время первой войны в Персидском заливе в 1990-91 годах.

Спутниковые снимки также являются особенностью сегодняшней войны в Украине. Спутниковые снимки, опубликованные частной компанией, подтвердили, что 60-километровая российская военная колонна приближалась к Киеву, в то время как коммерческие спутники отслеживали украинских беженцев в режиме реального времени и предоставили доказательства расследования военных преступлений.

Стивенс сказал, что закон разрешает Украине использовать свои спутники, которых у нее очень мало, для отслеживания передвижения российских войск и наоборот, но другие страны и компании, которые использовали свои спутники для предоставления военной информации Украине, делали это с риском. .

Колонна российских танков к северу от Киева ему приписывается:© 2022 Максар Технологии

«Риск для этих компаний заключается в том, что в соответствии с законодательством о вооруженных конфликтах эти спутники могут стать мишенью», — сказал он.