Что значит слабая Россия?

ПЕРЕВАЛЬН, Украина — 6 марта: Российские военизированные формирования стоят на страже у украинской армии. … [+] База в городе Перевальное возле крымского Симферополя 6 марта 2014 года в Перевальном, Украина. Поскольку противостояние между российскими и украинскими войсками в украинском Крыму продолжается, мировые лидеры настаивают на дипломатическом решении обостряющейся ситуации. Крымчане проголосуют на референдуме 16 марта за вхождение в состав Российской Федерации. (Фото Спенсера Платта/Getty Images) Гетти Изображений

Лучшие государственные деятели понимают то, что упускают из виду менее приземленные и менее опытные люди: войны — это прежде всего политические и экономические усилия, и они предполагают использование грубой силы для достижения политических и/или экономических целей. Лучшие государственные деятели также понимают, что победа в постконфликтном мире так же важна, как и победа в самом военном конфликте.

Немногие войны заканчиваются так, как закончилась Вторая мировая война, где победителей больше, чем побежденных, а побежденные настолько полностью уничтожены и унижены, что победители могут занять земли побежденных после окончания военных действий и могут буквально перестроить свои общества по образу и подобию победители. Окончание большинства войн — гораздо более хаотичное дело, поскольку ни одна из сторон не одержала полной военной победы, и существует своего рода мир, заключенный путем переговоров, который должен быть согласован бывшими противниками, который затем должен заставить работать оставшиеся в живых. Фактически, немногие страны когда-либо проигрывали войну так же, как французы проиграли Первую мировую войну, и тем не менее их народам говорили, что они были победителями. Последствия этого раскола стали очевидны в 1940 году, когда французская армия, самая большая и лучше всего оснащенная в мире в то время, рухнула всего за шесть недель до Адольфа Гитлера.

За исключением чего-то действительно катастрофического, такого как применение тактического ядерного оружия или химического оружия, становится все более вероятным, что в ближайшие несколько месяцев мы столкнемся с такой хаотичной и нерешительной ситуацией в войне России против Украины. Президент России Владимир Путин явно просчитался, когда в феврале начал свою «специальную военную операцию». Всего за полгода он и русская нация значительно уменьшились, как в военном, так и в политическом/экономическом плане. Некогда грозная российская армия, быстро захватившая Крым, части восточной Украины и Грузию, казалось бы, без особых усилий, казалась совершенно неуклюжей и некомпетентной перед лицом неожиданно сильного сопротивления Украины. Нет никаких сомнений в том, что успехам Украины способствовала поддержка США и других стран НАТО, в том числе получение передового оружия, разведывательных данных и другой материально-технической поддержки, не говоря уже о гуманитарной помощи и аналогичной щедрости, направленной на помощь украинскому народу. Однако независимо от того, была бы Украина там, где она сейчас, без этой помощи, факт остается фактом: кампания России была не такой, на которую Россия надеялась и обещала, когда началась война.

Действительно, еще два месяца назад можно было представить возвышение Путина, взявшего под свой контроль виртуальный сухопутный мост из России в Крым и контролирующего самый зернопроизводящий регион в мире. Теперь кажется вероятным, что цель Путина будет отвергнута, и Путин может оказаться перед болезненным выбором: военное унижение или дальнейшая эскалация, оба из которых были бы рискованными как для России, так и для ее нынешнего руководства.

Если Путин и Россия еще больше ослабнут, как сейчас кажется вероятным, а их военные цели будут сорваны, что это будет означать для одного из крупнейших в мире производителей и экспортеров энергии?

Во-первых, экономически и политически Россия станет более зависимой от тех стран, которые все еще готовы покупать нефть и газ, что в данном случае означает прежде всего Китай и Индию и больше никого. Россия, которую уже высмеивали как «армейскую заправку», станет почти полностью покорной любому, кто согласится покупать ее энергию. В геополитическом плане это означает, что Путин все больше и больше скатывается в роль «марионетки Си». Времена одностороннего контроля России над своими иностранными делами прошли. Для Запада это было бы еще страшнее, если бы это произошло два года назад, когда казалось, что Китай находится на подъеме. Однако мы можем быть уверены, что Пекин внимательно следит за событиями на Украине, в том числе за закулисной поддержкой, которую Украина получает от США и их союзников по НАТО, и с меньшей вероятностью, чем раньше, начнет боевые действия на самом Тайване — более бизнес Частое запугивание и усиленное бряцание мечами, возможно, еще да; Полного начала боевых действий, скорее всего, нет. Более того, бесконечные блокировки из-за коронавируса сделают китайскую экономику менее устойчивой, а нация станет более опасной для ведения бизнеса в целом.

