Что изменение климата будет значить для безопасности и геополитики США

27 января новый министр обороны Ллойд Остин, который уже вошел в историю как первый черный американец, назначенный на эту должность, открыл новые возможности для министерства обороны. Он объявил, что под его руководством министерство будет рассматривать изменение климата как приоритетную задачу национальной безопасности. «Департамент очень мало делает для защиты американского народа, не затронутого изменением климата», – сказал он. Остин утверждал. Это проблема национальной безопасности, и мы должны решать ее как таковую. «Это очень долгожданный шаг.

В статье, которая скоро будет опубликована в журнале American Defense Policy, мы очерчиваем ряд прямых последствий, которые быстрое изменение климата может оказать на безопасность и конфликты, а также на более широкую динамику лидерства США в международной системе.

Прямое воздействие на климат

Непосредственным воздействием изменения климата будет внутренний конфликт. Точное моделирование показывает, что изменение климата может привести к увеличению числа конфликтов только в странах Африки к югу от Сахары до 50%. Это приведет к гибели сотен тысяч человек в бою и перемещению миллионов людей. Модели войны говорят нам, что последствия этого не будут ограничиваться отдельными затронутыми странами, но будут распространяться внутри и за пределы Африки через векторы транснационального терроризма и массовой миграции.

Возможно, самые систематические, если не самые неотложные, последствия для безопасности связаны с потеплением климата в результате повышения уровня моря. Это будет иметь несколько важных последствий. Скорее всего, мы увидим значительную миграцию из островных государств с низкими уровнями, население которых может мигрировать в прибрежные районы Юго-Восточной Азии, что окажет дестабилизирующее воздействие. Повышение уровня моря уже оказывает экономическое давление на важные страны в прибрежных районах Индийского океана, в частности на Бангладеш и Мьянму, в обеих из которых проживает большая часть населения и большие участки сельскохозяйственных угодий в низменных районах, которые очень уязвимы к повышению уровня моря. . Мьянма, конечно же, играет очень важную роль в политике безопасности Азии из-за ее расположения между Индией и Китаем и ее способности действовать в качестве альтернативного маршрута для Китая в Индийском океане в обход Малаккского пролива.

Повышение уровня моря, скорее всего, напрямую повлияет на физическое выживание многих малых островных государств. Это риск для безопасности этих стран сам по себе, но он также может иметь более широкие последствия, особенно в западной части Тихого океана, где военно-морские объекты США и военно-морская оборона США в значительной степени зависят от серии небольших островных баз. Это действительно вызывает беспокойство у лидерства США в Индийском и Тихом океанах. Помимо небольшого повышения уровня моря, поскольку море продолжает нагреваться, возникающие в результате ураганы и ураганы будут обеспечивать энергией более теплые поверхности, делая их более разрушительными в абсолютном смысле, но также более разрушительными, потому что эти штормы приведут к увеличению моря. уровни в местах все дальше и дальше внутрь – что ведет к еще большим человеческим страданиям, разрушениям и экономическому стрессу. Эти перекрестные климатические воздействия будут разрушительными с очевидными последствиями для безопасности.

Более широкая картина

Есть также геополитические последствия. Две страны, позиция которых имеет большое значение как для американской, так и для международной безопасности, – это Королевство Саудовская Аравия и Россия: первая является предполагаемым партнером США в области безопасности, хотя и проблемным, а вторая – противником Соединенных Штатов. Оба они сильно зависят от продажи ископаемого топлива для увеличения ВВП и государственного дохода. Саудовская Аравия, со своей стороны, начинает задумываться о том, что значит для нее как общества, что мы, вероятно, увидим переход от потребления ископаемого топлива в течение следующих 20 лет, но она еще не сделала много, чтобы поработать над этим. дело. Россия точно этого не сделала. То, как эти две страны отреагируют на это изменение, может иметь серьезные последствия для стабильности и безопасности их регионов, а в случае с Россией – для международной безопасности в целом. Мы только начинаем задумываться об этой потенциально сложной проблеме.

Совершенно другой вопрос – это Индия, которая является незаменимым партнером США в управлении Индо-Тихоокеанским регионом. В Индии более 300 миллионов человек практически не имеют доступа к современной энергии. Как демократическое общество, у них нет другого выбора, кроме как попытаться индустриализировать, чтобы обеспечить больший доступ к энергии для своих бедных. Но если Индия будет производить производство по тем же углеродоемким технологиям, что и Запад, и Китай, мы, вероятно, ограничим глобальное потепление минимум на 4 градуса; Невыносимый риск.

Четвертый эффект, который уже проявляется в изменении погодных условий, – это Арктика. Более высокие температуры и сопровождающее их таяние морского льда изменяют структуру течения на ранее холодном севере. Арктика теперь предлагает новые маршруты торговли в летние месяцы, и вскоре может появиться возможность круглогодичного передвижения с замороженными судами и конвоями контейнеровозов. Несомненно, через 20 лет Северный морской путь откроет новый морской путь от крупных контейнерных портов восточного побережья Китая до восточных рынков США и через Атлантику в Европу. Российский флот снова сосредоточен на маршруте Баренцева моря в Северную Атлантику, а американские подводные лодки снова патрулируют Норвежское море. Последствия всего этого разнообразны.

Куда это приведет Вашингтон?

Во всем вышеперечисленном – по своим экономическим последствиям, а также по своим последствиям для развития, конфликтов и геополитики – изменение климата возвращается к вопросу о влиянии на американское лидерство.

Сейчас перед руководством США стоит много проблем. Большая часть сообщества специалистов по безопасности занята ими, и прежде всего проблемой, связанной с подъемом Китая как все более экономического и стратегического игрока. Но сообщество безопасности еще недостаточно осознало последствия изменения климата для руководства США. У этого есть два основных аспекта. Во-первых, полное понимание и подготовка к воздействиям, описанным выше: от усиления конфликтов и миграции к повышению уровня моря до изменения моделей стабильности и нестабильности в отношениях между великими державами, изменение климата напрямую повлияет на многие аспекты международной безопасности. Но есть и второстепенная черта этой проблемы.

Многие страны мира, включая основных союзников Америки, рассматривают изменение климата как первоочередную проблему, требующую серьезности намерений и широкого глобального сотрудничества. Если Соединенным Штатам не удастся возглавить мир в смягчении последствий изменения климата и подготовке к адаптации к последствиям изменений, уже происходящих в природных системах, это будет способствовать уже подрыву доверия к авторитету и лидерству Америки. Последствия этого отразятся на всех аспектах динамики альянса США, включая жизнеспособность Америки как лидера международной системы. «Мы приветствуем первые шаги, предпринятые президентом Байденом, чтобы повернуть вспять эту динамику – от присоединения к Парижскому соглашению по климату до назначения специального посланника по изменению климата – и поощрения госсекретаря Остина к тому, чтобы сделать вопросы климата центральными при планировании национальной безопасности.