Что «Звездные войны» могут рассказать нам о военных преступлениях здесь, на Земле

Военные операции в космосе ведутся уже давно, сказал Стивенс, директор отдела исследований военного права и этики в Университете Аделаиды, когда спутники и другие космические средства стали известны во время первой войны в Персидском заливе в 1990-91 годах.
Спутниковые снимки также являются особенностью сегодняшней войны в Украине. Спутниковые снимки, опубликованные частной компанией, подтвердили, что 60-километровая российская военная колонна приближалась к Киеву, в то время как коммерческие спутники отслеживали украинских беженцев в режиме реального времени и предоставили доказательства расследования военных преступлений.
Стивенс сказал, что закон разрешает Украине использовать свои спутники, которых у нее очень мало, для отслеживания передвижения российских войск и наоборот, но другие страны и компании, которые использовали свои спутники для предоставления военной информации Украине, делали это с риском. .
«Риск для этих компаний заключается в том, что в соответствии с законодательством о вооруженных конфликтах эти спутники могут стать мишенью», — сказал он.
«В настоящее время Россия не нацеливается на спутники, но есть веские юридические аргументы в пользу того, что если третья сторона предоставит информацию о передвижении российских войск в Украину, Россия имеет законное право нацелить этот спутник».
Стивенс сказал, что закон о военном использовании космоса относительно прост и запрещает применение силы и вооруженные нападения, но юридические вопросы остаются в условиях, когда государства продолжают экспериментировать с оружием и спутниковыми системами.
Он сказал, что заглушение сигнала или использование лазера для ослепления спутника можно судить по силе.
«Если применяется сила, другая сторона имеет право ответить контрмерами».
Вопрос о том, что является законным, находится в центре внимания исследовательского проекта под названием Путеводитель по Woomera دليل Под руководством Стивенса и ученых из Великобритании и США.
«Я думаю, что существующий закон достаточно ясен», — сказал Стивенс.
«Вопрос, который мы задаем в этом проекте, заключается в том, где были проведены линии, какую линию нельзя пересекать, и если она пересечена, каковы юридические ответы …»
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