Во-вторых, Украина, вероятно, будет на подъеме. В его убеждении, что Украина на самом деле не была нацией и не будет сопротивляться, и он вел свою войну, ирония в том, что Путин укрепил украинский национализм и самоидентификацию. Теперь у него есть современная и гордая традиция приносить в жертву свою национальную идентичность, которой обладают все последовательные правительства. Это не будет решено легко. Основные нефте- и газопроводы, начинающиеся в России, проходят через Украину по пути в Западную Европу, и Украина получает плату за перевалку этой энергии. Следует ожидать, что переговорная позиция и решимость Украины будут значительно усилены в ходе будущих переговоров.

В-третьих, и несколько парадоксально (пока это не будет рассмотрено более внимательно), мы должны ожидать, что на НАТО будет оказываться большее давление, чтобы оправдать свое существование. Сразу же после нападения России на Украину НАТО расширилось за счет членов давнего сопротивления Швеции и Финляндии и укрепилось, по крайней мере временно, за счет сотрудничества ее членов в оказании помощи и поддержки украинскому сопротивлению. Однако теперь коалиция, основной целью которой является предотвращение российской агрессии, должна будет объяснить свою постоянную цель и существование, когда Россия не может победить даже Украину, не являющуюся членом.

В-четвертых, глобальная окружающая среда станет более угрожающей. Россия продемонстрировала полное равнодушие к окружающей среде в своих самообогащающих экономических усилиях. Поскольку она чувствует большую экономическую угрозу, ожидайте, что ее интерес к глобальной окружающей среде в целом уменьшится. Мы на Западе можем быть обеспокоены изменением климата. Это, похоже, не беспокоит Россию или Китай — по крайней мере, на данный момент, и даже может быть слишком поздно, чтобы исправить уже нанесенный ущерб.

В-пятых, Россия станет политически нестабильной. Путин может быть ослаблен до такой степени, какой не наблюдалось с 1905 года, когда японцы унизили последнего царя, Николая II. Двенадцать лет спустя он потерял корону, а затем и голову. Путин знает, что его страна не любит неудавшихся военачальников. Его власть над властью, доминировавшая в феврале, теперь под вопросом. Однако, по иронии судьбы, это не может быть хорошей новостью для Запада, несмотря на презрение Запада к Путину. История изобилует примерами устранения несостоявшихся тиранов, чьи страны и регионы стали более неспокойными после свержения тирана. В недавнем прошлом в качестве примеров можно привести падение Саддама Хусейна в Ираке и Муаммара Каддафи в Ливии. Исторически были и другие.

Что может сделать Запад? Понятно, что любая попытка контролировать российскую политику потерпит неудачу. Русские, несомненно, решат это самостоятельно.

Если Путин падет, в наших интересах помочь любой возможности подлинно демократического перехода. Это означает быстрое прекращение энергетических эмбарго и других торговых ограничений в постпутинской России. Это не должно затрагивать конкретных россиян, на которых нацелен Запад. Тех, кто помог Путину сокрушить российский плюрализм, вторгнуться в Украину и превратить российскую демократию в настоящую шутку, можно оставить на произвол судьбы.

Одна из идей может заключаться в том, чтобы помочь русским извлекать энергоресурсы более экологически безопасным способом. Это обязательно встретит противодействие со стороны западных экологов, которые выступают против любого развития ископаемого топлива. Однако русские будут бурить газ и нефть, нравится нам это или нет. Обеспечение того, чтобы это делалось как можно более безвредным для окружающей среды, имеет экологический, политический и экономический смысл.

Несмотря на экономические и социальные трудности за последние 100 лет, российская наука добилась больших успехов. Это может быть еще одна область, которую может захватить Запад. Для этого мы можем поискать модель с Международной космической станцией, которая была многими агрессивными российскими угрозами, но по-прежнему остается островком международного сотрудничества и взаимозависимости. На первый взгляд, сочетание российских и западных технологий для развития энергетики выглядит как беспроигрышный вариант, при условии, что это не принесет больше денег в карман российского лидера для использования в военных целях против его соседей.

Короче говоря, если мы сможем помочь превратить катастрофу войны на Украине в модель международного сотрудничества и экологически безопасного развития энергетики, мы окажем большую услугу россиянам, себе и планете. Остается, конечно, вопрос, сможем ли мы на самом деле это сделать, или же человеческая жадность, стремление к власти и отсутствие заботы об окружающей среде и экологическом наследии, которое мы оставляем нашим детям и внукам, будут и впредь мешать здравому смыслу и здравому смыслу. глобальный интерес к спасению себя и нашей планеты. Только время докажет это.