Что злодеи из Бонда рассказывают нам о мире, в котором мы живем

член семьи

Эрнст Ставро Блофельд / Франц Оберхаузер (Кристоф Вальц), Spectre, 2015

Знаменитый босс SPECTER – самый стойкий антагонист Бонда, сначала в роли загадочного вдохновителя кошачьих ласк в «Из России с любовью и громовым шаром», а затем в роли главного злодея в «Ты живешь только дважды», «На секретной службе Ее Величества» и «Бриллианты навсегда». Каким же разочарованием было то, что, когда Блофельд вернулся во франшизу «Призрака», он показал, что является приемным братом Бонда, и что все его злые махинации были способом вернуться к мальчику, который привлек внимание его отца. Поговорим о мелочах. Эта реставрация – Остин Пауэрс – превратила приключения агента 007 из политических в личные. Он был не анонимным, грубым орудием, а тем, чьи семейные ссоры выливались в мировые интриги. Изменение может соответствовать большей части сегодняшних фанфиков, которые возглавляют друзья и отношения героев, но было бы облегчением, если бы следующий злодей из Бонда, Сафин (Рами Малек), жаждал захватить мир для него. Не потому, что он ненавидит М или 007.

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